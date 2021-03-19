《讓孩子盡情失敗吧！》：常忘東忘西的孩子，多有「反正爸媽會提醒我」的依賴傾向

文：水野達朗

各位教育孩子的目的是什麼呢？

為了教出會讀書的孩子？為了教出運動全才的孩子？或者是希望自己的孩子人人都愛、朋友很多？第一次擁抱自己小小的孩子時，我相信你一定想像過各式各樣的未來。

然而開始養起小孩，原本的生活就大幅改變了。不只是嬰兒期如此，小孩上小學的階段也是如此。

每天忙著顧小孩，不知不覺中光是眼前的事情就焦頭爛額，往往忘記應該做到的目標，這也是無可厚非。

難得有這機會，就先在這個有很多孩子可以當目標範本的時代裡，告訴所有家長適合的終極目標。

養小孩的終極目標毫無疑問就是「即使你明天死去，你的小孩還是能夠獨自活下去」。

你現在對小孩的教育方式，真的能夠養出這樣的孩子嗎？

一聽到父母不在仍然能夠自立，很多人便以為這樣的孩子僅是凡事都能夠自己來而已，但我認為在遇到困難時懂得依賴別人幫助，這也是孩子獨立上很重要的資質。

趁著父母親還活著，好好培養疼愛的子女「自行判斷並行動的能力」、「無論任何環境皆可適應的能力」、「遇到困難懂得依賴他人的能力」，算是符合終極目標的孩子養育方法，不是嗎？

為了達成這樣遠大的目標，各位需要的是「更新育兒觀念」。不管你的電腦用多高級的硬體，如果裡面裝的作業系統太老舊，也沒有意義。我希望透過這本書更新各位的育兒觀念，希望各位即使在親子溝通上遭遇狂風暴雨，也能夠朝著育兒終極目標這座燈塔，堅定地面對每日的育兒生活。

你喜歡孩子失敗嗎?

近來捨不得看孩子經歷失敗的父母似乎越來越多了。

父母怕孩子有忘記帶東西的失敗經驗，總是先對孩子耳提面命：「手帕帶了嗎？」、「你把功課放在這邊會忘記帶喔！要放進書包裡才行！」、「你忘記帶筷子了！」諸如此類，避免他們犯錯。

「這有什麼不對？」

父母如果這麼想，便是可能無法忍受自已看到孩子忘記帶東西，或是覺得孩子會很可憐的家長。

我在前面說過，比起同情孩子眼前的處境，懂得優先考量孩子未來是否堪慮的父母最終才能引導孩子學會獨立。我希望大家可以把接下來說明的內容記在心裡。為什麼事先避免孩子犯錯並不好呢？

因為不曾經歷些微失敗的孩子，反過來說，即是缺乏自失敗中重新振作的經驗，更重要的是，他們很少有從失敗中學習成長的經歷。

我見過這樣的孩子在校園等家長無法直接幫忙的地方犯了錯，就陷入極度的消沉。我也見過有孩子因為討厭的作文課報告分享不順而遭到挫折，隔天開始拒絕上學的案例。

協助育兒的諮詢者中，有家長提出：「我家孩子抗壓性很低，我很擔心不事先指揮一下的話，一旦他受到挫折會不會就不去上課了。」

我能體會因擔心孩子抗壓性低，所以總會事先替孩子做好安排，避免他們犯錯的為人父母心，但我針對過去的育兒案例抽絲剝繭地分析之後，發現有許多情況正是因為家長一直避免讓孩子犯錯，反而造成孩子抗壓性偏低的傾向更加惡化。

對於抗壓性低的孩子，家長若不斷剝奪他們經歷失敗的機會，這種傾向只會變得愈加嚴重，到最後，父母對孩子「會不會因失敗受挫就不去上學」的擔憂，便很有可能惡夢成真，發展成以下：

因為在學校有失敗經驗就討厭去上學

不會獨立思考，必須聽從別人指揮才會行動

不知道該如何從失敗中重新振作

有失敗等於自己很沒用的偏激思想

無法做到符合其年齡的獨立行為，沒辦法適應校園生活

我們都是歷經各種經驗才長大成人，那些肯定不全然是成功的經驗，也曾有過許多失敗，一路走來應該都是自己主動思考並採取行動，而非聽誰告訴自己「下次要這麼做」。

家庭教育的重點，是家長須愛惜孩子們的失敗經驗，甚至能夠說出「失敗是好事」！俗語也說「失敗乃成功之母」。

孩子上小學之後，媽媽不能時常陪在他們身邊給予指令或意見，幫助他們避免犯錯。孩子將在學校經歷各種體驗，難堪的事、痛苦的事、憤怒的事、傷心的事，並從中學習社會化，逐步成長。

