【圖輯】西班牙第一線醫護：與病毒鬥爭一年感到身心俱疲，但這是世界上最好的工作

儘管在西班牙的疫情前線，度過了許多個不眠之夜，馬德里救護服務中心的庫查尼（Navid Behzadi Koochani）醫師，幾乎每天都面帶微笑地上班。

庫查尼醫師｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

自從疫情席捲全球以來，馬德里醫院接到的電話數量在一年內猛增了三分之一，平均每天多達4000通，但是庫查尼對他的醫療團隊，面對這種突發狀況與拯救性命的應變能力，感到十分自豪，並且樂觀地認為，疫苗出現後就代表這場疫情即將告終。

「我真的認為這是世界上最好的工作。」這位從伊朗來到西班牙，並有15年醫療經驗的服務老手說。

「當你看到自己能貢獻一己之力，以某種方式改善一個人的生活品質，甚至是拯救他們的生命時，你就會永遠記住這一刻。」

但他也承認，這很需要勇氣。「沒有人喜歡有人死在他們的懷裡。」

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西班牙確診數超過300萬例，死亡人數也來到7.1萬人，比歐洲大多數國家受到的打擊都要嚴重。但是感染率現在已經降到了去（2020）年8月以來的最低點。

庫查尼說：「我對未來很樂觀，幾個月後，我們就能摘下口罩、擁抱彼此，和朋友們一起喝啤酒。」

在馬德里醫院之間轉移一名肺炎患者前，庫查尼的團隊穿上了從頭到腳的防護裝備，用膠帶把他們亮白色工作服的袖子粘起來，並將藍色手套密封起來。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

一年前，第一波疫情重擊西班牙首都，造成數千人死亡，當局不得不將一個溜冰場變成臨時停屍間。

「老實說，那段日子非常糟糕、非常痛苦。」護理師卡斯楚（Sara Diaz Castro）說。她回憶跟醫療團隊如何接起一通又一通的電話，有時候趕到現場已經太晚，無法再多做什麼。

最近一次的求助電話，庫查尼無法搶救一名確診肺炎的35歲男子，他死時留下一個年幼的女兒，而他的妻子則因為嚴重症狀住院。

「這些會影響你的情緒……你會想到生命是多麼脆弱。反過來看，我們能活著，是何其幸運。」

護理師卡斯楚｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

醫護人員的壓力是一個嚴重的大問題。最近的一項研究發現，西班牙45％的醫護人員在經歷第一波疫情後，有患上某種精神疾病的高風險，包括抑鬱症、焦慮症和創傷後壓力症候群。

像馬德里救護車隊，這樣在第一線的醫護人員，其實比其他醫護專業人員面臨更多的痛苦。

護理師卡斯楚說，團隊士氣很高，雖然他們在與病毒鬥爭一年後，都感到身心俱疲。

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和同業中的許多人一樣，她已經有一年多沒能回家見到年邁的父母，她希望早日回到從前的生活。「我想和我的朋友們一起出去玩，我想上班時不必穿防護服。我想看看不戴口罩的病人。」

在值完24小時的輪班後，她會花時間放鬆，和孩子們玩耍或去跑步。疫情讓她變得更勇敢、強壯，也讓她更加珍惜自己所擁有的一切。

「你必須享受生活中的每一個小小時刻，因為你不知道接下來會發生什麼事。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航