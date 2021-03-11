中國人社區爆發感染後，柬埔寨出現首例死亡病例

柬埔寨自2月中旬中國人社區爆發一波「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）感染至今，確診病例不斷攀升，今日（3月11日）出現疫情以來第一例死亡病例。

《金邊郵報》報導，柬埔寨衛生部今日宣布柬埔寨第一例死亡病例。柬埔寨衛生部記者會上表示，「3月11日上午10點40分，一名50歲柬埔寨男子因感染武漢肺炎，在柬蘇友誼醫院（ Khmer-Soviet Friendship Hospital）去世。」

這起死亡病例與2月發生的群聚感染有關，該名患者來自柬埔寨西北部班達棉吉省（Meanchey），在西哈努克省（ Preah Sihanouk ）擔任一名華商的司機。衛生部發言人Or Vandine並未對此置評。

《高棉時報》報導，該名華商確診後，這名患者也在2月27日被檢驗確診。該華商經常出入被稱為「2月20日社群感染事件」（February 20 Community Incident）的高危險場所，在這起社群感染事件後，柬埔寨又掀起一波疫情。

《法新社》報導，2月20日，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）宣布一處中國人的社區爆發武漢肺炎感染，「我們發現一件大型社區感染（community infection）共32例......對我們的國家來說是很糟糕的狀況。」洪森在國營電視台的演說中指出，「這次測得的病例都是中國人。」此前，柬埔寨疫情控制得當，上一個本土感染案例是2020年11月發生的，首都金邊（ Phnom Penh）居民得以正常生活。

《美聯社》報導，這波疫情爆發發生在西哈努克省省會西哈努克市，市內有柬埔寨主要的機場以及許多中國建設、投資的項目，時間可追溯到2月4日，不守防疫規範者擅自外出到夜店，使得當局在2月20日發現病例，並宣布關閉金邊所有學校和電影院、酒吧等娛樂場所。

《法國國際廣播電台》報導，中國駐柬埔寨大使館2月20日也對此發表聲明，「近日有個別中國公民來柬後違規離開隔離酒店外出；還有少數在柬中國公民在得知檢測結果為陽性後，故意藏匿，逃避隔離治療。上述行為嚴重違反柬埔寨政府相關防疫規定，不僅給柬防疫工作帶來極大挑戰，同時也涉嫌觸犯當地相關法律。」

《高棉時報》報導，這起群聚感染高風險場所包括位於金邊的夜店N8 Club、酒店Casa Meridian和其他11個地點。2月21日，與本起事件相關的病例再確診了11例，共達到47例。自此，與該起事件相關的確診病例不斷增加。《高棉時報》報導，今日39例新增確診病例，來自5個省份，有30名柬埔寨人、7名中國人和2名越南人，使全國總病例達1163例，當中活躍病例518例。

《美聯社》報導，柬埔寨2月7日就已收到中國製造60萬劑疫苗，作為北京承諾捐贈的100萬劑疫苗的一部分，也於2月10日開始接種計畫。3月2日，柬埔寨再收到一批透過疫苗全球取得機制（COVAX）取得、印度製造捐贈的牛津-阿斯利康（ Oxford-AstraZeneca）疫苗共32萬4000劑。柬埔寨計劃在2021年之前，讓三分之二的國民（柬埔寨人口約1625萬）得以免疫。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 圖為2017年的西哈努克市，這裡曾湧入許多中國人投資房地產、賭場，當2020年爆發武漢肺炎疫情後，許多人中國人已離開，直至最近又有中國人重返。

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責任編輯：徐卉馨

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