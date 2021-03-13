【專訪】《天橋上的魔術師》孫淑媚：點媽自然地罵髒話，是我的演員功課之一

文：公共電視、原子映象

演員專訪：點媽（孫淑媚飾）

Q：請簡單介紹點媽是個怎麼樣的人。

淑媚：點媽是個很基層、本土，很愛小孩的媽媽。在那個傳統的時代，她是滿不傳統的女性。她個性很「khiàng-kha」（能幹），又非常「tshiah」（凶）， 所以會罵一些三字經到八字經，也許是出自保護自己跟家人的心態，她覺得女人得這樣武裝才能震懾住別人。

Q：點媽跟你本人有什麼相同或是不同的地方？

淑媚：完全不同啊！我不太會吵架，一吵我腦袋就暈，會詞窮一直重複講同樣的話；但點媽對吵架是非常的得心應手，還有一套SOP，懂得怎麼吵贏客人。

有一場戲是點媽跟客人吵架，試戲時，我已經把所有力氣都釋放出來，導演看了說，OK，等一下正式來就增加五十倍。我當場拿起手機傳簡訊給經紀人，說「怎麼辦？剛剛已經是我超過一百倍的力氣，等一下導演要我再增加五十倍……」為了演那場戲，我從小到大最氣、最激昂的情緒都在裡面。隔了幾天，我發現我臉上出現瘀青！真的，額頭上的血管爆掉，實在是太激動了。簡直用掉我這一輩子生氣的額度。我不想要那麼生氣，生氣真的很累。

Ｑ：你跟點媽的個性差這麼多，那你做了哪些演員功課，去補強你跟她的差異？

淑媚：我第二次跟導演見面時，導演說我的眼神有點太溫柔，跟點媽不一樣。因為點媽是比較厲害、堅定的眼神，個性和語調也是。導演也說我講話很小聲很溫柔，所以我去市場觀察阿姨們賣菜的情況，還有她們的眼神，蒐集一些資料。另外，我偶爾也會學我媽媽的口氣，因為我媽媽有點少根筋，這方面跟點媽有一點像。

至於罵髒話這件事，我很多朋友都覺得我罵起來一定超違和，所以他們就雪片般寄來一些女生罵髒話罵得很自然的影片給我看，這些就是我的功課。

Ｑ： 你對「中華商場」有什麼印象？在片場中有特別喜歡的場景嗎？

淑媚：我是南部小孩，加上它被拆的時候我還很小，所以沒去過中華商場。但我爸爸媽媽曾經跟中華商場的店家做過生意，所以我跟媽媽聊過。但光是聊天還是很難想像到底是什麼樣子。那天一進到片場時就驚嘆，「哇」，真的太神奇、太厲害了。我不曾拍過一部戲是這樣子把場景重現，連細節都非常仔細地還原了，非常難得。就好像真的回到那個年代。我印象很深的店家是唱片行，因為早期的唱片封面不太一樣，而且唱片行現在幾乎沒有了，所以我看到唱片行還滿興奮的。

Ｑ：聊聊點媽的家人吧，她跟兩個兒子、跟點爸的關係如何？

淑媚：點媽好偏心！對，她真的愛Nori比較多，因為Nori太完美了，功課好、長得好，又孝順又乖巧。但她也不是不愛小不點，只是她愛小不點的方式比較不一樣。

和點爸的話，他們兩個以前是在那卡西裡一起工作的同事，我覺得他們的情感可能在談戀愛的時候是滿轟轟烈烈的。組了家庭後，來商場創業，點媽變成非常重要的店員，很懂得招呼客人；點爸或許對這些事比較無感，他還是有憧憬，有音樂夢。但做生意這件事確實是可以賺錢養家的，這是現實。

