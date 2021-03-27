祖宗牌位要寫考考、妣妣？父權體制背後運作的姻親邏輯

文：王浩翔（世新大學性別研究所研究生）

2019年，同性婚姻通過，然而專法的規定與民法仍有不少差異，「姻親」即是其中之一。

同婚專法無法準用民法姻親的規範

《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（俗稱同婚專法）草案第五條的說明三即寫道：「成立第二條關係之一方，並未與他方之血親成立姻親關係」，彷彿帶有某種安撫性質般回應了反同團體：同性結婚不產生姻親關係，從而與異性「婚姻」有所差別。而對於同婚專法無法準用民法第969條姻親的規範，法界人士或性別倡議團體對此則有不少回應，其論點多圍繞在法律規定上，諸如：家暴保護令的聲請[1]、公務員的利益迴避規範[2]，或是姻親背後的人倫秩序維持[3]等。

誠然，以上的討論皆有其重要性，也探討了法秩序邏輯一致性的問題，然而這些討論卻似乎較少聚焦在對於「姻親」背後性別意義的思考，例如：為什麼會有姻親關係的產生？姻親所隱含的性別意義為何？還有，我們結婚就一定要有姻親關係嗎？如果要有，能以什麼樣的面貌呈現呢？

父權體制背後運作的姻親邏輯

著名性別研究學者張小虹在「親屬單位終結者？」的演講[4]中，曾這麼說道：「在異性戀宗法父權如此嚴密運作的當代，同性婚姻反而成為異性戀婚姻的照妖鏡，讓他們現形。」因為在異性戀宗法婚背後其實仍暗藏了不少父權體制的運作邏輯，例如以父系血緣關係作為親疏遠近的依據，而姻親關係的生成即與父權體制的宗法婚有相當密切的關聯。張小虹在演講中即以前法務部長邱太三於釋憲言詞辯論時，舉出同性婚可能遇到的問題：

祖宗牌位要寫考考、妣妣？ 發訃聞的時候，到底該寫媳婦還是女婿？ 婚禮的時候，到底應該叫新娘還是新郎？應該叫男方主婚人還是女方主婚人？

以上三個例子即涵蓋了異性戀宗法裡最重要的三個面向：祭祀、喪葬、婚嫁。

易言之，因婚姻而生的姻親關係，其背後的父權體制邏輯為：婚姻實以男性為主體，女性則為婚姻中的從屬，當女性（宛如財產般過戶）「嫁」至夫家，才有了父權社會秩序中的「名分」：女性從此成為了某位男性家中的妻子、媳婦、母親。如此，生時需能進夫家廳堂，死後才能進得了祠堂。

身邊有朋友即提到，當她一結婚，馬上就從「郭小姐」變成了「陳太太」，彷彿過去的「自己」從婚姻中消失，搖身一變成為了某人的另一半。

類似的故事，也發生在我母親身上。她和父親婚後，生活裡便多了公婆、大伯、小姑和妯娌，而昔日的張小姐變成了王太太，迷失在鎮日的柴米油鹽之中。以前我曾聽聞她向我抱怨婚姻生活中的諸多委屈，但那時候還不懂得父權宗法婚背後複雜的性別政治樣貌，因此也未能瞭解母親所受到結構性、制度性的壓迫。可見姻親關係乃是父權宗法婚底下的產物，而且極為性別不平等，尤其對於女性而言，更是極大的箝制與束縛。

也難怪近來有人於公共政策網路參與平台提出「姻親專法」的提案[5]，主張「禁止姻親以話語、行為及傳統習俗干涉婚姻雙方當事人，落實婚姻自主權及婚姻內人權。」足見姻親對於不少人而言，根本就是一場可怕的夢魘。

誠如張小虹於演講中所提醒的，「當一對男同志或女同志站出來說我們要結婚，歷史的大門就被打開了，我們不只是要以平等的身份進入婚姻的大門，我們還要徹底翻動那在平等婚中的不平等，哪些藏在異性戀父權宗法婚姻裡的魑魅魍魎。」

要同樣擁有「姻親」規定，同婚才「平等」嗎？

婚姻平權不只是提供同性婚姻權而已，同時還可以對現有的婚姻制度進行反思，甚至是解放長久已往婦女在父權宗法婚裡的女性權益。使婚姻成為個人權益的展現，而非父權秩序的一部分。至於「姻親關係」，則不應該只是責任義務、法律上各種禁止的標的，或是一紙僵化條文的規定，而是大家情感上的連繫與人際關係的擴充。

以我自身為例，我先生的妹妹便常邀請我跟先生一起到她家用餐，有時還會一起看電影、逛街，或是一同度過各個大小節日。彼此參與各自的生活，而我們的關係也就在一點一滴的互動中形成意義。或許，結婚之後，兩個不同家庭裡的人們，可以試著從「關係」出發（而非僅只是法律上的規範），形成一個平等的人際樞紐，相互生活、彼此肯認，從而讓婚姻自宗法婚進入平等婚的時代。

那麼，要同樣擁有「姻親」規定，同婚才是「平等」嗎？還是我們其實可以有不同的婚姻樣貌出現？這些都值得大家進一步深思與討論。

延伸閱讀

註釋

[1] 葉冠妤（2020年6月18日）〈同婚未準用「姻親」 遇家暴無法聲請保護令〉，《聯合報》。

[2] 王怡蓁（2019年02月21日）〈肯定政院版本精神 民團：姻親規範仍不完備〉，《上報》。

[3] 張會（2019年2月21日）〈施行法哪裡有問題？同性婚姻的「姻親」與「收養」〉，《極憲焦點》。

[4] 張小虹（2019年10月13日）〈親屬單位終結者？〉，《拾穗講堂》。

[5] 「姻親專法」：禁止姻親以話語、行為及傳統習俗干涉婚姻雙方當事人，落實婚姻自主權及婚姻內人權 提案內容。

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈同志結婚，也需要「姻親」嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航