這六年來我看著緬甸成長神速，如今槍炮吶喊聲卻成為我在仰光的日常

文：仰光的聲音

政變一個多月後，不時傳來的槍炮吶喊聲已成日常。連日來，翻閱著各方傳來的血腥死傷影照片，告訴自己不能回頭；因一旦避開錯過，他們曾為理想堵上的生命，是否就悄無聲息地平白逝去？

我是一位音樂家，於仰光慢慢拼湊起自己的生活已經六年。當初來到緬甸，是因緬甸學生跟我說很想學音樂，很想出國唸書。了解緬甸曾鎖國五十年，西洋音樂物資師資匱乏；體會想學習或得到一樣東西，舉國不可得之念想，因此2016年，拎著一卡皮箱，一句緬文都不會說，連住的地方都沒著落的情況，獨自來到仰光。

沒有健全的基礎建設，沒有便利的生活，但緬甸吸引我的，就是人。秉著互相幫忙的精神，一針一線一絲一縷，兩年後慢慢租了一個地方，三年後有了第一台小琴，甚至有自己的沙龍音樂會與音樂節，就這樣慢慢生存下來，點滴在心頭。仰光，像一個大家庭，因共患難，不論當地或外國人，互相幫助扶持，一起看著緬甸成長神速。如今六年，我的學生除了來自緬甸各地，也來自世界各地，訴說著不同的故事。

猶記剛踏上緬甸之初，克欽族學生便讓我看了一小段影片；那是在緬北邊境，一位克欽人民被倒吊施虐，不斷哀嚎的影片。知道第二次世界大戰留下的後遺症，造成周邊各族衝突矛盾仍在打仗。當時從緬甸人臉書貼文中，也無不時看到類似的影片或照片，而那時反應或許也如今日大多數人一樣，在看到政變之後緬甸民眾的遭遇，心想：為什麼讓我看這個？為什麼沒有馬賽克？為什麼沒有被過濾掉？

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政變，那是一種從遠而近，逐漸穿越的既視感。

2月1日早晨，發現手機不明所以斷網；到了樓下和守衛比手畫腳，才知翁山蘇姬與幾位政要已被拘留。下午去教學，到了外國學生家才確認，這是一場政變。當時還相互調侃，21世紀，人生中竟經歷政變，彷彿是黑色幽默。

第二天一早，緬甸學生就很有經驗的跟我說，要趕緊儲水、儲糧和儲滿所有行動電源，因為接下來斷水斷糧斷電很正常。接著，聽到幾週前就已爆發戰火的克倫族，宣布成立自治政府；曼德勒的醫護也於下午發起聯合工會罷工。當時與一位學生通話討論，若醫護與各行各業群聚罷工抗議，疫情一定大爆發，崗位上無人，系統會崩垮；而軍政府企業自給自足，或接受友邦援助，西方國際只是制裁到當地居民。假若時間一久，各種不便引起當地外資不滿，就會怪罪到抗議群眾身上。

歷史不斷重演，貧民總是弱勢。緬甸民眾發起不合作運動，每天變著新花樣抗議，從基本的聚眾、敲擊器具、鳴按喇叭、呼口號、歌唱、擴音廣播，與晚上8點準時敲打鍋碗瓢盆，到花式標語及創意裝扮遊街，於各國大使館前陳情，天真地希望美國大兵如好萊塢，直接開進來「拯救」；昨天是開車上路後「壞掉」橫著停阻塞道路，今天是時速5公里但不鳴喇叭抗議；民眾也開始聯合抵制軍方企業，及支持軍方之企業與國家的產品。抗議路上，有人發水，有人發零食，有人發早午餐，互相照拂，一派和樂融融，貢獻哪怕再微小的一點心力；而為了保護彼此不成為目標，以使用臉書為主的緬甸人，更是讓這場不合作運動成為「無領導人的運動」，不具名資訊與撰貼文，開始廣傳流通。又或者，大家開始往更安全的社交軟體移動。

Photo Credit: AP / 達志影像 民眾懸掛女性隆基於半空，因緬甸軍警認為從女性貼身衣物底下走過是不祥的。

但戒嚴令每天更佈緊縮，各邦省的抗議逮捕畫面，仍理所當然地逐漸滲透湧入。若想連上臉書、IG、Messenger、Whatsapp到後來Google及 Youtube，都需要使用VPN；仰光晚上8點到隔日凌晨四點，就是宵禁不得出門；商店開始五六點關門，各行營運時有時無；2月14日始，凌晨一點到早上九點全國斷網；大赦2萬民犯人、放火打劫、在飲用水裡下毒引起社會恐慌亦是正常；宵禁時間，持槍到府逮捕醫院院長、醫護、罷工領頭及銀行家；坦克裝甲兵霸氣遊街，對抗議者可以任意開槍，或狙擊手埋伏爆頭。

隨後連日，仰光音量偏走極端，不是噪聲充斥，就是寧靜死寂；軍警進駐佈局，維持薄冰般的平和假象。2月26號，稍早聽到的疑似鞭炮回音，隨後被證實是實在的槍聲；正如街上煙霧彈與催淚瓦斯籠罩，槍彈與恐懼已至。隔日，路上異常安靜，人人神情各異，詭譎不詳。原打算傍晚出門買點東西，卻被樓下守衛攔住，比手畫腳說不要出門；軍警在這一帶一直大街小巷巡邏，隨機抓人挾持上車。

