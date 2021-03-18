《別再扯自己後腿了》：開口談論可怕經歷，對心靈的復原相當重要

文：馬克．葛斯登、菲利浦．高德堡

對可怕的經歷閉口不談

「用言語把你的悲傷傾洩出來吧；無言的哀痛會向那不堪重壓的心低聲耳語，使其支離破碎。」 ──莎士比亞

我曾經以專家來賓的身分登上莎莉．潔西．瑞芙（Sally Jessy Raphael）的節目，那一集的主題是家人的祕密，共有三位女性來賓：一位目睹父親殺害母親後自殺，一位遭到兄弟強暴懷孕，另一位則是從小被告知父親已經死亡，長大後卻發現父親一直都和自己生活在同一座城鎮。

這些女性願意向數以百萬計的陌生人訴說自己的故事，她們的勇氣讓我相當敬佩。在鏡頭之外，我提到要讓這些來賓上節目一定很不容易，但我錯了，她們其實是主動寄信報名上電視。

這些女性並不只是為了博取大眾關注，而是迫切需要清除心中隱藏多年的祕密，她們之所以選擇這檔節目，是因為覺得莎莉值得信任，而沒有露臉的節目觀眾也不會造成明顯的威脅。顯然這些備受折磨的靈魂，都因此感到如釋重負。

這段經驗，足以總結我已經懂得好一段時間的道理：開口談論可怕的經驗有多麼重要。

「言語足以治癒心病。」 ──艾斯奇勒斯

歷經駭人的事件之後，除了痛苦、恐懼和失去造成的明顯影響，隨之而來的還有另一種椎心蝕骨的感受：孤獨。即使是共同經歷的創傷，如水災或地震，每個人感受到的衝擊還是各有差異，所以在某種程度上，人人都會覺得孤獨。

舉例來說，儘管失去孩子的夫妻會同感悲痛，但經歷這段悲劇的方式卻不盡相同：對母親而言，最明顯的感受通常是失去，因為投注母愛的對象消失了；對父親來說，最強烈的情緒則通常是羞愧，因為自己沒有扮演好保護者的角色。

說出自己的感受有助於緩解孤立感，你會覺得自己更屬於這個世界，而不是被隔絕在外。

越早說出來，傷口越快癒合

此外，表達自身感受也是一種淨化情緒的方式。可怕的事件會留下有毒的殘餘情緒，而向他人描述事發經過這個行動本身就像注射筒一樣，可以把沉澱的毒素抽取出來。如果不排除這些毒素，你就必須使用防禦機制，如否認和壓抑，來讓自己脫離心中的恐懼，同時毒素會日漸累積，直到開始汙染你的身、心、靈，最終很有可能造成災難性的後果。

越快速且越完整地表達自己的感受，復原的過程就越迅速也越容易。及早說出來就像是摔車後重新坐回自行車上，等待越久，你越是不敢面對。在此同時，你壓抑的痛苦會累積和匯集本質類似的情緒，最終可能惡化成身心疾病或恐懼症。

那麼，為何我們會絕口不提自己的感受？就像所有自我挫敗行為一樣，因為這似乎是比較適合的選擇。第一個原因是我們害怕說出來會讓自己無法忍受，畢竟每次那個回憶出現在腦中，我們都會感覺到痛苦，而不是釋懷，於是推測向他人傾訴只會讓事態惡化。

我們也擔心萬一傾訴的對象不對，不僅自己無法感到安慰，還會讓對方覺得有負擔而嚇跑，而且我們的感受可能會遭到鄙視或輕視，導致自己感覺像個傻子。

我們隱瞞自身感受的另一個原因，則是憂心自己沒辦法只讓痛苦停留在記憶裡，反而會重新體驗，令自己難以承受。

身為治療師，我會運用明確的問題，來鼓勵患者詳細描述可怕的事件：當時有什麼顏色？聲音有多大？房間很冷嗎？你有聞到任何味道嗎？在安全環境中，透過感官重新經歷那個事件，可以釋放一直壓抑的感受，對療癒的過程很有助益。

單親媽媽蓋伊就是個典型的例子。有一天，在家經營郵購事業的她忙著工作，不小心忘了把前門鎖上，結果在講電話時聽到巨大尖銳的煞車聲、一聲尖叫和沉重的撞擊聲。蓋伊衝出家門，發現孩子正在流血且失去意識，一名歇斯底里的汽車駕駛正試圖讓孩子醒過來。

最後，她的孩子雖然倖存，卻一輩子毀容。蓋伊深陷在罪惡感之中，飽受惡夢所苦。她發現這段記憶實在痛苦到難以啟齒，不過一段時間後，她一口氣詳細說出整段血淋淋的故事，包括她的孩子倒在馬路上的模樣，以及她自己在急診室感受到的巨大羞愧。吐露一切之後，蓋伊終於可以開始療癒，最終原諒了自己。

「肥皂潔淨身軀，眼淚洗滌靈魂。」 ──猶太諺語

找個適合且願意聆聽的人去訴說

由於心理治療師接受過聆聽的正規訓練，並且依法必須保密，通常是傾聽你個人故事的最佳人選。話雖如此，心理治療師可不是唯一理想的傾訴對象，有時候，有類似經歷的人才是最理想的選擇，這類人最有資格肯定說出「我了解」和「你不孤單」。正因如此，同儕互助團體往往是心理治療中不可或缺的一環。

不論和你之間的關係為何，理想的傾訴對象都有相同的特點：他們會仔細且耐心地聆聽，不會心不在焉；他們會接納你的感受，不會敷衍或輕視；而最重要的一點應該是，他們的智慧足以確認你的經歷確實很駭人。

單是回想可怕的記憶，或是對著不偏不倚的人發洩感受，都不足夠。除非你去感受，否則無法療癒；除非覺得安全，否則你無法去感受；而除非有某個人願意聆聽，直到你的痛苦消散，否則你無法感到安全。

自我改善練習

找個具有同理心，而且能讓你敞開心胸談論自身經歷的人。

取得對方同意，讓你可以不受時間限制，徹底表達自己的感受。

請對方單純聆聽，不批判、不質疑，也不評論你所說的一切。

描述自身經歷時，盡可能說出自己記得的細節，包括視覺上、聽覺上、味覺上、嗅覺上，以及最重要的，心理感受。

書籍介紹

本文摘錄自《別再扯自己後腿了：全美最佳精神科醫師教你戰勝自我挫敗，解決各種難題》，方智出版

作者：馬克．葛斯登、菲利浦．高德堡

譯者：廖亭雲

本書作者三度被美國消費者調查協會選為「年度最優秀精神科醫師」，他在三、四十年的執業生涯中發現，上述這些「自我挫敗行為」，是一般人尋求心理治療的主要原因────人生中最令人抓狂的，就是發現自己之所以得不到渴望的愛、成功和幸福，是因為自己，而不是別人，造成了阻礙。

於是，他綜合多年執業經驗，歸納出40種最常見的自我挫敗行為，例如拖延、嫉妒、執著、憤怒、自憐、強迫傾向、罪惡感等。除了以實際案例故事深入淺出地說明每一項自我挫敗行為的模樣，還提供非常容易執行的方法，告訴你如何採取行動克服，從此不再成為自己的絆腳石。

Photo Credit：方智

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航