台日熱銷的極品「蜜蘋果」會結蜜，其實是一種生理障礙？

文：黃欣培

切開蘋果，如果果肉呈現半透明、深黃色的樣子，我們通常將其稱為「蜜腺」。結蜜、帶有蜜腺的蘋果，一直廣受消費者喜愛，甚至有人將這些蘋果稱為「極品」，在台灣、日本，蜜蘋果相較於一般蘋果貴上許多。但蜜腺是怎麼產生的？

美麗的誤會

「蜜蘋果」其實並不是指蘋果的品種，而是指出現蜜腺、有「結蜜」的蘋果。但蘋果如果出現蜜腺，其實是因為蘋果在樹上發生生理障礙所導致。

蘋果結蜜的現象是因為樹葉在落葉前，將光合作用產生的「山梨糖醇」轉移到蘋果果實上，越晚採收的話，當蘋果越成熟，更容易使山梨糖醇累積在蘋果組織的細胞間隙中，使得果肉變成半透明狀，而此症狀正確名稱應稱為「水心症（water core）」。

蘋果為什麼會出現水心症？

出現水心症的蘋果，成因可能與溫度、施肥情況、氣候等多重因素導致，使得蘋果果核周圍的維管束呈現半透明狀。而可能的原因有：

1、水分：一般來說，水分無法作為致病原因，但種植時，水果周圍的濕度過高可能有助於症狀的發生。而雨季導致延遲收穫，會使得水果在樹上成熟，澱粉轉化為糖，更易導致水心症。

2、溫度：日夜溫差過大的地區更容易出現此病症，促使澱粉快速轉化為糖，就會結蜜。而蘋果接近成熟時，高溫也會有利於水心症的生成。

3、礦物質：缺鈣也可能導致水心症的發生，施肥時減少鈣肥，可能會使得蘋果更易結蜜。

叫做蜜蘋果，不一定真的結蜜

通常有水心症的組織吃起來會明顯更甜，口感也不同，且每一顆蘋果結蜜的多寡並不相同。因此即便賣家將蘋果稱為「蜜蘋果」，也不能保證每顆切開都有蜜腺。另外，在長時間存放下，水心組織也可能會消散，抑或是發生嚴重的內部褐變。

一般受大眾喜愛的蜜蘋果，其實就是蘋果的生理障礙所導致的「水心症」。得了水心症的蘋果吃了對人體並無害，因此不必過於擔心。雖然有著蜜腺的蘋果吃起來較甜，但也因此保存期限較短，建議購買標榜「蜜蘋果」的蘋果，需儘快食用完畢為佳。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航