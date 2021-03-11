緬甸軍政府控翁山蘇姬收賄、軍方鎮壓示威添7死

（中央社）緬甸軍政府發言人今天（11日）表示，被罷黜的民選領袖翁山蘇姬任內收受價值60萬美元（約新台幣1692萬元）的賄款另加黃金，且收賄消息已經查證屬實，正在偵訊諸多相關人等。

緬甸新聞部副部長准將紹敏通（Zaw Min Tun）表示，已遭罷黜的總統溫敏（Win Myint）和數名內閣首長也涉貪，且溫敏曾施壓緬甸選舉委員會勿就軍方舉報的選舉舞弊採取行動。

這是緬甸軍方2月1日推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等文人政府最高領導人以來，所提出過最強烈的指控。這些領導人目前仍在軟禁中。

緬甸示威再添7死

（中央社）路透社引述目擊者和緬甸媒體報導，緬甸安全部隊今天朝反對軍政府的抗議民眾開火，造成7人死亡。人權團體「國際特赦組織」指控緬甸軍方用軍事戰術對付示威者。

一名參與示威並協助搬運遺體到醫院的緬甸男子告訴路透社，安全部隊在緬甸中部城市邁因（Myaing）對抗議民眾開槍，造成6人死亡。當地一名醫護人員也證實有6人喪命。

這名31歲的示威者表示：「我們和平抗議。我不敢相信他們竟然這麼做。」

另據緬甸媒體報導，最大城市仰光的北達貢區（North Dagon）有一名抗議者死亡。從臉書（Facebook）上張貼的數張照片可見，一名男子俯臥街頭，頭部傷口流出血。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）今天之前曾表示，自2月1日軍方發動政變推翻民選領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以來，緬甸已有60多名示威者被殺，約2000人遭到安全部隊逮捕。

國際特赦組織（Amnesty International）指控緬甸軍方對抗議民眾使用致命武力，並表示許多被紀錄的示威者死亡形同法外處決。

國際特赦組織危機應變事務主任馬瑞納（Joanne Mariner）表示：「這些毫無悔意的指揮官已經觸犯違反人道罪，他們公然部署軍隊及採用蓄意謀殺手段。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範