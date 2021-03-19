《痴漢心理學》：痴漢行為是一種稱為「性成癮症」的疾病

文：齊藤章佳

不可一味地將痴漢行為視為「疾病」

「痴漢是一種稱為性成癮症的疾病」。

我希望這個概念能成為某種常識，讓更多擔心老公或兒子因為痴漢行為被一再逮捕的家人能夠了解，但在使用這類詞彙時，卻有絕不可忽略的一件事。

那就是當我們盲目地將痴漢行為視為疾病，痴漢本人很可能會覺得「既然是這樣的話，我會想犯案也很正常吧」、「既然是一種病，就怪不得我了」、「因為是一種病，所以會復發」。

但這只是一種規避責任的藉口，而且就算真的是一種病，被害者受的傷害也不會因此減輕，讓加害者得到合理脫罪的權利是一種非常不負責任且危險的事。將痴漢診斷為疾病是一種「病理化」的過程，但大前提是，不能將所有犯行都視為疾病，否則加害人便不需負起應當的責任。

為了防止療程的學員如此合理化自己的行為，我們在進行治療的時候，非常重視「從被害人的角度出發」這點，這也是因為痴漢與其他性暴力的加害人有「忘記犯行」的習性。

加害者老早就把加害他人的記憶拋諸腦後，是真的忘得一乾二淨。就算不是被害人，這也讓人很氣憤吧。永遠忘不掉自己遭受不合理暴力的被害人與加害他人，卻忘得一乾二淨的加害人恰恰形成對比。

所以我們在進行再犯防止療程時，總是會問他們：

「如果被害者聽到你忘記了，她們會怎麼想？」

「如果你是被害人，你希望加害人怎麼做？」

「如果你很重視的人遭遇相同的性騷擾，你會有什麼感覺？」

的確，痴漢有病理的一面，但加害人的這類行為卻是絕不可寬恕的，不管是他們還是我們，都必須堅守這個原則。第五章將進一步說明加害者的記憶。

此外，性成癮症是一種疾病，所以痴漢才會是治療對象，但成癮症沒有所謂的「痊癒」，「能康復，但難以痊癒」是目前的實際情形。

至於這裡提到的「康復」必須從行動面與精神面同時評量，不管是誰，被診斷為痴漢之後，都能透過治療學會抑制內心衝動的技巧與方法。只要持續抑制這類痴漢行為，也的確能在行動面上被評估為康復，但只要藏在他們內心深處的想法以及生存方式沒有改變，就不能斷定精神面也康復。

讓我們另以酒精中毒為例吧。如果能每天不喝酒，這就是在行動面上康復的意思，假設能進一步讓身邊的朋友知道你不愛喝酒，或是不再以酒力自誇，抑或懂得感謝所有事情，就能斷定在精神面上康復。反之，縱使數年不喝酒，一喝酒就變了一個人，這就不能說是「康復」，而是所謂「乾式酒醉」〈Dry Drunk〉，也就是沒喝酒卻宛如酒醉的心理狀態。

在康復的過程中，「社會性的成長」是相當重要的一環。成癮症是一種源自生存方式的疾病。由於這些患者太過在意外界的看法與期待，只好不斷地膨脹自我，卻又陷入無法與任何人訴苦的內心糾結中，等到再也無法承受這種來自內心深處的苦楚，只要一點點小事，就會讓他們故態復萌，回到忍不住喝酒的生活。

同理可證，性成癮症也是一樣，痴漢不僅要在行為上改善，更要矯正男尊女卑的思維，重新看待女性與「性」這件事，否則不能算是康復，至於治療的細節，請容我在其他的章節說明。

觸發痴漢行為的原因是什麼？

接下來要跟大家談談，人在什麼情況下會犯下痴漢行為，因為在談論成癮症的時候，了解「成癮的原因」是非常重要的。

不管是哪種痴漢， 都有「第一次犯行的日子」。一如第一章所述，大部分的痴漢都是再平凡不過的男性，也不是生來就俱備成為痴漢的要素，只是因為某些理由而犯下痴漢行為就此難以自拔。