Photo Credit: 公視．原子映象提供

Ｑ：點媽和點爸有場大吵架的戲，你甚至要跳到他身上。能不能聊聊這場戲，拍攝時是怎麼進行的？

淑媚：大正哥是個滿有想法、非常嚴謹的演員，拍每場戲之前他都會去跟導演聊，聊位置應該怎麼弄，情感要怎麼樣。

像這樣吵架的戲，我覺得它跟其他的戲比較不同，有難度在，因為夫妻吵架不是吵，而是打，重點還在於怎麼樣表達出他們不同的情緒。

拍那場戲時每個演員都不怕受傷，不怕給太多情緒，就怕當下有技術面或是自己肢體上無法做到的事。因為我手臂力量不夠加上個子嬌小，一開始失敗好幾次；所以大正哥試著蹲低一點，就上得去了。後來我被摔下來，當然周圍都有防護軟墊，但因為我是整個人直接落地，大家都嚇一跳，擔心我受傷。但是做一個演員，在當下因為很專注，所以完全不會感到任何疼痛；等回去後隔了幾天，才發現有瘀青。那是很奇妙的體驗，在當下你太進入那個狀態和情緒，就會忘記痛覺。

Ｑ：對你來說，導演是一個怎麼樣的人？

淑媚：我覺得導演很尊重演員，給演員很多空間。他會引導你，也會告訴你你沒想到的點。然後他會用說故事的方式，讓你進入到情境中。就像我講的，他每一次跟我講故事我都很想哭。我真的很相信雅喆導演，他讓我很有安全感。他就像這部戲的魔術師吧，掌控了所有的情緒，他有能力，也有力量，在魔幻的一瞬間，讓大家能看到奇蹟、驚喜，還有所有的情感。

相關書摘 ▶【專訪】《天橋上的魔術師》莊凱勛：魔術師就像千手千眼的菩薩，會顯眾生相，也有修羅相

書籍介紹

本文摘錄自《天橋上的魔術師影集創作全紀錄》，木馬文化出版

作者：公共電視、原子映象

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

新世紀初，一本神祕的台灣小說和一群影像工作者相遇，

它讓這群人因此看見了心裡的光，

創造出讓來自不同地方的觀眾也會感動的奇蹟。——導演楊雅喆

金馬X金鐘X金曲 跨界打造旗艦級影集

影視創作理念、演員詮釋心緒──首度完整揭密

既寫實又魔幻，一覽打造精彩成果的大小環節

中華商場和西門町當年街景，怎麼經過美術和視效的分工，得以重現？

八○年代的聲音記憶，如何在音效和歌曲的搭配下重被喚醒？

來歷神祕的魔術師，演員如何巧妙詮釋？服裝設定藏有什麼玄機？

小黑人的造型藏了什麼巧思？小黑人是怎麼動起來的？

「九十九樓」是什麼樣的地方？

公視耗時五年、斥資二億，改編作家吳明益同名小說，打造旗艦級影集《天橋上的魔術師》，再創台灣戲劇新高峰！

本劇由導演楊雅喆領軍，主創團隊皆為金馬、金鐘、金曲得主，視覺特效由台韓團隊跨國合作，終將情感飽滿、敘事迷人、角色鮮活，既具復古寫實又魔幻炫目的精緻之作，呈現於眾人眼前。

本書將帶你走入幕後，進一步領略《天橋上的魔術師》影集中「八○年代台灣眾生相」的魅力從何而來，並對台灣影視人才豐沛的創作動能有更深的感動與共鳴。

一次擁有《天橋上的魔術師》影集完整紀錄

逾200張精美劇照、工作花絮，值得珍藏

14篇獨家專訪：原著作者+主創團隊+演員，暢談創作與演繹心緒

「中華商場」場景美術設定細膩呈現，從搭建到陳設完整揭露

20多位角色造型設定首度曝光，從頭到腳充滿驚喜細節

台韓跨國團隊視效製作解說，一探魔幻畫面祕辛

收錄原著作者吳明益最新專文〈一把不明的鑰匙〉

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航