菅義偉長男涉入「公務員招待風波」，掀開日本官僚盤根錯節的政商關係

日本首相菅義偉，任職衛星放送公司的長男，最近涉入招待公務員的風波中，讓內閣的形象再度受到打擊。日本的公務員有其倫理規範，許多利益上的應酬都要避免，但菅義偉兒子跟該公司職員數年來卻都招待政府官員，讓政商利益受到質疑。菅義偉從2月22日首度道歉以來，各方質疑卻不曾間斷。

撇清父子間的關係

「長男打了電話給我，說了聲『真的很對不起』。之後就沒有任何其它回覆了。」3月8日的國會參議院預算委員會上，在審查年度預算的重要時刻，日本首相菅義偉卻仍是在回應在野的立憲民主黨國會議員小西洋之，有關他兒子菅正剛的質疑。而這一次，他也明確表示兒子有來道歉。

當然，小西洋之仍然沒有放棄，不斷追問「您兒子是不是招待的要員之一？」一旁的總務大臣武田良太不斷緩頰，表示「菅先生（指菅義偉兒子）的存在是否有其重大影響，目前是很難斷定的。」菅義偉則再度冷靜但略為閃躲地說「我對兒子的公司一點也不了解，他是否是接待要員等，這點我無法回答。」

菅義偉只表明他兒子有打電話來道歉，對在野黨來說等同「沒有回答」，小西洋之持續追問，首相是否有其政治責任？菅義偉也沒好氣地說：「我自己是也很抱歉，但是我的兒子結了婚、有了小孩，我們各自過各自的生活。就某方面來說他也是跟我完全不同人格了。」

這已經不是菅義偉第一次強調跟兒子菅正剛個姓的迴然不同，但現在來看，菅義偉父子「貌合神離」已然是公開秘密。近來菅義偉在處理新型冠狀病毒疫情之餘，同時又因東京奧運組織委員長森喜朗的發言問題，讓他進行人事改革。如今，連自己兒子也陷入招待公務員風波中，究竟這一連串是如何發生的？

兒涉嫌公務員招待

早先在2月初時，日本《週刊文春》就揭露，負責衛星訊號播送的媒體公司「東北新社」，長年以來運用許多名義接待日本總務省的官員。其中，在東北新社擔任媒體事業部統籌部長的菅義偉兒子菅正剛，是居中穿梭連線的要角。

由於該公司握有多家衛星電視頻道放送權利，而該批接受招待的官員，許多都擁有衛星電視的審核權，讓消息被披露之後震驚各界。總務省並開始調查，隨後的人事關係有如串肉粽般被拉起。

調查後，明確顯示東北新社與菅正剛等職員，5年內陸續接待總務省官員近40次，總金額超過60萬日幣，涉案的總務省官員多達13人。官方隨後祭出懲處，處分了其中11人，其中7人被大幅減薪、2人警告、2人申誡。

該事件也讓總務省顏面無光，雖然沒有直接關聯，但現任總務大臣武田良太也自動繳納三個月份的薪俸當作自請處分。

根據日本現行的《公務人員倫理法》，規範不能跟有業務上利害關係的人士有任何利益往來，不然就是抵觸公務人員倫理。總務省無法證明菅正剛跟東北新社公司在招待總務省官員後，兩邊是否涉及利益交換，但已經讓許多日本人對內閣印象大打折扣。

失去公關一線戰力

不少當時參加的官員後來都高升，當中，一位名為山田真貴子的總務省高官，在退休後更被推薦到菅義偉內閣擔任公關室主任。

山田不僅在2013年時成為安倍晉三政權時代的首位女性內閣總理大臣政務官，更在菅義偉就任首相後，在2020年9月16日成為首位擔任內閣公關室主任的女性。

然而，就在東北新社接待風波爆發後，總務省也查出山田在2019年11月6日時，有跟菅正剛與東北新社一行人用過晚餐，一個人的飲食費用居然高達7萬4203日幣（約合台幣1萬3920元），這樣誇張的高單價，也讓在野黨在質詢時忍不住譏諷「高價紅酒很會喝喔」，而過去山田在接受訪問時，也曾開玩笑說「自己拒絕不了應酬邀約」。