Photo Credit: 墨刻出版

「犯罪白皮書平成二十七年版」明確記載了各類性犯罪的「初犯」年齡層【圖二】。在「痴漢型」項目之中，占最高比例的年齡為二十九歲以下，平均年齡為三十三點一歲，於犯案時，被逮個正著的平均年齡為四十一點四歲，兩個平均年齡之間的差距約有八年，相隔時間遠比其他的性犯罪來得長。若是這些痴漢在這段期間屢屢犯案，恐怕已出現許多位被害人吧。

不過我們從學員的公聽會發現，許多人早在國高中時期就開始犯案，因此被害者的人數恐怕高出帳面上的數據許多。

在治療過程中，我們問的不只是初犯的年齡，也會詢問是基於什麼事件才犯案。其實每個痴漢的犯案動機都不一樣，也很難分類他們，但是若硬要提出一個典型的例子，那就是下列故事之中的主角。

【實例一】

公司有個很討厭的上司。我剛進公司的時候，就跟他不太合，我也覺得自己好像被他盯上了，今天也因為一些小事而被他罵得狗血淋頭，但我覺得他大可不用在同事或後輩的面前對我人身攻擊吧，我的自尊心都被踐踏得蕩然無存了。唉，真想辭職，心情又悶又亂，覺得無可奈何。

正當我這麼想的時候，身體隨著電車搖晃的我，不小心拿著包包的那隻手的手背碰到前方女性的屁股。那股柔軟的觸感彷彿電流般直擊我的大腦。靜下來之後，我悄悄地把手背靠在這位女性的屁股上面。明明我是故意的，但這位女性卻毫無察覺。太棒了，這真是前所未有的興奮感，我彷彿著魔般地，沉醉在這股興奮之中，甚至覺得被上司人身攻擊的事也不值得一提了。

雖然這麼說對被害人很抱歉，不過對這些痴漢而言，這不過是「新手的好運氣」，明明是在未經同意的情況下碰到女性的身體，卻沒被罵，也沒被逮捕，讓這些痴漢誤以為「原來犯案這麼簡單啊」。

我們的確會因為隨著電車搖晃而不小心碰到別人的身體，尤其擠滿人的電車更是如此。就算對方是女性，也不會覺得被碰到有什麼好奇怪的，但這偶然的身體接觸，卻有可能催生出一名罪犯。

在聽過許多療程學員的故事之後，我發現觸發痴漢犯行的事件都是微不足道的小事。大部分成為犯人的男性在初犯之前，都會觀看一些痴漢題材的Ａ片，或是瀏覽能與痴漢同好交換情報的網站，但這些行為與實際的犯行可說是兩碼子事，就算被這些Ａ片或資訊影響，敢擬定犯案計畫，鼓勵自己「今天要變成痴漢」、「今天要犯案」的人其實很少。對他們來說，痴漢是「在巧合之下開始」的行為，他們一不小心就推開了成為痴漢的大門，沒有所謂的下定決心，更沒有所謂的覺悟。

目擊痴漢犯案，自己也變成痴漢――可怕的連鎖反應

「偶然」是催生痴漢的關鍵字。下個實例也是從多位學員口中聽到的內容，所以也可當成典型之一的例子。

【實例二】

某天，我親眼目睹了痴漢。我搭乘電車的時候，看到某位站在女高中生背後的男性將手伸進女高中生的裙子裡大摸特摸，但那位女高中生既沒露出討厭的表情，也沒大喊救命。

電車到了下一站之後，那位女高中性便若無其事地與一同搭車的女同學下車，兩人還在月台有說有笑的。什麼啊，原來這些女孩並不討厭被摸啊，還是說，她們很享受被摸？ 亂摸她們居然沒事，這真是太驚人的發現。既然這樣，我也要試試看。

偶然發現的痴漢行為成為「最初的體驗」，也催生出新的痴漢⋯⋯這還真是令人覺得噁心的連鎖反應。沒有人知道故事裡的女高中生有沒有露出厭惡的表情、有沒有邊笑邊下車，但是對這些痴漢而言，「女高中生沒拒絕」才是所謂的事實，是比理論更真實的證據，而且那幅景象深深地烙印在他們心中。

