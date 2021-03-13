【專訪】《天橋上的魔術師》莊凱勛：魔術師就像千手千眼的菩薩，會顯眾生相，也有修羅相

文：公共電視、原子映象

演員專訪：魔術師（莊凱勛飾）

Ｑ：這次片場還原了一部分的中華商場，有沒有什麼店鋪、物件，是你很有印象的？

凱勛：一般拍片只會蓋出畫面中會拍到的布景，換個角度就會穿幫。但這次劇組把整個宇宙都給了我們，蓋出的商場每一個角落都很有味道，真的是每走一步都驚豔。頭哥好厲害！在片場裡我很喜歡看各種細節，水痕、馬賽克磚、電話管線、牆上貼上去又被撕掉的紙條，斑駁的天花板，都有歷史和生活的痕跡在上面。還有樓梯間的花磚，陽光照進來會折射在地上呈現出光影的改變。這些小細節很迷人。

Ｑ：為了詮釋「魔術師」這個角色，這次做了什麼樣的演員功課？

凱勛：這個角色是我從影以來很特別的一個角色，因為他完全沒有脈絡可循，沒有生命軸線，或者說，沒有一個被觀望的故事。他在每個人心裡的想像、樣貌是很不一樣的。他是一個人嗎？還是一個精神？一段記憶、還是一種時間？是神？還是魔？其實每個人在看原著，在看這齣戲的時候，都會有不同的解讀。所以我反而得讓自己跳脫以往做角色功課的方式，變成要不斷開啟自己的想像力，來完成這個角色。

Ｑ：你跟導演怎麼討論這個角色？有什麼設定嗎？在詮釋方法上，做了哪些調整？

凱勛：關於這個角色的設定，一開始是處於搖擺的狀態。前期開會時，劇組同仁中有人覺得他是仙人，有人覺得他是死神，也有人覺得他本身代表時間，甚至是未知的力量，是高於人類文明的存在。

總之他似乎是有神力的。小朋友看得到他那些光彩奪目的魔術；可是在大人眼裡，他似乎就只是個遊民。

後來有一天，導演傳了一篇文章給我，主題是「男相菩薩」，他沒說為什麼，但我看完就懂了。其實，魔術師他就是一個菩薩。菩薩會顯眾生相，他會救苦救難，但他也有修羅相，也會顯出凶惡的一面。魔術師也是，他會因應每個人在生命中遇到的不同事件給予指引，他幫你開一扇窗，但他不會告訴你要往哪邊去。所以我們覺得他像一個千手千眼的菩薩。

基本上他是慈悲的，但他會在某些時刻露出修羅的樣子，但都有他的目的。他可能是要讓你受難，然後懂得珍惜眼前；他也可能是要告訴你，人生從來沒有「後悔」這件事，你必須為你的選擇做負責。總之看到那篇文章後，我們就確定了，魔術師是一個會露出眾生相的菩薩。起碼對我作為演員來說，有個依據可以來詮釋這個角色。

所以，我們也設定了魔術師的造型有不同階段，他的外在樣貌會跟著每一集故事的發展，跟著小孩子、年輕人所遭遇的事情，而微妙地有所改變。

Ｑ：有沒有什麼表演狀態，跟以前比較不一樣，或是你覺得比較有挑戰性的部份？

凱勛：往常都是莊凱勛進入一個角色，陪著那個角色去經歷每一個未知的明天，因為沒有一個人會知道自己明天將發生什麼事。但這一次，魔術師必須是全盤皆知、一切了然於心的一個存在。所以我得從一個經歷者，跳出來，變成一個觀察者。但魔術師又不是全然抽離。坦白講，他有一點像小說家，有一點像編劇，有一點像觀眾。

所以在詮釋上，就會和我長期以來的演員習慣不一樣。身為演員，是隨著劇情、角色的喜怒哀樂而波動的，它會體現在你的肌肉、你的情緒裡。但這一次，反而要把情緒藏得很深，不能對周遭角色發生的事情感到快樂或悲傷。必須跳脫出來，不能讓那些情緒的波動，影響到魔術師自身。對我來講，這是這次比較大的挑戰。

因為天橋上的這個魔術師，是整個宇宙的造物者。所以我反而要檢查，觀眾在這場戲裡看到了什麼，那我在這裡能笑嗎？還是哀傷？給出警告？還是冷眼旁觀？這些都有可能。因為沒有對錯，只有精不精彩。他的情感，都要錙銖必較地斟酌。

這是比較困難的地方，你不能按照傳統邏輯來分析這個角色。但我玩得很開心，大概是從影以來最有意思的一個角色。

相關書摘 ▶【專訪】《天橋上的魔術師》孫淑媚：點媽自然地罵髒話，是我的演員功課之一

書籍介紹

本文摘錄自《天橋上的魔術師影集創作全紀錄》，木馬文化出版

作者：公共電視、原子映象

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

新世紀初，一本神祕的台灣小說和一群影像工作者相遇，

它讓這群人因此看見了心裡的光，

創造出讓來自不同地方的觀眾也會感動的奇蹟。——導演楊雅喆

金馬X金鐘X金曲 跨界打造旗艦級影集

影視創作理念、演員詮釋心緒──首度完整揭密

既寫實又魔幻，一覽打造精彩成果的大小環節

中華商場和西門町當年街景，怎麼經過美術和視效的分工，得以重現？

八○年代的聲音記憶，如何在音效和歌曲的搭配下重被喚醒？

來歷神祕的魔術師，演員如何巧妙詮釋？服裝設定藏有什麼玄機？

小黑人的造型藏了什麼巧思？小黑人是怎麼動起來的？

「九十九樓」是什麼樣的地方？

公視耗時五年、斥資二億，改編作家吳明益同名小說，打造旗艦級影集《天橋上的魔術師》，再創台灣戲劇新高峰！

本劇由導演楊雅喆領軍，主創團隊皆為金馬、金鐘、金曲得主，視覺特效由台韓團隊跨國合作，終將情感飽滿、敘事迷人、角色鮮活，既具復古寫實又魔幻炫目的精緻之作，呈現於眾人眼前。

本書將帶你走入幕後，進一步領略《天橋上的魔術師》影集中「八○年代台灣眾生相」的魅力從何而來，並對台灣影視人才豐沛的創作動能有更深的感動與共鳴。

一次擁有《天橋上的魔術師》影集完整紀錄

逾200張精美劇照、工作花絮，值得珍藏

14篇獨家專訪：原著作者+主創團隊+演員，暢談創作與演繹心緒

「中華商場」場景美術設定細膩呈現，從搭建到陳設完整揭露

20多位角色造型設定首度曝光，從頭到腳充滿驚喜細節

台韓跨國團隊視效製作解說，一探魔幻畫面祕辛

收錄原著作者吳明益最新專文〈一把不明的鑰匙〉

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航