3月1日，緬甸228抗議隔天，試探性地來到Insein大路上，只見各商家住戶樓窗緊閉，道路封鎖清空。右邊兩輛垃圾車與清潔人員，慢悠悠地除去地上軍政領導人的照片，愣是藍天白雲一片祥和。左顧右盼似是無害，便想拍下這一幕，未見正前方路對面，是一輛滿載軍警的卡車。一名軍警跳下車朝我大喊，身旁緬甸友人隨之翻譯：「他說不准照相（No picture）！」於是三五人轉身就跑，軍警也持槍過街，直到友人回過身向他解釋了什麼，他才放棄離去。

Photo Credit：仰光的聲音

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曾幾何時，聽著槍砲連連，看著血腥殘暴已是日常。相互告誡遠離窗戶，以免受流彈波及。受病毒侵擾的祝福語：「保持健康（Stay healthy）」，已成「好好活著（Stay alive）」。因不想讓實況外流國際，路上的軍警開始瞄準於窗口觀望或攝影的住戶，朝上往住宅內開槍；有些地區亦開始沿途攔路，檢查手機內的照片與臉書貼文。不知不覺，天色一暗就緊閉門窗拉上床簾不讓燈光外洩；又深怕音樂聲會吸引軍警注意，漸漸消沉於靜默之中。由於感覺住家附近並不安全，開始奔走暫住於好友家中。

政變超過一個月，抗議持續。3月3日，軍警於仰光使用半自動機槍與榴霰彈， 掃射驅趕抗議者。為爭取時間 以自保 ，民眾懸掛女性隆基於半空，因緬甸軍警認為從女性貼身衣物底下走過，是為不祥；地上更貼滿軍政領導人的照片，使軍警不敢冒然踩過。3月8日婦女節，如護身符，人民手持由女性隆基製成的繽紛旗幟上街；然當晚，軍警封鎖仰光三橋鎮，逐街逐戶搜索逮補抗議者，正式從街上全面入侵到一般民眾住宅內。

這期間，才了解到為死亡打上馬賽克是一種特權，是為保護生活在美好泡泡中的優越人們。談論馬賽克，在天天面對生離死別及浴血實境中，才是極殘酷的黑色幽默。此時，也才終於理解緬甸朋友曾說的：「寧死也不願生活或在軍政府下工作。」試想，在十年逐漸開放中，體會可以有不同的生活方式，怎願意回到鎖國五十年裡的戒慎壓迫，與壟斷困苦中。尤其其他少數民族，在無法取得網路，無法被看見，無法被聽見之下，如二戰尚未結束；燒殺擄掠數十年，多少生命被殘酷扼殺，如草芥無人知曉。

但世界不會停止運作，人類還是汲汲營營。於是臉書看到來自緬甸各慘烈地區好幾篇貼文，或子彈穿體，或斷臂殘肢，或腦漿迸裂，或半個腦瓜殼子於抬行中，溢出來的軟體搖晃欲墜；而眼鏡於地上，襯著那無以置放的半張臉。在一片血水汨汨與痛失親友的哀痛中，偶然夾雜天外一兩筆音樂家朋友，在其他國家完成音樂會的貼文；禮服光鮮西裝筆挺，音樂廳舞台、鮮花燈光、親友環繞與祝福；更有甚者，是身在安全國度，卻不顧當地音樂家潛在被拘捕的危機，借勢鼓動，不避諱地一起創造話題。因對他們而言，只為活動，明天太陽升起，生活照舊；而當地參與的人，面對的可能是牢獄與刑虐。兩種世界天壤之別，衝擊不忍直視。但心裡明白，大家都有自己的生活，都可以選擇。大家都是埋頭把手上過得去過不去的事務理念，一件件釐清處理，直到生命停止。

Photo Credit：AP/達志影像 3月11日，警察在緬甸仰光對反政變示威者發射聲光彈和橡膠子彈。

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「我們一定會勝利！」儘管國際局勢並不樂觀，克倫族的學生仍在電話中說，「緬甸人民已經走上街頭太多次，這將是我們的最後一次。軍方無法回頭，我們也犧牲太多，也不願走回頭路了！」因著政變，緬甸7邦7省135個民族似乎漸漸凝聚起來。若非為了翁山蘇姬，也是為了未來，為了生活價值，為了民主法治。近年來，緬甸其他少數民族漸漸可以參政；他們希冀的是，擺脫軍政體制與舊憲法後，一起談判，攜手共同決定緬甸的未來。

「我們不知道每天會面對的是什麼，不知上街了能否回來。」帶著惶惶，群眾仍湧上街頭。擔憂的是，緬甸現因突發狀況，成為國際焦點；然時間一久，熱度不在，是否還有人關心這片土地上，為理想奮鬥幾十年的人們？「緬甸終會平穩下來，但即便迎來民主，在一片向前邁進的鼓舞慶祝之中，那些破碎的家庭，將被留在原地，至死乘載一輩子的傷痛，再也無法歡心。」一位緬華朋友說。抗議仍進行，尚看不見盡頭。生活於變數未定之中，聽著來自各地的故事，五味陳雜。說希望不再有傷亡亦是不切實際的黑色幽默，只希冀緬甸人最終可以贏來屬於自己希望的生活。最後，感謝關鍵評論網的編輯邀稿，讓我麻木成自然前，可以一一寫下感受。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