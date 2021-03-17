《操弄第一印象的說話引導術》：巧妙運用「反差」，重點在於讓對方主動提問
我們想讓你知道的是
用簡單而生動的實際案例，穿插適度的科學根據理論，幫助讀者迅速理解內容。針對「如何給人留下深刻印象」，提出三個主要的作法，再組合成一套清楚而容易實行的行動方針，讓讀者在每次與人見面時都能運用。
文：岸正龍
【想要巧妙運用反差，必須記住「反差不可自己說破」！】
假設有一位單親媽媽，她的小孩有一個出國念大學的夢想，而實現這個夢想，得花很多錢。
這位單親媽媽原本心想：「家裡沒錢供他念書，雖然很可憐，但也只能叫他放棄。」後來有人教她如何透過保險，幫助小孩實現出國念大學的這個夢想。
得知保險的力量之後，這位單親媽媽成為一名保險業務，從此日以繼夜的到處推廣如何善用保險，協助與自己同為單親家庭的媽媽們實現夢想。
接下來，我有一個問題想請教，聽到「保險業務」，你有什麼印象？
「『死纏爛打』、『態度強硬』、『強迫推銷』、『只講好的一面』、『只想賣商品衝業績』。」
嗯……你的偏見很負面喔。
雖然可能不到這麼偏激，但一般有負面偏見的看法我想是不會錯。
換言之，她必須預先設想，就算自己沒有「推銷」的意圖，純粹以「幫助他人」的角度與人搭話，但只要提到「有一個保險……」的關鍵字，很可能就會被人套上負面的偏見。
那麼該如何避免關於「保險業務」的負面偏見？
她想到了利用「單親媽媽」這個身分。透過「單親媽媽」可能形成的「沒錢、沒時間」等偏見，營造「她雖然是單親媽媽，卻有能力讓小孩出國念書」的反差，並且也備妥引起對方興趣的說詞。
外出跑業務時，她如此對客戶說：「我和妳一樣也是單親媽媽，不過因為我善用了接下來要跟妳介紹的保險，成功的讓我的孩子出國留學，所以我相信這個提議一定有很多地方可以幫助妳。接下來我會努力說明，請仔細聽！」
聽完這些話，你有什麼感覺？
「覺得她好像在炫耀什麼，感覺不是很好，甚至會想『就是因為妳用這類話術賣了很多保險，才有錢送小孩出國念書』。」
是。我想很少有人聽到以上的推銷內容，還會坦率做出「真的嗎？那我跟妳買保險」的反應。
「但這不是很奇怪嗎？她確實利用偏差形成『雖然是單親媽媽，卻有能力讓小孩出國念書』的反差，卻還是不順利，為什麼？」
這正是「誘人提問」的關鍵所在。
「自己把反差說破」反而不利。
反差必須在「對方提問之後」才開始說明，這是唯一必守法則。
人只有在自己感興趣的情況下，才會敞開心房。
在對方內心大門深鎖的狀態下，就算你說了「其實我這樣那樣」，他也聽不進任何一句話。
即便他口頭上回答「這樣啊、你好厲害」，心中卻只有負面感受，這就是實情。
此時如果未加留意，自顧自的喋喋不休，反而會出現與預期全然相反的結果，使得對方心中不斷累積負面情緒。
前文所介紹，我對「支援在地奮鬥第二代老闆，暢銷商品開發策畫顧問」的負面情緒螺旋（negative spiral）就是很好的例子。
Theory 心理抗拒理論
當人們感到自由被剝奪時，會設法恢復原狀，這個心理作用稱為「心理抗拒理論（Theory of Psychological Reactance）」，由美國心理學家傑克．布雷姆（Jack W. Brehm）於一九六六年所提出。
