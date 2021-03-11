蔡英文到場《奈良美智特展》盼台日友好，新作〈朦朧潮溼的一天〉表達奈良美智對台灣的想法

由中華文化總會（以下簡稱文總）主辦的《奈良美智特展》今（11）日舉行開幕記者會，文總會長蔡英文總統親自到場開幕，顯現對這次特展的關注度。除了蔡英文之外，文總副會長江春男、文總副會長鄭麗君、日本臺灣交流協會臺北事務所代表泉裕泰、文化部長李永得、教育部次長蔡清華、外交部次長田中光、國立臺北藝術大學校長陳愷璜、關渡美術館館長黃建宏等人全數出席，場面浩大。

不過，主角奈良美智（YOSHITOMO NARA）稍早結束在臺灣的行程之後，便因公務提早離臺，今天沒有出席。雖然奈良美智不克出席，但他特別為臺灣創作的藝術新作〈朦朧潮溼的一天〉（Hazy Humid Day）選在今天曝光，替明（12）日正式開展的《奈良美智特展》拉開序幕。

Photo Credit: ©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會

現年61歲的奈良美智，與藝術家村上隆、草間彌生共同被視為日本的國際三大當代藝術家，2019年10月香港拍賣週奈良美智的〈背後藏刀〉就創下1.96億港元（約新台幣7.73億元）的拍賣價格紀錄，也讓奈良美智在當時順利擠下草間彌生，登上日本第一貴藝術家。今天恰逢日本311震災十周年，《奈良美智特展》在這個時間點推出別具意義。

根據文總新聞稿指出，總統蔡英文表示：「奈良美智先生的創作，在經歷過日本311震災衝擊後，多了一股溫暖、撫慰人心的力量，她相信每一位觀賞的人，皆有各自受到觸動的理由。」蔡英文更進一步說：「今天也是311震災滿10年的日子，十年前臺灣人和日本人一樣，都深深受到震撼，但也在災害當中，緊密地攜手扶持；10年後的今天，臺灣和日本臺灣交流協會一起規畫了『臺日友情年』系列活動，包括《奈良美智特展》、在華山文創園區的《東北友情特展》和音樂會市集，都是希望臺日間的友誼，可以長長久久。」在記者會席間，總統蔡英文也特別向蒞臨會場的日本臺灣交流協會代表泉裕泰表示感謝。

蔡英文表示，期盼臺日間能謹記震災傷痛、紀念可貴的友誼，更要繼續在當前的挑戰中，互相扶持。也希望疫情早日平息，東京奧運能夠順利舉辦，讓臺日雙方的人民，也都可以回到互相拜訪、旅遊的美好階段。最後，她呼籲國人一起來看展，「與其聽別人介紹，我是真心推薦大家，實際來看一看。」

Photo Credit: ©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會 蔡英文欣賞〈朦朧潮溼的一天〉

根據《中央社》報導指出，泉裕泰致詞時表示，特展在日本人難以忘懷的這天開幕，並邀請到蔡總統出席讓他相當感謝，也再次謝謝當年來自臺灣的援助，在日本有難時伸出溫暖的雙手幫助對方，並成為彼此最真心的好友，希望日臺友情長存。

泉裕泰說：「奈良美智是日本當代藝術家代表之一，去年蔡總統與奈良美智在推特上交流促成這次特展，這是日本與臺灣新年新交流，也感受到日臺最自然真摯的友誼，特展將在臺北、高雄、臺南巡迴展出，希望臺灣民眾能藉此機會親身感受奈良美智的作品。」

這次的《奈良美智特展》展出奈良美智1984年至2021年的創作，共53件作品，作品〈月光小姐〉（Miss Moonlight）首度於日本海外展出，就選在臺灣。而新作品〈朦朧潮溼的一天〉尺寸達220*195公分，是奈良美智僅花10天就繪畫完成的作品，20天前才空運送達臺灣。

對於這件作品，奈良美智說：「客觀來看，要趕上在臺灣的展覽時間實在太緊迫，不過因為心裡有充分的餘裕，加上從秋天開始累積的心情，要投射到畫面上，實際上只要有幾天就夠了。然而我開始畫到完成花了10天左右。 在這種感覺之下完成的畫，可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自已。這幅抱著對多次造訪過的臺灣的想法所完成的畫，我命名為〈Hazy Humid Day〉。謝謝來自這幅畫的故事的陪伴，非常感謝。我自己覺得他已經成為比外表更有深度的作品。我非常高興這幅畫能夠在臺灣展出，對努力至今的自己也有種想要說『謝謝』的感覺。」

Photo Credit: ©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會 〈月光小姐〉（右）、〈朦朧潮濕的一天〉（左）

《奈良美智特展》從3月12日至6月20日在關渡美術館免費展出，之後將在高雄美術館、臺南美術館展出。

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責任編輯：王祖鵬

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