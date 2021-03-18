《刪到只剩二十字》：讓「呃……」「那個」不再說出口的三個步驟

文：利普舒茲信元夏代（Natsuyo Nobumoto Lipschutz）

一開始我也有演講恐懼症

別看我現在是個職業演說家，當初也很害怕站在大眾面前演說，光是自我介紹，就緊張得汗流浹背。

到現在我都還記得於紐約大學攻讀MBA，站在眾人面前自我介紹的事。

記得當時我光是坐著等，就緊張到腋下全濕了，等到真的輪到自己上台時，準備的台詞全忘得一乾二淨，整個人僵硬得腦袋一片空白，完全不記得該說什麼才好。

事後，我整個人陷入自我厭惡的情緒，覺得區區的自我介紹就緊張的自己很糟糕。

入學後，我還是很害怕演講。小組報告時，我總是負責最短的部分，一心只能快點念完默背的台詞，早一點結束報告。

進入社會後，在商業簡報或講座發表意見的機會也跟著變多。

這讓我覺得，再怎麼不擅長簡報，也得好好學會簡報技巧。四處探尋後，我終於找到了「國際演講會」（Toastmaster Club）。

這是一個為了磨練演講而互助的團體，在全世界一百四十三國設有分會，也擁有三十五萬七千名以上的會員。

這個「國際演講會」設有國際演講比賽這項大型活動，這就是我在開頭提到的大會，也是我與潔妮斯首次見面的比賽。

自從二○一三年首次參加後，我便每年參賽，拜潔妮斯之賜，我第一次參賽就闖入紐約州的決賽，之後更是決賽的常客，履履獲得獎項。

接受潔妮斯的指導後，我也拜入前世界冠軍克雷格．瓦倫汀（Craig Valentine）、馬克．伯朗（Mark Brown）與戴倫．拉克洛斯（Darren LaCroix）的門下。

我發現，所有教練不厭其煩地重調同一件事情。

那就是「徹底刪除贅字，訊息就會簡單易懂」這件事。如此具體的訊息，甚至有可能在五分鐘之內，戲劇性地打動對方。

當時我學到的是所有「傳遞訊息」的技術都需要的思考邏輯。

所以我才能在進入決賽，在三百位聽者面前演講時，掌控整個場地的氣氛，聽者也因此與我產生共鳴，不時頻頻點頭或是哄堂大笑。

那瞬間我才明白，原來這就是在眾人面前演講的醍醐味。

之後，我盡可能嘗試公眾演講，也接受了全美最為活躍的職業演說家克雷格．瓦倫汀主辦的「World Class Speaking」演講教練認證課程，最後甚至得到在東京的TED×WasedaU出場的機會。

至於工作方面，在麥肯錫學到的邏輯思考術不僅是身為策略顧問日常使用的技術，也能幫助我整理簡報與演講所需的資料。

最終，我為了各位讀者，將這項「讓任何人了解訊息」的方法整理成「用二十字說清楚」的方法。

這可說是徹底刪除多餘訊息的思考術。

從在MBA自我介紹時出糗到成為職業演說家，總共過了十九年。

我在這十九年之間學到的「用二十字說清楚」的技巧全寫在本書裡。

聽者會因為你的演說或哭或笑，因為你的簡報而頻頻點頭。你的點子能在企畫會議的時候得到認同。頑固的上司願意聽你說的話。

這正是用話語打動對方的醍醐味。

這項突破術一定能打動對方。

希望大家體驗這種透過演說或簡報，打動對方內心的快樂。

讓「呃……」「那個」不再說出口的三個步驟

大家是不是常在不同場合的問候、簡報或是結婚典禮致詞聽到以「呃……」「那個」這種語助詞作為開場的例子呢？

例如「呃……今日的議題是……」「呃……今天是黃道吉日」

恐怕連本人都沒注意到自己說了「呃…」這個語助詞。

「啊……」「呃」「那個……」這些多餘的語助詞聽起來很煩，但很多人都會不經意地脫口而出。

讓我們戒掉這種無意義的「呃……」吧。

光是減少「呃……」」「那個」的頻率，演講就會變得非常流暢，容易理解。

這類多餘的語助詞是「填補詞」，也就是用來填補空白的「無義詞」，應該盡力減少這類多餘的無義詞。

大部分的人會在不知道接下來該說什麼的時候，利用「呃……」、「那個……」墊個話，這也是害怕來自沉默的空白，才以無義詞填滿。

若想克服「呃……」「那個」症候群，我建議大家試試以下三個步驟。

① 注意自己正在發出無義詞

首先要先有自覺，察覺自己正發出「多餘」的語助詞。

我所屬的國際演講會有人負責在別人演講時，計算填補詞的個數。

結束時，會提出「在今天的演講裡，『呃……』總共出現四次，『那個……』總共出現三次」這類報告。

由於是不經意發出這些語助詞，所以親耳聽到這類報告後，真的很驚訝，連我自己在一開始也很常不經意地發出「呃……」「那個……」這類填補詞，真的是難以置信。

所以要察覺自己這個毛病，可請別人幫忙糾正，或是以錄影、錄音的方式觀察自己的說話方式。

要克服「呃……」「那個……」症候群，「察覺毛病」的第一步是非常重要的。

② 在準備發出無義詞之前就察覺

如果已經能發覺自己會不經意地發出這類填補詞，接下來就是在發出這類填補詞之前先一步察覺。「啊，差點脫口而出」、「差點說出來」，若能意識到這點，算是一大進步，接著就要練習完全不說填補詞的技巧。

