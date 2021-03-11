邪教犯罪影集《我願意》開鏡，金鐘視帝姚淳耀搭上炎亞綸掀台劇另類話題

由絡思本娛樂製作公司製作、金鐘編劇吳洛纓、《角頭》億萬票房導演姜瑞智共同執導的邪教犯罪影集《我願意》昨（10日）開鏡，繼公布雙男主角之一由炎亞綸出演後，再宣布另一位男主角由金鐘視帝姚淳耀演出邪教教主（老師）一角，並首次以中長髮造型示人。

姚淳耀在劇中洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，成為普渡的人性祭壇。他在開鏡記者會表示，會決定接演是因為邪教教主比過往自己飾演的角色更加黑暗。

為了更加融入角色且更有說服力，參考了如保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的經典作品《世紀教主》，以及描述日本作家村上春樹描述真理教毒氣殺人事件的《地下鐵事件》，此外還研讀行銷心理學，從裡到外揣摩能「洗腦他人」的信賴感。姚淳耀說：「這些信眾大多內心有過創傷，尋求治癒過程進而仰賴信仰，而這個信仰就是我出現的時候。」

Photo Credit: 絡思本娛樂製作公司提供 姚淳耀

姚淳耀畢業於國立台北藝術大學戲劇系，演出作品橫跨舞台劇、電影、電視劇、廣告等，參與過的電影長片包含《盛情款待》以及去年入圍金馬獎6項大獎的《親愛的房客》。除了電影之外，姚淳耀最熟悉的是劇集。

去年他以名導鄭文堂執導的《鏡子森林》，擊敗張孝全、許光漢、莊凱勛等人，獲得金鐘獎戲劇節目最佳男主角獎，迎來演藝生涯的高峰，並收下金鐘視帝之後馬上接演新劇《我願意》。姚淳耀在記者會上也說明要飾演讓萬人景仰的角色，其中的關鍵就是要先相信自己：「若堅定自己，別人就會相信你，你若很認真，別人就會當真」。

除了姚淳耀之外，本片之前公布的男星為炎亞綸。他將在劇中飾演洗盡鉛華的人氣巨星，且特別的是將以本名吳庚霖演出，消息一出也在網路上引起熱議 ；而《我願意》是炎亞綸與姚淳耀的首次合作。

炎亞綸表示一度認為該角色與4、5年前帶刺的自己過於相像，形容當時自己享受工作塞滿每一個空檔的窒息之感，一定得要把自己搞得精疲力盡，「很累又不開心」，過於自虐傾向，認為有痛苦才會進步，因此在閱讀劇本時，竟產生了害怕之感。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作公司提供 炎亞綸

邪教犯罪影集《我願意》是台灣首見的影集類題材，獲選108年度文化部超高畫質補助，且入選了109年度金馬創投會議與文策院創意內容大會。本劇集由姜瑞智執導，姜的影視作品橫跨電影、電視等，曾與何潤東共同執導的《翻牆的記憶》獲得第53屆金鐘獎戲劇節目導演獎。

今年由他執導的台灣黑幫電影《角頭－浪流連》目前收下票房1.5億台幣，為今年國片票房冠軍，也是《角頭》系列的票房新高。從市場到獎項，姜瑞智都已經有所表現，也證明自己能在電影與電視不同媒材間轉換創作能量。

《我願意》編劇為吳洛纓，她有編劇、評論家、劇場導演等多重身分，曾以《白色巨塔》獲得第42屆金鐘獎編劇獎，也曾以《痞子英雄》入圍第44屆金鐘獎戲劇節目編劇獎。而吳洛纓與姜瑞智聯手的《我願意》，取材自國內外真實案例，旨在探討心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。

《我願意》預計於今年第四季播映。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範