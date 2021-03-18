《當代財經大師的選股邏輯課》：由上而下的邏輯選股，瞄準那些受益於總體經濟成長的股票

文：約書亞．培爾（Joshua Pearl）、約書亞．羅森巴姆（Joshua Rosenbaum）

由上而下的邏輯選股

由上而下的投資方法，是瞄準那些有望受益於總體經濟或長期有利因素的股票。這些趨勢預期會推動持續性的盈餘成長和估值乘數的增加。理想的情況下，它們還能保護核心業務，不受到不利的經濟條件與市場衝擊的影響。即使在暴風雨當中，你也會希望風是吹在你的背上，而不是吹在你的臉上。

在各國央行的聲明與行動影響著市場的情況下，總體經濟主題的力量每天都顯而易見。投資者會特別關注美國聯邦儲備系統（Federal Reserve， 簡稱「Fed」）、歐洲央行（European CentralBank）、日本央行（Bank of Japan），以及中國人民銀行（People's Bank of China）。總體因素凸顯了經濟大衰退之後的長期牛市。低利率與寬鬆的貨幣政策推動了股票上漲至創紀錄的程度。

在這個瞬息萬變的時代，長期的主題是很豐富的。這同樣適用於舊世界與新世界的產業。採用由上而下法的投資者，可能會從汽車產業中挖掘與汽車電動化、自動駕駛相關的投資機會。同樣的，21世紀那些圍繞著電子商務、雲端、共享經濟，以及社群媒體的長期主題，也已經被證明獲利是非常豐厚的。

許多由上而下的投資機會發想，是源自於舊式的研究。閱讀並觀看傳統的新聞來源，包括金融、經濟，以及特定產業的媒體。專業的由上而下投資者，可能會花幾週或幾個月的時間來研究主題，包括實地考察、採訪，以及跟專家討論。

要獲得真正的由上而下的技能組合，會更需要經驗與質化方面的訓練。總經投資大師是透過直接的經驗，加上對過去的週期和市場走勢的熟悉度，來磨練他們的技能。同樣的道理也適用於那些關注長期變化的投資者。不過，這並不代表關鍵的由上而下支柱，是不能被傳授的。

首先，你可以對以下的類別進行大量的研究與研讀：

週期、繁榮和蕭條——有能力分辨明確的週期性贏家與輸家，以及可能即將反彈的失寵產業。歷史角度與熟悉度在此處特別有幫助。 經濟與地緣政治——瞭解Fed政策、利率、消費者數據、失業率指標、製造業數據、貨幣匯率、國內政治、全球地緣政治事件對股票的影響。 長期變化——在科技、消費者偏好、人口結構、產業動態、或監管制度等預期變化之下，可能成為受益者或受害者的公司或產業。 產業拐點——產業指標以及它們如何在不同的週期中運行。這也與石油、銅、鐵礦等大宗商品價格有關，這些價格對某些行業的影響，會比對其他行業的影響更大。

1. 週期、繁榮和蕭條

對景氣循環有敏銳的瞭解，是發現機會的關鍵。能夠辨認出熟悉的模式與相互關係，可以幫助你找出最佳的進場點與退場點。至少，這表示能辨認出市場是處於循環中的早期、中期還是後期。接著，你就能相應的進行投資。

週期性活動往往會有一些你可以利用的共同特性。乘數在早期階段往往較高，接著會漸漸回歸平均值，然後在後期階段會隨著盈餘的成熟而降低。這與未來的盈餘成長預期有關—預期的盈餘成長愈高，乘數就愈高。

在某些情況下，「掌握週期」會取代所有由下而上的工作。一檔擁有很棒的財務狀況與強大的管理團隊的股票，也許看起來很令人興奮，但是如果你跟週期對著槓，它就行不通。在1990年代末期網際網路泡沫破裂時，以及2008年9月經歷經濟大衰退時，就連藍籌股也遭受重創。

在理想情況下，你應該在週期中提早行動。這也適用於產業或區域／國家內的週期模式。舉例來說，從經濟大衰退中走出來的時候，北美汽車的產量遠低於之前的最高水準。汽車生產水準甚至遠低於車輛報廢量（請見圖1.1），車輛報廢量是一個被壓抑的需求的明確指標。週期性的有利因素對汽車業起了支撐作用，這是2011年德爾福投資論點的主要推動因素。當然，這種有利的週期性微風，也可能朝相反的方向轉移—請見事後剖析。

Photo Credit: 樂金文化出版

就像產業的情況一樣，你也可以發現與國家或地區相關的有趣的週期性活動。雖然全球經濟的關聯性已經變得愈來愈強，但是在任何時候，都會存在明顯的優於市場者和劣於市場者。與傳統的已開發市場相比，新興市場會有它們自己的起落。美國、歐洲，以及日本等已開發市場之間的成長與前景，也可能存在著極大的差異。