偶然的親眼目睹與身體接觸，觸發了這些男人的開關，讓他們成為了痴漢。很少人敢一開始就大膽犯案，通常只是用包包遮住手，偷偷地碰觸女性的身體，或是配合電車的搖晃，故意將下半身抵在女生的身體上，盡可能做一些不會被逮的犯行，等到他們嘗到「就算這樣大膽也不會有事」的甜頭，就會越來越大膽，而且越來越習以為常。

說是越來越大膽，其實也有不同的面向，有些人原本只敢透過衣服接觸，後來變得更把手伸進內衣裡，有些人則是原本一週犯案一次，後來演變成每天都犯案的程度。

沒那麼惡劣，所以女性不會受傷？天底下哪有這回事，唯一可表達的是，若能讓這些男性在習慣犯行或升級犯行之前戒掉這類行為，就能避免女性受到更嚴重的傷害。

如果能在這些男人變成慣犯之前就逮捕他們，當然是最理想的結果，但他們的技巧與手段也會隨著犯案次數的增加而越來越精湛。前面也提過，被害女性報警抓人的例子只是冰山一角，但這完全不是女性造成的，因為對於怕得動彈不得的女性而言，報警是件很難的事，而且大家都知道，一旦報警，勢必對女性的心理與時間造成沉重的負擔，她們也很害怕「被報復」。在對痴漢絕對有利的環境條件下，女性該做的第一件事又是什麼呢？

其實前述的偶然接觸真的很常見，也沒什麼好責備的，如果真的讓女性感到不舒服，那麼立刻道歉就夠了。就算當下真的覺得很刺激，大部分的男性並不會因此成為痴漢，因為誰都知道痴漢是一種犯罪。

但有部分男性卻會因此「嘗到甜頭」，進而成為慣犯。一旦被逮捕，他們就會失去工作、家人的信賴、社會地位，但也因為風險這麼高，所以他們才會沉迷於這種性偏離帶來的興奮。

書籍介紹

本文摘錄自《痴漢心理學：厭女、猥褻、壓抑，帶你窺探集體沉默的變態文化》，墨刻出版

作者：齊藤章佳

譯者：許郁文

愈正常愈變態？

第一本痴漢研究專書，

帶你了解成因、解決之道，窺探日本集體沉默的變態文化

你對痴漢的認知全都錯了？！

顛覆你所不知的痴漢心理學！！！！！

是不被女人重視的孤獨男人（x）

只會對外貌身材姣好、穿著清涼的女性下手（x）

無法控制自己的性慾，所以成了痴漢（x）

大都穿著邋遢、不修邊幅（x）

這種行為是一種病（x）

為了排解性慾才侵犯女性（x）

裸露打扮的女性容易成為目標（x）

在電車安裝監視器，有利於減少痴漢（x）

只要經過法律治裁，就不會再犯（x）

「痴漢」是最接近我們日常生活的性犯罪者！

痴漢究竟是誰？以怎樣的面貌出現在我們生活週遭？

本書作者集結10多年來的臨床輔導經驗，全面性剖析痴漢的成因、預防方法、世人偏見、治療方式及加害者家屬心理等，不僅是首本痴漢研究專書，更是心理諮商、社工等相關從業人員等重要的參考書。

第一本「痴漢專書」

日本性犯罪專家告訴你「痴漢的內心世界」

本書特色

日本第一本痴漢專書，由臨床輔導、研究經驗豐富的性犯罪專家執筆，具有專業度與可信度。 分享作者10多年來的輔導經驗，從真實案例全面性剖析痴漢的成因、預防方法、世人偏見、治療方式，甚至加害者家屬心理等層面，能作為心理諮商、社工等相關從業人員的參考書。 雖然為硬性社會議題的書籍，作者輔以大量的實例故事和平易近人的文字，讀起來輕鬆有趣。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