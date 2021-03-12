巴西聖保羅州「緊急階段」宵禁兩週，愛唱反調的波索納洛終於又戴上口罩

（中央社）巴西最富庶的聖保羅州政府昨（11）天宣布新限制措施，試圖遏制「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）新增病例、住院患者和死亡人數在全州迅速上升的情況。

聖保羅州長多利亞（João Doria）昨天在疫情記者會上語氣沉重地說，聖保羅州已到了武漢肺炎大流行最關鍵的時刻，他並播放一段顯示許多醫院病房爆滿的影片。

多利亞說，他個人非常難過必須宣布採取更嚴格的限制措施，但聖保羅州政府自去年3月以來的首要任務一直是保護人民和拯救生命。

Photo Credit: AP / 達志影像 聖保羅州的一座墓地，穿戴全套防護裝備的工作人員正在搬運死於COVID-19併發症的屍體。

「緊急階段」為期2週：全州實施宵禁，非基礎服務業強制遠端工作

聖保羅州政府昨天宣布的限制措施命名為「緊急階段」，實施時間為3月15日至30日，主要加強14項活動的限制措施，目的是將街頭人流量減少至少400萬人。

根據新措施，除了紅色階段已限制一般商店營業外，建材行也必須從15日起對外關閉2週。

酒吧和餐廳將取消顧客前往取餐的服務（take away），只允許上午5時至晚上8時送貨到府（delivery ）和得來速（drive-thru）服務。

聖保羅州政府建議將學校的所有活動減少到人員流動所需的最低限度，在不影響學期日程的情況下，將4月和10月的期中假期提前至3月15至28日。

聖保羅州際足球賽等體育比賽活動也將暫停。由於緊急階段從15日開始，13日和14日的比賽將照常進行。

緊急階段期間將禁止宗教集會，教會（堂）和寺廟等可以開放讓人們進去祈禱，但不能舉行慶祝活動。

公共機構、辦公室和任何非基礎服務行業的行政管理活動，都必須採用強制性遠端工作。

聖保羅州政府也建議安排不同上班時間，以避免公共交通擁擠，例如工業勞工在上午5至7時；服務業勞工7至9時；商業勞工9至11時。

此外，州政府也決定在全州實施宵禁，禁止人們在晚上8時至隔天上午5時在路上溜達。緊急階段期間也禁止使用公園和海灘。

記者會現場新聞媒體質疑，既然疫情告急，為何不立即採取新限制措施，而要等到15日才開始。多利亞回應說，因為這些措施非常嚴格，讓受影響行業有幾天的時間安排調整，乃合情合理。

例如提前購買食材的餐飲業者，得讓他們有時間處理食材；還有體育活動，已經有團隊抵達比賽城市或訂購住宿服務。

多利亞還表示，在24小時內實施新規定會引起巨大騷亂，且從科學角度來看，週末的社交隔離率都高於一週的其他日子。

曾稱「效用幾為零」，巴西總統時隔1個多月後終於又戴起口罩

（中央社）巴西武漢肺炎疫情嚴峻，一向對戴口罩和採取社交距離等防疫措施嗤之以鼻的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），前（10）天終於在一場公開官方儀式中戴起口罩。

根據巴西新聞網站《G1》對巴西總統府照片網站調查指出，波索納洛最後一次在官方活動中戴口罩是在今年2月3日國會會期開幕儀式中。之後波索納洛在首都巴西利亞和其他城市出席了36場官方活動，除了前天的儀式外，每一次他都沒有戴口罩。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖片中間人物即為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），繼今年2月3日國會會期開幕儀式中戴口罩後，終於在這個月10號的儀式又戴上口罩。

波索納洛經常質疑戴口罩，與醫生、科學家和研究人員唱反調，認為沒有證據證明戴口罩可以防禦武漢肺炎。

去年7月，波索納洛否決了一項法令中關於在營業場所、學校、教堂和寺廟中戴口罩的強制性規定。他說，「戴口罩的效用幾為零。」

今年2月25日，波索納洛在每周1次的社群媒體直播節目中提出德國某大學進行線上調查（非科學研究）結果，再次批評戴口罩恐引起皮膚過敏或心理性疾病。

雖然波索納洛在前天的公開儀式中戴口罩，但致詞時仍摘下口罩，淡化醫生和科學家建議採取社交隔離作為預防武漢肺炎病毒的重要性。

波索納洛強調，一出現症狀即尋求醫療照顧的需要，並再次倡導使用羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）等無科學證明對新型冠狀病毒有效的藥物，進行他所謂的「立即治療」。

巴西衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）在儀式中表示，如果沒有聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）和克魯茲基金會（Fiocruz）研發的疫苗，巴西的疫苗接種人數將比現在少許多。

面對國際疫苗供應短缺，巴西衛生部9日承認全國疫苗接種活動中斷的風險，決定致函中國駐巴西大使館，要求協助向中國醫藥集團（Sinopharm）購買3000萬劑疫苗。

巴西自1月17日以來，一直使用布坦坦研究所和中國北京科興藥廠（Sinavac）合作研發的疫苗CoronaVac ，以及由克魯茲基金會在巴西裝瓶的英國牛津大學和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗。

巴西政府試圖擴大供應劑量，協商購買其他藥廠生產的疫苗，例如美國輝瑞（Pfizer），是唯一一家獲巴西國家衛生監測局（Anvisa）授權進行疫苗產品註冊的藥廠。

截至10日，巴西已有至少901萬3639人注射第1劑疫苗，佔巴西人口的4.26%。

目前巴西正面臨去年新型冠狀病毒大流行以來，疫情最嚴峻時期，過去24小時新增2349人染疫死亡，創下去年2月出現首例病例以來單日新高，死亡總數超過27萬人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航