2. 經濟與地緣政治

透過解讀關鍵經濟與地緣政治數據預測未來，是另一種尋找投資機會的工具。這些數據也許能描繪出整體局勢，使公司面的資訊黯然失色。本世紀的牛市交易將重點放在，把全球央行在經濟大衰退後的鴿派貨幣政策解讀為綠燈。Fed促進充分就業與控制通貨膨脹的任務，使其維持低利率，進而為股市創造了一個非常有利的環境。

除了利率，你還需要瞭解就業數據、薪資統計、通貨膨脹、GDP成長、消費者信心，以及稅務政策。在某種程度上，它們是相互關聯的。例如，疲弱的薪資數據或低度就業，就表示會繼續推行鴿派的貨幣政策。相反的，通貨膨脹提高或薪資成長，可能預示著Fed未來的緊縮貨幣政策。同樣的，GDP成長、消費者信心，以及製造業產出數據本身就能提供資訊，同時也能提供關於Fed（不）行動的洞察。把這些總體數據點全部整合在一起，就能讓你進行相應的投資。

國內和全球地緣政治事件，像是重大選舉、政權轉移，以及軍事衝突，也需要密切關注。全球互聯是現實，跨國界的影響也是現實，像是貿易／關稅政策、人口流動，以及經濟聯盟。美國股市沒辦法不受中國、歐洲，以及主要新興市場事件的影響，反之亦然。

2016年2月，由於市場對中國經濟放緩的深切擔憂，許多優質公司的股票都大幅下跌。在同一年的晚些時候，這些股票又大幅反彈。全球的負面影響經常會創造吸引人的進場點。對於那些基本面仍保持完好的優質股票來說，尤其如此。2016年6月所謂的英國脫歐公投也造成了暫時性的市場混亂。股市全面大幅下跌，但在那之後不久又迅速恢復上漲。

3. 長期變化

長期變化為那些處於有利地位的股票，創造了能長期維持的有利因素。投資者總是在尋找科技、消費者偏好，以及人口結構方面帶來的巨變。這會延伸到所有產業與地區。所以，你該如何分辨出這些改變呢？

很大一部分的祕訣是持續關注基本議題。正如前面所提到的，成功的投資者會注意這個世界正在發生的事情。他們對新聞如饑似渴，在日常生活中很善於觀察。舉例來說，你的網路購物呈指數型成長。你現在會在網路上預訂你的旅行。當你買車時，你會有很多新的電子設備可以選擇。誰是受益者？誰是受害者？像這樣簡單的觀察可以為你指引新的股票投資機會。

另一方面，要當心長期的改變現象。只要看看亞馬遜和顛覆實體零售的電子商務現象就知道了。這基本上就是一場零和遊戲，因為大贏家會從最終輸家的手中奪取份額。

時機也是關鍵。有些長期的改變可能需要好幾年才發生。所以，雖然你的論點可能是正確的，但是你的時機可能是錯的。看起來像海嘯的東西，最後可能被證明只是漣漪而已。在此期間，你所挑選的股票可能會停滯不前，甚至是下跌。

更糟糕的是，長期的活動有可能是一種誤判。一間公司的好點子與相應的產品，可能會引來強烈的競爭反應。原本的新秀被資本雄厚的快速追隨者碾壓的例子不勝枚舉。

所以，回到長期的贏家。數位廣告、智慧型手機，以及社群媒體的早期投資者，從Alphabet、蘋果，以及Facebook等公司的股票，賺到了極高的報酬。同樣的，那些辨認出影片消費將徹底改變，並支持Netflix的人也因此獲利甚多。未來的10年，投資者將設法找出最佳路線，以應付各種結構性改變，其中包括「共享經濟」、自動駕駛，以及人工智慧。

4. 產業拐點

有些投資者會專門研究特定產業。像是消費、能源、醫療保健、工業，以及科技。這些專家會利用大量的專業知識、網路系統，以及資料庫來確定趨勢和評估前景。就像任何專業領域一樣，這類洞察比通才更具優勢。

對於任何特定的產業來說，某些數據會使對應的股票，與整體市場呈現不成比例的變動。汽車銷售決定了汽車股票的表現，零售銷售影響了大型零售商股票，新屋開工推動了營建股。它們往往都有屬於自己的週期，這些週期與整體經濟存在不同程度上的相關性。

在理想情況下，你會希望找到同時具有總體／週期性優勢與長期優勢的產業。讓我們來看看2010年到2017年，美國有線電視行業的情況。鑒於有線電視與可自由支配的支出和住房的關係，它通常會在經濟擴張期成長。考慮到它是訂閱模式和迫切需求產品，它也相對具有抵抗衰退的能力。

2010年年初有線電視行業出現拐點，長期趨勢與更大範圍的總體復甦保持一致（請見圖1.2）。在此之前，特許通訊和康卡斯特公司（Comcast Corporation）這些公司，在新的網路用戶方面，正與AT&T這樣的傳統電信公司展開激烈的近身肉搏戰。不過，由於網路可靠性更高、下載速度更快、價格更優惠，有線電視開始成為明顯的贏家。有線電視的早期投資者幾年來一直處於有利的趨勢，而電信投資者則表現不佳。