布雷姆的實驗是讓小朋友吃自己討厭的蔬菜。實驗設計的初衷是幫助小朋友改善挑食，結果發現愈是協助小朋友改善挑食習慣，他們對討厭的蔬菜愈是反感，對「協助」這件事產生心理抗拒，愈發提不起興致去吃原本就討厭的蔬菜。
就像我們若被人碎念「快去念書」，愈是被人命令就愈無心念書是一樣的道理，同樣都是心理抗拒的作用。
不限推銷，在溝通的世界裡，這種心理抗拒相當棘手。
因為不管甜頭再好，當他人主動推薦的那一瞬間，心理抗拒就會啟動，產生抗拒心。
更麻煩的是，人們是在無意識下產生心理抗拒，所以心中感到抗拒的本人，並不清楚自己為何心生反感，頂多內心「總覺得」不愉快，所以也無法用言語說服。
讓我們回頭看適才單親媽媽的例子。
引發心理抗拒的部分是「所以我相信這個提議一定有很多地方可以幫助妳。接下來我會努力說明，請仔細聽！」
「不想被人斷定一定會有幫助」、「不想被迫聆聽」之類的反抗會在潛意識下自動產生，而且愈是用言語去解釋，試圖推翻，抗拒就會變得愈強烈，促使對方心房更加緊閉。
【重點在於「讓對方主動提問」】
利用反差雖然有效，但自己主動提起，反而會啟動心理抗拒，造成反效果。
那麼究竟該如何是好？
重點就在：讓對方主動提問，而且是設法讓對方提出「讓你可以說出真正想說的話」的問題。
「有辦法這樣操控人的行為嗎？」
有。
具體程序如下，
- 利用偏見的反差，引出對方的好奇心。
- 如此一來，對方會忍不住想問「為什麼如此這般？」
- 再以回答問題的模式，說出「自己想要傳達的內容」。
且談談我自己的實例。
我染金髮，並且頂著這種髮色擔任商務取向的研討會講師。
所以，經常有人詢問：「鮮少有講師頭髮染金色，為什麼你會染成金髮？」這是因為對方有「研討會的男性講師多半是黑髮、打扮得規規矩矩」的偏見。
針對這個問題，我會如此回答。
「其實我自己經營了一間眼鏡品牌，名字叫Monkey Flip。Monkey Flip品牌的消費對象鎖定在搖滾、重機、滑板、刺青等所謂的街頭文化客群。我現在不僅擔任Monkey Flip的老闆，也會站在店面服務客人，為了配合品牌形象，我將頭髮染成金色。」
聽完這些話，你對我抱有什麼印象？
「嗯……『這人不是光說不練到處演講，確實有在經營公司』？」
謝謝你的讚賞！這正是我想營造的形象。
我身為一名講師的宣傳重點在於「實踐型（可在工作及日常生活中使用）」。剛剛所說的「確實有在經營公司」這個形象，就是我想傳達的核心所在。
實際上，當我如上述回答「為什麼你染金髮？」的問題時，所得到回應多半是：「開公司的人講話果然很有份量」、「自己有在開公司的人，講話值得信任，我想跟你合作」，有時還會因而得到工作機會。
「原來如此，個中道理我懂了。但是，那是因為金髮是一個可以從外觀辨識的反差，才辦得到不是嗎？前面單親媽媽的例子，不可能從外觀判斷是否為單親，所以不會有人主動詢問吧。」
的確，因此要讓對方提問，需要一點「誘餌（巧思）」。
接下來介紹製作誘餌的方法。
書籍介紹
本文摘錄自《操弄第一印象的說話引導術》，樂金文化出版
作者：岸正龍
譯者：金桃
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為什麼他一開口，每個人都願意聽？
用心理學打造超強大說服力，走到哪都成為焦點！
見面幾分鐘就能迅速博得好感！
沒有好口才或一流實力也沒關係，只要善用心理技巧，
就能讓每個人都信賴你！
- 要大家都信賴你，誠實以對，就可以嗎？但「說話太過老實」卻絕對是扣分點！