③ 停頓

如果你發現自己快要說出填補詞，請先吞回肚子裡，換言之，就是在那個瞬間停頓一下。我知道大家可能害怕說到一半停下來，但還是建議大家試試。或許有人會擔心「這麼一來，不會一直停頓嗎？」

其實演講者停下來的時候，聽者不會真的覺得空了一大段時間，所以大家不用那麼擔心。

不過，大部分的人在思考時，都會不自覺地往上看，有些人則是會在大腦搜尋詞彙時，不自主地往上或往下看，但是講稿既沒飄在天空也沒掉在地上喔！

想表達的訊息都在自己的腦海裡。相信事前練習充足的自己，勇敢地為在演講時插入空白，讓自己有機會把準備好的台詞說出來。

如果在演講進入高潮時，覺得自己好像快要說出填補詞的話，請記得停頓一下。只要經過練習，這個停頓將發揮絕大的效果。

雖然不見得要徹底撲滅填補詞，但填補詞愈少，聽者就愈容易聽懂你想傳遞的內容。

產生戲劇般效果的彩排方式

不管是演講還是簡報，最有效的練習方式莫過於錄影。

或許有人是「看著鏡子練習」，但我會說，看著鏡子練習是錯誤的方法。

因為沒有人會在正式演講的時候看著自己。正式演講時，一定是看著聽者，所以若不是要確認自己某種表情，看著自己在鏡子裡的模樣可說是沒什麼效果的練習。

比起對著鏡子，錄影更能正確地確認自己在聽者眼中的模樣。

錄影能讓我們站在聽者的立場，看看我們自己都是怎麼說話的。光是錄影，就能得到絕佳的練習效果。

建議大家以下列三種方式確認錄好的影片。

①直接觀看

先原封不動地看一遍，因為那就是你在聽者眼中的模樣。

②關掉聲音再看

關掉聲音，就能專心觀察自己是否會不自覺做出一些沒有意義的動作。以兩倍速播放更有機會找出自己的習慣動作。

③只聽聲音

接著是關掉影像，觀察自己聲線的高低或是填補詞是否太多。只聽聲音可聽出聲調是否太高或太低，重音是否忽高忽低。

如果能習慣這種練習方式，將是你成為演講高手的第一步。

只要看過一次，一定會覺得「怎麼這麼糟，不多練習不行啊」。等到稍微習慣回放自己的影片，就會知道自己「這部分應該再用心一點」，也能找出需要改善的部分。

書籍介紹

本文摘錄自《刪到只剩二十字：用一個強而有力的訊息打動對方，寫文案和說話都用得到的高概念溝通術》，經濟新潮社出版

作者：利普舒茲信元夏代（Natsuyo Nobumoto Lipschutz）

譯者：許郁文

邏輯思考 X 說故事

一寫就中、說完即售

助你成功的高概念溝通術

從寫文案、做簡報到上台說話，

我們經常需要寫字或說話。

但是，為什麼總是無法打動目標對象（讀者、聽眾、消費者）？

一本書，告訴我們如何善用邏輯思考抓出重點，

只用二十字傳達最重要的訊息，

七秒吸睛、三十秒擄獲人心，

讓目標對象立刻下單、採取行動！

在自媒體當道的時代，大家都在搶注意力，究竟要如何勝出？

經常寫貼文、做簡報、上台說話或是拍攝影片，太正經沒人看、沒人聽，太幽默又會冒犯別人，到底怎樣的內容才能吸引目標對象採取行動（訂閱、下單……）？

本書作者利普舒茲信元夏代是日本最當紅的文案顧問，也是演講教練。她指出，文案、簡報或演講，一字一句都是和他人交流的開端，具有改變人生的力量，必須勇敢刪字才能擁有這股力量。

作者提醒我們，善用邏輯思考說故事，將重要的訊息精簡到二十字以內，才是促成目標對象採取行動的關鍵。

善用邏輯思考說故事的三步驟包括：

步驟一：從目標對象的角度整理資訊

目標對象是誰？為什麼是由你來說明？你希望目標對象看過或聽過之後，採取什麼行動？

步驟二：確認傳遞什麼訊息給目標對象

為何你能如此主張？所以結論是什麼？

步驟三：該如何抓住目標對象的心

善用說故事的力量，在七秒內吸睛、三十秒內擄獲人心。

本書提供故事編排、彩排、正式上場三階段檢查表，讓你輕鬆學會用邏輯思考說故事。

從文案、簡報到演講，重要訊息只要二十字，現在就鼓起勇氣，刪除贅字吧！

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