更概括性的說，你的產業分析有助於對投資組合中的機會進行分配。你可以找出具有週期性、總經、長期、或結構性有利因素的產業，同時避開那些逆風的產業。例如，你可能會看到某些新媒體或科技領域蓬勃發展，於是相對的調高配置，同時避開或甚至放空傳統媒體產業。

Photo Credit: 樂金文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《當代財經大師的選股邏輯課：5招頂尖投資機構不外傳的關鍵選股技術》，樂金文化出版

作者：約書亞．培爾（Joshua Pearl）、約書亞．羅森巴姆（Joshua Rosenbaum）

譯者：劉奕吟

WILEY經典「The Little Book」系列

《投資最重要的事》作者霍華．馬克斯唯一推薦你讀的選股書

首度完整公開 華爾街頂尖投資機構的選股流程

華爾街那些大型的投資銀行買賣股票成功的關鍵是什麼？資金、技術或消息？都不是，最重要的是先建立會賺錢的「選股邏輯」。看完本書你將會知道，在買賣股票前一定要做好萬全準備，因為買股票沒有邏輯是危險的！

有人說專家的選股勝率還比不上猴子射飛鏢，為什麼還要向他們學習？

如果說華爾街知名投資機構裡的專家選股勝率真的很低的話，那這些機構為什麼還能存活這麼久？事實上就是因為它們有一套系統性的邏輯方法幫助選股，即使底下的投資專家來來去去，這套基本選股架構還是能讓它們立於不敗之地。

為什麼散戶要瞭解法人（機構投資人）的選股邏輯？

法人擁有龐大的資金，一舉一動都牽涉到股市與個股的走向，瞭解它們的選股邏輯將有助於判斷哪些股票會被法人看上，散戶可提前布局，坐等法人抬轎。

學會法人操盤手的選股方法，有什麼好處？

好處1：勝率和獲利較高

目前市面上流行的投資方法都是過於簡化「選股」這項複雜的工作，例如簡化成只看幾個篩選指標、幾條均線就可以挑到好股票，但往往事與願違，因為大多數的方法都屬個人成功案例，缺乏實際驗證。而法人的選股方法則歷經長時間的改良與多人的驗證篩選，雖非百戰百勝，但勝率與獲利遠較一般方法高。

好處2：有助打好投資基本功

法人機構內的操盤手很少只看單一指標、單一面向就做出買賣決策，而是要面面俱到，收集各種重要資訊如公司的IPO、增資或減資、分割或併購等，學習法人的選股方法將有助於克服投資惰性，打好基本功。

好處3：學會最佳的風險管理方式保護投資組合

對法人操盤手而言，投資組合的建構邏輯，最重要的不是單純的獲利最大化，而是想辦法在穩定的風險範圍內提高獲利，以避免公司產生鉅額虧損的可能性。因此，學習法人的投資方法，將會讓你瞭解風險管理的最佳方式，讓投資立於不敗之地。

看完本書我可以學到什麼？會不會太難？

本書將華爾街頂尖投資人真正在用的選股流程大方公開，從投資點子的發想、篩選開始，到公司營運面、財務面的深入研究，接著到公司價值的估算與找出讓股價飆升的催化劑，最後是買賣投資決策與打造優良的投資組合。作者將複雜的投資架構濃縮成簡單清楚的5個步驟，幫助一般投資人也能實際運用：

【邏輯選股5步驟】

步驟1：收集投資機會，建立股票清單

透過由上而下和由下而上兩種選股方式，找出被低估、默默成長以及被其他頂尖投資者低調買進的公司，將這些投資機會收集起來打造成股票清單。

步驟2：根據清單，進一步篩選出優質股票

前一步驟整理出的股票清單可能有數十檔，本階段將透過投資論點、商業模式、管理團隊和財務狀況等基本篩選條件，提煉出其中較為優質的股票。

步驟3：用「營運面」與「財務面」做最終篩選

運用營運與財務方面的詳細調查，將可以找出既安全又會賺錢的高品質股票。

步驟4：找出「目標價」以及股價飆升「催化劑」

利用各種不同的估價方式，算出公司的實際價值與目標價值，並觀察有無「催化劑」讓股價大幅飆升。

步驟5：利用買賣邏輯，打造最強投資組合

藉由觀察股價、時機、市場趨勢等條件以決定該「買進」、「賣出」、「追蹤等待」或「直接放棄」，並運用邏輯來建構最強投資組合。

適合讀者

對選股沒有絲毫概念，從零開始的入門新手。 一直誤信明牌或經常挑到爛股票而賠錢的散戶。 想要瞭解世界最頂尖的投資機構都在用什麼方法賺錢的投資朋友。

本書特色

真實揭密華爾街知名投資機構都在用的低風險、高報酬選股模型。 將複雜的選股架構濃縮提煉成簡單、清楚的5步驟流程。 只要確實應用本書所教的邏輯選股法，即可勝過其他99% 的投資者。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