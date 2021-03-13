無鉛汽油大哉問：92、95、98可以混著加嗎？改加98能減少積碳和爆震嗎？

一輛馬力再強、扭力再猛的車，缺少了推動車輛動力的燃料，就如同沒上發條的音樂盒，無法感受到其內在美。在汽油引擎車被廣泛利用的時代，你是否曾經有個疑問：為什麼汽油會分成92、95、98？加98會比較好嗎？汽油可以混合使用嗎？諸如此類的問題，就交給Moto7來為你解惑吧！

辛烷值是什麼？

加98能減少積碳嗎？改加98比較厲害嗎？

什麼是爆震？應如何處理？

汽油可以混著加嗎？改加其他汽油時，需要把油箱清空嗎？

92、95、98無鉛汽油怎麼區分？

國內汽油等級區分與美國、日本有何不同？

該如何選擇適合的汽油？

辛烷值是什麼？

辛烷值是決定汽油抗爆震性的重要指標，而引擎的壓縮比，對於需要使用多少辛烷值的汽油，是具決定性的一大要點。測定辛烷值以異辛烷的辛烷值為100％、正庚烷辛烷值為0％作為基準，任何汽油在試驗中，與此標準油作比較，如果某一汽油在引擎中所產生之爆震，正好與98％異辛烷，及2％正庚烷之混合油的爆震程度相同，即稱此汽油之辛烷值為98號。

改加98就能減少積碳嗎？

可以！根據98無鉛汽油的化學性質，辛烷值越高，燃點也會隨之變高，若由低辛烷值改用高辛烷值，有可能會因為燃燒溫度的提高，將原本低燃點無法清除的積碳，一併清除。不過如果真的有減少積碳的需求，汽油精會是更合適的選擇。

改加98比較好嗎？

雖然數值越大，看起來似乎越厲害，然而並沒有。提高辛烷值會提高燃點溫度，但不會增加燃燒後產生的能量，因此改加98並不會增加馬力，還是以原廠建議的油品添加較為妥當。

什麼是爆震？該如何處理？

爆震是引擎不正常燃燒，所造成的震動，當引擎進行壓縮行程時，在火星塞尚未點火前，油氣若因壓力變大而產生自燃現象，就會在動力行程中，產生兩次燃燒與火焰波，導致互相衝擊，造成引擎爆震，長期下來除了會對引擎造成損傷之外，還會使火星塞過度燃燒，造成燒熔或是損毀。

若有爆震現象出現，請先至車廠檢修，檢查是否有積碳現象或機械問題，也可以檢查平時所加的汽油，是否低於原廠建議之辛烷值，並改採用較高辛烷值的汽油。

Photo Credit: MOTO7 爆震問題也可能導致火星塞毀損。

汽油可以混著加嗎？

可以。不同辛烷值的汽油可以互相混合，並不會分層，但混合之後的汽油，辛烷值會有所改變，舉例來說：92混95後的辛烷值會介於92～95之間。

改加其他汽油時，需要把油箱清空嗎？

不用。既然提到混合使用，相信許多人都會遇到這樣的問題：我之前加92，如果想要改加95，需要把油箱清空再加，還是可以直接加？答案是可以直接加，但要特別注意的是，更換的辛烷值必須比原廠指示還高，若混到較低辛烷值的汽油話，會導致抗暴震性程度降低，長久下來會造成引擎損傷。

92、95、98無鉛汽油怎麼區分？

辛烷值、顏色。主要區別在於辛烷值不同，顧名思義92無鉛汽油之辛烷值為92，以此類推，而國內為了幫助消費者及加油員，能夠清楚的區分不同油品，在無色的汽油中添加油溶性色素，利於辨識，根據國內兩大石油公司的規定，92染成藍色 （藍綠色）、95染成黃色、98染成紅色。

國內汽油等級區分與美國、日本有何不同？

美國對於汽油等級區分與國內截然不同，區分為高級汽油（Premium）、中級汽油（Plus），及普通汽油（Regular），且辛烷值算法採研究法與馬達法之平均值，分別為93、89、87，相當於國內使用的98、95、92。

而日本汽油則是分為96以上的高級汽油（ハイオク），與89以上的普通汽油（レギュラー），因量測方式與每間公司提供的油品不同，大致對應台灣的98無鉛汽油，92～95無鉛汽油。

該如何選擇適合的汽油？

答案是根據原廠手冊指示。坊間口耳相傳以「壓縮比」來選擇辛烷值的方法，並非相當完善的依據，除了壓縮比之外，還必須考量點火角度的不同，因此直接採納手冊上所推薦之汽油最為適當，另外，車齡較高的車輛，會因為引擎積碳的關係，導致引擎壓縮比增加，對辛烷值之需求亦會提高，因此就老車而言，若感受到爆震現象，提高辛烷值的使用是沒問題的。

結論

總結以上，對於汽油的選擇採取原廠指示是最適策略，若產生積碳問題，可嘗試汽油精的添加，或是提高辛烷值的使用。選了正確的油之外，「省油」也相當重要，這可是顧及大家的荷包呢！切記，勿猛灌油門、保持車速穩定、於適當時機變更檔位、長時間停駛將引擎熄火。以上駕駛方式都可以避免汽油多餘的燃燒。另外，平時保養也會有所影響，經常清潔或更換空氣過濾器、定期維護燃燒系統、按時更換機油及濾清器、保持適當胎壓，這些小細節都會影響油耗的表現喔！

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航