原先菅義偉希望可以力保山田真貴子的官位，山田並在2月25日接受質詢時，表示會繳納六成薪俸作為處分，也表示希望能替國家繼續努力。

怎奈，就在接受批評長達一週後，山田真貴子似乎也受不了精神壓力，在3月1日住院觀察後正式提出辭呈。這位備受期待的首位女性內閣公關室主任，短短不過半年多就草草下台，由外務省出身的一線外交官小野日子緊急接棒。

Photo Credit: AP / 達志影像

無內褲涮涮鍋事件

日本為何對現今的公務員倫理有諸多規範？起因是源自1998年震撼日本社會的「無內褲涮涮鍋事件」。當時的大藏省官僚，疑似在第一勸業銀行的融資金額上過度高額，檢查也便宜行事、過度放水，吸引東京地檢特搜部的目光，發動一系列搜查。

經過一系列調查下，東京地檢特搜部赫然發現有多位大藏省官員，頻繁進出位於新宿鬧區的一間涮涮鍋店「樓蘭」。該店不僅由中國女性經營，也提供一連串情色服務。

當時對於公務員招待法規仍不夠嚴謹，因此公務員只要不去風月場所，吃飯的話多半不會太過追究。賄賂者正是看中了這點，表面上是招待吃涮涮鍋，不過在吃涮涮鍋的同時，女店員都「正巧」不穿內褲，讓其它官員與銀行高層們可以自由發揮。

由於招待的名目都是「用餐」、但私底下卻可以進展到相當誇張的情色行為。最後東京地檢特搜部在調查三個多月後，對112位公務員提出處分，其中日本銀行證券課長、前野村證券副社長都被逮捕。

該事件最後也造成大藏大臣三塚博與日本銀行總裁松下康雄引咎辭職，隨後為了避免無法互相監督。日本政府也將大藏省分離成為財務省與金融廳，從明治維新以來的國家財政中心機關，在2001年劃下句點。

兒子放浪性格難管

最後，焦點還是不免要回到菅義偉兒子菅正剛。年近40歲的菅正剛，年輕時熱衷組樂團，在不少小樂團裡打滾過，留著一頭長髮卻無法出名。菅義偉在2006年就任安倍晉三內閣的總務大臣後，因為兒子遊手好閒仍不找工作，便把當時25歲的他拉去當總務省大臣秘書官。

不過，菅正剛好動又灑脫，跟父親菅義偉風格迴異。最終在2008年左右，菅正剛才被推薦到東北新社工作。創立於1961年的該公司，創業者植村伴次郎與菅義偉都是秋田縣老鄉，兩人都是高中畢業後前往東京闖天下，背景類似，交情超過20年。因此就有不少質疑，菅正剛根本就是「受父庇蔭」，靠好爸爸才能進去東北新社。

菅義偉過去長年任職總務省，並親自處理過NHK等公營電視播送問題，電視圈人脈豐富，不難想像電視圈都要給幾分敬畏。雖然他在接受國會議員質詢時，一度強調菅正剛在進入東北新社時，有告誡兒子「要注意與總務省關係，並保持適當距離。」

只是，也許正是菅義偉這樣跟電視圈有深交，最後讓菅正剛依舊失序，分不清父親已經位高權重，從父親在擔任官房長官時，就屢屢跟東北新社同事與總務省官員們吃飯，還被懷疑是「居中牽線者」。除非菅正剛自己說明，不然跳到黃河也洗不清。

如同過去安倍晉三的「森友學園」事件，這次的「東北新社」問題同樣讓內閣民調大幅動。加上過去一年疫情肆虐、奧運是否能辦成都是問題，一旦「東北新社」招待真相無法釐清、只會持續打擊菅義偉內閣，最終影響到10月底的眾議院改選。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航