當然，孩子第一次學習做一件事時，父母的指導很重要，但要注意不可剝奪孩子體驗失敗的機會，這是未來新時代教養孩子的重點。

不要事先奪走小孩體驗失敗的機會，才能培養出即便跌倒也能重新站起來的勇敢孩子，鍛鍊他們學習自立。

經常忘東忘西的原因

接著我們來想想育兒諮詢時的熱門主題：「為什麼孩子會忘記帶東西呢？」

來找我諮詢的媽媽們都會抱怨孩子常忘東忘西，像名牌、體育服、課本……等等，明明就是每天都會用到的物品，孩子卻老是忘記帶。

答案很簡單。

那就是孩子尚未體驗到忘記帶東西，帶來苦頭的實際經驗。

每次差點要忘記帶名牌時，爸媽就會幫忙提醒；就算忘記帶體育服也會有媽媽趕著拿來；沒帶課本的時候老師也會借給他，不會責備他，老師也沒指導該如何應變。當這種安心感成為日常生活的一部分，儘管每天都因為忘記帶東西而惹得媽媽暴怒，他們還是經常忘東忘西，因為沒有從中學習到改變能力。舉例來說：

忘記帶名牌→感到丟臉

忘記帶體育服→不能上最愛的體育課

忘記帶課本→被罵、覺得困擾

只要孩子身處的環境會經歷這些苦頭，就算他曾經忘記帶東西，下一次也會提醒自己：「我不想再遇到那種事，所以要好好確認清楚。」

因此我都建議家長，「即使看到孩子忘記帶東西，也要視而不見比較好」。

由於爸媽不會再提醒他們，孩子幾次粗心之後，就會深刻體會到忘記帶東西「帶給自己的壞處」。

常忘東忘西的孩子經過我們分析，大多數案例都有「反正爸媽會提醒我」的依賴傾向，而絕大部分的父母因為不願見孩子犯錯，總是忍不住出聲叮嚀。

假設父母對小學三年級的孩子說：「今天好像會下雨，要記得帶傘。」殷殷提醒他帶傘出門以免被雨淋濕，這樣做真能有助家長達到育兒目標嗎？

我認為這種做法達不到育兒的目標。

因為父母每天都幫孩子看天氣並直接告訴他們答案，孩子自然不會自己看氣象預報或觀察天氣再自行判斷，只會一味地仰賴父母。

你想教育他們成為一個遭遇大雨時，發現自己忘記帶傘就會怪到父母頭上的孩子嗎？還是會自己看氣象預報或觀察天氣情況，再自行判斷要不要帶傘的孩子呢？懂得這樣思考就可以幫助孩子養成為自己行為負責的觀念，而不是責怪他人。

交給孩子自行判斷該不該帶傘，如果他們因為沒帶傘而淋成落湯雞，有過不好的回憶，說不定下次陰天時就會自己決定要帶傘了。

這個做法聽起來很極端，不過孩子累積多次經驗之後，有助於他們成為沒有父母在身邊，也能自己判斷並付諸行動的人。

畢竟自己下的決定無法怪罪到其他人身上。

大家千萬別忘記，不能教導孩子獨立自主才是失敗的育兒成果。儘管讓孩子去經歷失敗，體會各種好與壞，經過日積月累，他們才會長成獨立精神與年齡相符的人。

關於忘記帶東西這件事，與其父母想盡辦法幫忙，更該重視讓孩子去體驗這麼做會造成的負面結果。

書籍介紹

本文摘錄自《讓孩子盡情失敗吧！懂得放手，才能讓孩子獨立又堅強》，高寶出版

作者：水野達朗

譯者：黃薇嬪、鍾雅茜

放手讓孩子練習失敗，學會跌倒後重新站起來。時代在改變，育兒觀念需要家長與時俱進。讓孩子學會適應社會自立生存，才是現代父母的第一使命！

父母必須比孩子先察覺未來生存的社會，需要孩子有抗壓力懂得變通去適應環境，育兒專家水野達朗預告未來工作方式與公司存的在一直在改變，現在看似有發展又穩定的職業，未來不一定仍然成立，傳統父母幫忙決定的權威教育無法勝任多變的社會生存。

所以家長應該在家庭教育中訓練孩子獨立自主，不怕失敗願意多方體驗的勇氣，父母在培養孩子自立自強的過程中，不以消極角度去定義眼前孩子的舉動，改以積極的意思去看待解釋，親子關係就能正向發展，培養出孩子的自我肯定意識，進而成為未來遭遇人生困境時得以發揮的潛力。

Photo Credit：高寶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航