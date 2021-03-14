子宮內膜息肉切不切？研究：移除息肉後懷孕率激增35%

子宮內膜息肉影響懷孕率是無庸置疑的，子宮內膜息肉相當常見，但如果沒有出現子宮息肉症狀，這樣的問題也可能不會被發現。大家都知道內膜息肉會以手術來處理，也有不少人對於子宮內膜息肉手術後恢復期感到擔心，希望藉由本篇文章讓各位了解，子宮內膜息肉檢查有哪些、該如何診斷、如何治療。

認識子宮內膜息肉

子宮內環境是影響成功懷孕重要的條件之一，不管是自然同房、人工受孕還是試管嬰兒，當子宮環境不好、不利於胎兒著床成長，那麼就算有再好的卵巢功能、再好的精子，都是徒勞無功。

子宮內環境除了評估是否有內膜息肉之外，內膜厚度也是重要的一環，詳細請看〈子宮內膜厚度標準因人而異？太薄、太厚都要注意〉。

子宮內膜息肉是什麼？

子宮內膜息肉英文為Endometrial Polyp，也有人稱為子宮體息肉、內膜息肉，臨床上相當常見。子宮內膜息肉顧名思義就是子宮內息肉，它生長在子宮腔內的，每個女性不論年齡都可能發生。

子宮內膜息肉與常聽見的大腸息肉類似，都是因為組織過度生長（增生）形成，可能只長一個，也可能同時存在多個。這樣的內膜息肉大部分為良性，但保險起見，當發生異常時，還是建議處理並化驗，來確認是良性還是惡性。

子宮內膜息肉與子宮頸息肉

不少人會將子宮內膜息肉與子宮頸息肉搞混，其實兩者是不同的，而不同之處就在於息肉生長的位置：

子宮內膜息肉：生長於子宮腔內，需要使用超音波或子宮鏡才能檢查出，需要手術處理。

子宮頸息肉：生長於子宮頸，內診時可用肉眼看出，視息肉狀態可直接內診摘除或手術處理。

Photo Credit：威廉氏後人-李毅評醫師

子宮內膜息肉成因

子宮內膜息肉的成因尚未有定論，目前仍舊認為是個人體質影響，因此也沒有特別的子宮內膜息肉飲食限制。且子宮內膜息肉復發率高，一旦曾經發現，無論有沒有處理，都建議定期進行子宮息肉追蹤，依醫師評估半年至一年追蹤一次。

子宮息肉症狀

其實不少人是沒有所謂子宮息肉症狀的，她們可能是定期的超音波檢查，或不孕症患者做了子宮鏡檢查，才診斷出有內膜息肉的問題。

但也不是所有人都不會出現異狀，當出現以下狀況時，有可能是子宮息肉症狀，建議就診進行檢查來診斷：

非經期出血

月經天數延長

經血量多

不孕

子宮息肉檢查

當懷疑有子宮內膜息肉，該做什麼檢查才能確診呢？目前子宮息肉檢查有兩種方式：超音波檢查、子宮鏡檢查。

超音波檢查

超音波在子宮息肉檢查中，就像是初步檢查的概念，藉由超音波能看出子宮是否有異狀，如子宮內膜有突起，就表示可能有子宮內膜息肉。但超音波畢竟無法直接看到子宮腔內的狀況，就算發現有突起，也無法確認是否為子宮內膜息肉。因此會需要進一步檢查，也就是子宮鏡檢查。