人人都喜歡誠實的好人，但卻往往不會喜歡「說話太過老實、直接的人」。
爸媽叫你「為了前途著想，該好好讀書寫作業」時，你是否打從內心感到排斥？
醫生叫你「為了健康著想，飲食必須清淡少油少鹽」時，就忍不住想要吃頓大餐嗎？
店員拚命叫賣著「又紅又大的好吃蘋果！香脆多汁！」時，你反而覺得不想買？
其實，這都是「太過直接」惹的禍！
- 操控人心的大師，獨門剖析說話老實招致失敗的三大原因！
為什麼太過直接會有問題？讓作者這位心理操控專家告訴你。
事實上，人的大腦為了節省能量，總是習慣運用偏見來看待周遭每一件事物，
所以，毫不考慮自己的一言一行會給對方帶來什麼樣的偏見，想到什麼就做什麼，一定會吃虧。
以下說明三個不為人知的心理機制，你是否也曾因為這些前提而受害？
1. 人們只會透過帶有偏見的有色眼鏡判斷他人
客家人肯定很小氣？台南人愛吃甜，台南連空氣都是甜的？台北住的都天龍人？
我們肯定對以上這些敘述都很熟悉，但事實上，這些敘述就是所謂的「偏見」，
很可能存在例外！
2. 人們只有在自己感興趣的情況下，才會敞開心房
人心是很任性的。如果我們對某種事物尚未產生興趣，
這時就算親朋好友再怎麼使勁推薦，也只會產生排斥的感受。
在這種情況下，如果未加留意，自顧自的喋喋不休，
反而會出現與預期全然相反的結果，使得聽者心中不斷累積負面情緒。
3. 人們會對他人所提建議產生心理抗拒
根據美國心理學家傑克・布雷姆的「心理抗拒理論（Theory of Psychological Reactance）」，
當人們感到自由被剝奪時，會設法恢復原狀，
不管再好的建議，當他人主動推薦的那一瞬間，我們內心就會自動產生排斥感。
更麻煩的是，人們是在無意識下產生心理抗拒，
所以抗拒的本人並不清楚自己為何心生反感，
頂多內心「總覺得」不愉快，所以也無法用言語說服。
- 三招操控印象的說話技巧，讓你迅速突破對方心防，輕鬆獲得信賴！
在了解前面所提及的三大前提後，我們要反過來利用它，
讓人類本能的心理機制成為我們的好夥伴！
作者岸正龍是一位經營潮流眼鏡品牌的企業家，
身兼講師、作家、廣播節目主持人等多重身分，
為何他能在短期間內，獲得跨領域的良好成果？
他要告訴大家：重點在於「創造讓人記憶深刻的第一印象」！
1. 「操控偏見」：操控印象，藉以打開對方心房
如果法式餐廳的店內正中央擺了一尊巨大的佛像擺飾，你是不是會很想詢問「為什麼」？
人的心中一定存在偏見，因此我們要運用這些既定的偏見，刻意表現出「與偏見相反的反差」，吸引對方產生好奇心、主動提問。
2. 「挖掘意象」：引起對方興趣，促使採取行動
你知道嗎？商店播放的背景音樂，能夠影響顧客的購買行為！
說話時，運用五感具體描述，同樣能促使對方如我方所願的行動！
3. 「弄假成真」：博得對方信任，甚至加以支配
人類會本能的相信具有權威或者有自信的人，並且傾向於接受對方的意見。
為了取信於人，我們必須展現出自己「權威」或者「自信」的一面，
持續採取堅定不移的態度，就能逐步支配對方的心理，博得對方的信賴。
本書特色
- 用簡單而生動的實際案例，穿插適度的科學根據理論，幫助讀者迅速理解內容。
- 針對「如何給人留下深刻印象」，提出三個主要的作法，再組合成一套清楚而容易實行的行動方針，讓讀者在每次與人見面時都能運用。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