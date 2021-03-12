拜登首度全國電視演說：5月前開放所有成年人接種疫苗，痛批仇恨亞裔犯罪「不是美國作風」

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今晚（美國時間11日）首度在黃金時段發表演說，將指示各州在5月1日前向所有成年人開放疫苗接種。他期望在7月4日美國國慶之際，美國民眾可以進行小型聚會。

在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情大流行屆滿一週年之際，拜登今晚首次在黃金時段，向全美民眾發表傳達「希望」訊息的電視演說。

拜登在演說中指示各州、部落、領地在5月1日前讓所有成年人都有資格接受疫苗接種；若能實現接種目標，他期望能在7月4日美國獨立紀念日時，美國民眾能開始進行小型聚會，向正常生活更接近。

拜登宣布派遣超過4000名現役軍人協助疫苗接種；將放寬相關規範，允許包括牙醫、醫護人員、醫師助理、獸醫與醫學系學生等專業人士協助疫苗接種；也將宣布大幅增加接種地點。

此外，拜登聚焦在學校重新開放，擴大校園病毒測試、提供指南與支持，並協助教育工作者接種疫苗。

拜登警告：現在離疫情結束的時間還早得很

美國總統拜登今天警告美國民眾，不要在對抗武漢肺炎這場戰役上放鬆下來，並稱「現在離這場戰爭結束的時間還早得很」。

拜登同時也帶來希望，表示隨著武漢肺炎確診病例減少及疫苗接種加速，（戰勝疫情）光明時日就將到來。

拜登在他首次於黃金時段對全美民眾發表談話時說：「這場戰役離結束的那一刻還有很長一段時間，現在不是鬆懈的時候。」

他敦促美國民眾要接種疫苗，持續遵循保持社交距離的規定，並確實戴好口罩。他說：「歷史將記載我們面對並克服了美國史上最艱難和最黑暗的時期。」

拜登痛批仇恨亞裔犯罪「不是美國作風」

美國總統拜登今天譴責自武漢肺炎疫情以來美國各地針對亞裔的仇恨犯罪，稱這種行為「不是美國人作風」，要求收手。

《法新社》報導，拜登今天在他上任後首次電視黃金時段演講裡詳述防疫進展，也再次譴責針對亞裔的仇恨犯罪，直言「我們實在太常對自家人惡意相向了」。

拜登稱亞裔美國人遭攻擊、騷擾、歸責與淪為代罪羔羊等是仇恨犯罪，「這是錯的、這不是美國人的作風，必須停止這麼做」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