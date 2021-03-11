2021/03/11,
國際

緬甸軍政府控翁山蘇姬收賄、軍方鎮壓示威添7死

緬甸軍政府控翁山蘇姬收賄、軍方鎮壓示威添7死
2月8日，在泰國的緬甸僑民舉起反抗獨裁的三手指手勢與要求是否翁山蘇姬的海報。Photo Credit：AP / 達志影像

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緬甸軍政府發言人今天（11日）表示，被罷黜的民選領袖翁山蘇姬任內收受價值60萬美元（約新台幣1692萬元）的賄款另加黃金，且收賄消息已經查證屬實，正在偵訊諸多相關人等。

（中央社）緬甸軍政府發言人今天（11日）表示，被罷黜的民選領袖翁山蘇姬任內收受價值60萬美元（約新台幣1692萬元）的賄款另加黃金，且收賄消息已經查證屬實，正在偵訊諸多相關人等。

緬甸新聞部副部長准將紹敏通（Zaw Min Tun）表示，已遭罷黜的總統溫敏（Win Myint）和數名內閣首長也涉貪，且溫敏曾施壓緬甸選舉委員會勿就軍方舉報的選舉舞弊採取行動。

這是緬甸軍方2月1日推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等文人政府最高領導人以來，所提出過最強烈的指控。這些領導人目前仍在軟禁中。

緬甸示威再添7死

（中央社）路透社引述目擊者和緬甸媒體報導，緬甸安全部隊今天朝反對軍政府的抗議民眾開火，造成7人死亡。人權團體「國際特赦組織」指控緬甸軍方用軍事戰術對付示威者。

一名參與示威並協助搬運遺體到醫院的緬甸男子告訴路透社，安全部隊在緬甸中部城市邁因（Myaing）對抗議民眾開槍，造成6人死亡。當地一名醫護人員也證實有6人喪命。

這名31歲的示威者表示：「我們和平抗議。我不敢相信他們竟然這麼做。」

另據緬甸媒體報導，最大城市仰光的北達貢區（North Dagon）有一名抗議者死亡。從臉書（Facebook）上張貼的數張照片可見，一名男子俯臥街頭，頭部傷口流出血。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）今天之前曾表示，自2月1日軍方發動政變推翻民選領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以來，緬甸已有60多名示威者被殺，約2000人遭到安全部隊逮捕。

國際特赦組織（Amnesty International）指控緬甸軍方對抗議民眾使用致命武力，並表示許多被紀錄的示威者死亡形同法外處決。

國際特赦組織危機應變事務主任馬瑞納（Joanne Mariner）表示：「這些毫無悔意的指揮官已經觸犯違反人道罪，他們公然部署軍隊及採用蓄意謀殺手段。」

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範