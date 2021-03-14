我們都在吃、喝、吸著塑膠料，連嬰兒最安全的胎盤也發現「塑膠微粒」

上個月看到一篇科學研究，科學家第一次在人類的胎盤內，發現了塑膠微粒（micro plastics），我嚇到了！連嬰兒最安全的胎盤也出現了「塑膠料」，非常令人憂心。

來自義大利的研究人員，首次在人類胎盤中發現「塑膠微粒」，在這篇研究。參與的六位女性受試者，有四位的胎盤（包括母體側、胎兒側和絨毛膜）檢測到塑膠微粒。經過進一步成分分析，這些塑膠微粒來源可自我們生活中的用品，例如包裝材料、手提袋、地毯或人造塗料。

早期的塑膠微粒研究

我之前才在閱讀人類的糞便裡找到塑膠微粒的研究，已經感到困擾。這是早在2018年，維也納大學的研究團隊在人類的糞便樣本中，發現了塑膠微粒。

研究人員進一步在歐洲和亞洲國家中找到8位志願者，這些志願者，得詳細報告了自己一周內的飲食狀況。結果他們每個人的糞便樣本內，都發現了塑膠微粒，證明人類吃的「塑膠料」，確實會進入人體的消化腸道，才能夠透過糞便一起排泄出來。

研究人員發現能夠排出體外糞便的塑膠微粒，其顆粒比較大顆，而小一點的顆粒，就能夠穿過肺和腸的上皮屏障。顆粒直徑越小，吸收效率就越高。小於10μm的塑膠微粒可以從腸道系統，進入淋巴和循環系統，造成全身暴露的影響；而更小的塑膠微粒（＜0.1μm）甚至可以進入大腦。

存留在人體內的塑膠微粒，可能引起多種方面的生物學效應，包括氧化應激、細胞因子分泌增多、細胞損傷、炎症和免疫反應、DNA損傷以及神經毒性。還有不能忽略這些塑膠微顆粒，可能攜帶化學毒性物質。

我們都在吃、喝、吸著塑膠原料

古代人類都因水源、食鹽而打仗，我今天就單純整理日常生活中的吃喝開始吧。

吃下的塑膠料

由於我們地球上的海洋早就被塑膠材質污染了，隨著海洋污染日漸嚴重，海鹽也被增添了不少「塑膠佐料」。當然鹽不只有海洋有，還有來自湖泊、地下水的湖鹽或井鹽、岩鹽，其實處處都有塑膠料。

研究人員曾經發現平均每千克的海鹽中，含有550－681粒塑膠纖維、碎片或顆粒，海鹽的塑膠微粒濃度是湖鹽的3倍，更是岩鹽、井鹽的7倍。

在所有鹽份樣品中，找到的塑膠微粒直徑在45μm－4.3mm之間，體積大多＜200μm，這些是我們肉眼完全不能發現的汙染。我們將這些塑膠碎片，跟隨著食鹽一起吃下，大顆粒的就從冀便排出體外，小顆粒的就進入血管和細胞內。

喝下的塑膠料

我們中國人喜歡喝茶，茶包的發明，也讓現代人喝茶變得更加方便。而泡茶當然需要用熱水，高溫熱水下，一些製作成茶包的食品級塑膠料，有可能因此泡出有害物質，這當中當然包括了塑膠微粒。

研究人員將沒有經過熱水沖泡的塑膠材料的茶包放大3000倍，可以看到光滑的纖維表面上，附著了很多形狀不規則的微小顆粒。

但是將茶包在攝氏95℃熱水中浸泡五分鐘之後，附著的不規則小顆粒已經盡數消失，纖維表面卻出現了很多凹陷和刮痕。

數以萬計的塑膠碎片，和熱水融為一體。一杯熱茶裡不僅有茶多酚和蛋白質，還有多了大約116億個直徑100nm－5mm塑膠微粒，和31億個直徑 ≤ 100nm的奈米塑膠微粒。

研究人員進一步估算，每杯茶中混有塑膠微粒重量大約為16μg。如果依成人每天飲用2－5杯茶、若有有1.59億飲茶人口來計算，那麼每年由泡茶產生的塑膠微粒就有1.9至4.6噸。

吸入的塑膠料

英國研究評估四個城市的地方居民，吸收空氣中傾洩而下的塑膠微粒污染物的量，記錄到塑膠微粒沉積最嚴重的城市是英國倫敦。

這篇硏究刊登於《國際環境》（Environment International）期刊。研究人員在倫敦市中心，一棟九層樓的建物屋頂蒐集飄落的塑膠微粒，在全部8個樣本裡都有發現。沉積率從每天每平方公尺575顆粒，到1008顆粒不等，且從中確認出15種不同的塑膠料。

大部分的塑膠料是壓克力纖維，極可能都來自人們的衣服。倫敦的塑膠微粒沉積率是中國法國巴黎的七倍、德國漢堡的三倍。

在倫敦採集到的塑膠微粒介於0.02毫米至0.5毫米之間，這些微粒大到在吸入時會停留在呼吸道，並順著唾液被吞入。更小的粒子會被吸入肺部和血液，對健康造成最大的潛在危害。

癌症，哪可能會消失？

到了2025年，將有三公噸魚吃下了一噸塑膠微粒，而我們人類繼續吃下海鮮。我們中國字「癌」，就是告知我們大家：「吃」一張口，「喝」一張口，「吸」又一口，三個「口」堆積如「山」則成「癌」病。

常常被病人問：不抽煙、不喝酒、無不良習慣，怎麼可能得癌？我們所謂的專家學者喜歡推給「基因」。常常被病人問：科技愈進步，醫療愈先進，癌症怎麼不是愈來愈少，反而愈來愈多？我們很聰明的，又再次推給「基因」。

你説，人類真的是萬物之靈嗎？我們的飲用水裡愈來愈容易發現塑膠微粒，全球可說是沒有一個地方，未被塑膠污染。這是人類喪鐘前夕，我們都拿什麼來照顧我們的下一代？

除了餵食我們的子女塑膠材料長大，然後繼續罹癌人數又增加n倍，我們耗損有限的醫療資源，在我們未有行動解決塑膠問題之前，這樣的悲劇反覆的發生。你說，人類真的是萬物之靈嗎？

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航