子宮鏡檢查

子宮像是一個房子，而子宮壁是建造房子的磚瓦牆壁；子宮腔是房子裡面的空間，超音波能夠做初步的評估及檢查子宮壁，而子宮鏡檢查的則是子宮腔的內部。

進行子宮鏡檢查能藉由鏡頭，直接看到子宮腔內的狀態並拍攝紀錄，如此一來醫師能評估是否需要手術處理，患者也能親眼了解自己的內膜狀態。

以下為兩份子宮鏡檢查報告，讓大家看和正常子宮內膜與子宮內膜息肉的差異。

Photo Credit：威廉氏後人-李毅評醫師

子宮鏡檢查詳細資訊及成功案例請看〈子宮鏡檢查費用、流程公開。做了子宮鏡懷孕好順利〉。

建議超音波檢查、子宮鏡檢查兩個都要做

一般常見的子宮肌瘤長在子宮壁上，每次我做完子宮鏡，常會有人問我說：「我之前不是說有肌瘤？怎麼李醫師你今天跟我說正常？」

其實是這樣的，子宮鏡只能看到子宮腔內部，就像我在房間裡面，無法看到牆壁中間，是否有用沙拉油桶蒙混當成建材一樣。

超音波能檢查子宮本身，但對子宮腔內的診斷力不如子宮鏡清楚；而子宮鏡則是能清楚看見子宮腔內部的狀況，所以兩個檢查都應該要做。

子宮內膜息肉手術與恢復期

一般發現子宮內膜息肉時，會建議進行子宮內膜息肉手術，將子宮內膜息肉切除。尤其是不孕症患者，若沒有妥善處理，子宮內膜息肉就會阻礙寶寶著床，成為你體內最天然的避孕器。

以下就帶大家了解子宮內膜息肉手術相關資訊，及子宮內膜息肉手術後恢復期需要多久。

子宮內膜息肉手術

子宮內膜息肉手術方式：子宮內膜息肉手術方式一樣為子宮鏡，以我為例，手術一律使用冷刀切除，由陰道進行手術，術後無傷口。

子宮內膜息肉手術時間：加上麻醉等準備時間約半小時左右，但實際執行子宮內膜息肉切除只需約3－5分鐘。

子宮內膜息肉手術費用：如符合適應症，子宮內膜息肉手術費用為健保給付。

其他注意事項：子宮內膜息肉手術為門診手術，一般不需要住院。但由於會施打靜脈麻醉，手術當天需有成年人陪同前來。

子宮內膜息肉手術後恢復期

恢復期：子宮內膜息肉手術切除，是個單純且安全性相當高的手術。而子宮內膜息肉手術後恢復期也很快，術後一般不需要特別休養，馬上可以開始備孕。只要沒有不正常的出血，就可以開始自然同房。

出血：子宮內膜息肉手術後出血的部分，在術後三到四週內出現少量出血為正常現象，如發生大量出血或劇烈腹痛，請盡速就醫。

子宮息肉與懷孕機率

根據文獻來看，22.9％的不孕症患者有子宮腔內的問題，也就是說不孕症患者中有將近四分之一的人，子宮腔都有問題。

長了子宮息肉懷孕還有可能嗎？根據2010年的一篇研究，2500名不孕症患者中，有573位不孕症患者在子宮鏡檢查中發現異常。至於是什麼樣的問題呢？我們從比例最高的開始看：

子宮內膜息肉：192位 子宮腔內的肌瘤：96位 子宮中膈：73位 類息肉增生：31位 子宮腔沾黏：27位

子宮內膜息肉真的會影響懷孕率嗎？我們根據研究結果，來看子宮息肉的懷孕機率：

自然懷孕：子宮內膜息肉的半年內自然懷孕率，移除子宮內膜息肉組為63％，完全不治療組為28％

人工授精：子宮內膜息肉的人工授精懷孕率，移除子宮內膜息肉組為40.7％，完全不治療組為22.3％

試管嬰兒：將接受試管嬰兒患者分為「試管前不進行子宮鏡檢查（A）」、「試管前先進行子宮鏡檢查，且發現子宮內膜息肉就切除（B）」兩組，懷孕率A組為22.4％，B組為33.3％

流產率：試管前不進行子宮鏡檢查為27.3％；試管前做子宮鏡檢查，且將內膜息肉移除，流產率為14.3％

上述研究結果顯示，如果在植入前先將子宮內膜息肉切除的話，將能有效提升試管嬰兒懷孕率，且降低流產率。

參考資料

Surgical Management of Endometrial Polyps in Infertile Women: A Comprehensive Review Surgery Research and Practice 26 Jul 2015

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航