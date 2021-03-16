期待孩子好好念書為何這麼難（下）：「爬蟲腦」讓你好逸惡勞，如何透過習慣迴路修正自己？

上一篇分享到我自己的成長故事，為何不想學習，除了傳統家庭和學校教育以外，其實是因為「人天生就好吃懶做」。此篇將說明為何人會好吃懶做，該如何透過好習慣的養成，讓孩子專心學習。

大腦構造導致學習沒有動機

就大腦構造而言，好吃懶做和衝動是人的本性，這是大腦在古代發展的功能，也是人掌管身體本能反應最內層的區域，稱為「爬蟲腦」，又稱為「腦幹」（點此參考此文內「三腦一體的概念」圖片）。這個區域的大腦是掌管人的生存機制，試想古代在長的與人身體一樣高的草叢裡，撥開草叢突然發現一隻大雄獅，人還要透過「理智腦」去想想：「現在獅子是餓的，還是在睡午覺呢？」當然不是這樣，因為思考的時候，可能馬上命就不保了，這時候就是需要透過「爬蟲腦」本能的反應拔腿就跑。

然而「爬蟲腦」在現代社會就成了只管理逃跑、反抗、呼吸、心跳等這種基本生存的大腦，因為現代社會沒有遠古時候生活中充滿危機的環境，然而這樣的大腦卻阻礙著人們，因此常常無法控制「爬蟲腦」的功用時，就會做出一些腦充血的事，鑄下不能倒轉的大錯。

平常的時候，因為「爬蟲腦」讓人好逸惡勞，對我們也會產生貧窮或表現低落的慢性病，又因「爬蟲腦」喜歡受人稱讚，潛意識中會有自私、嫉妒，被控制時會想逃避或攻擊，受到誘惑時會想貪婪，這些都是幾萬年前原始大腦設計出來，讓人可以保有基本生存的本能。

在現代，若可以滑手機逛IG，就不要看書，若可以看圖片，就不要看文字；過去沒有手機的時代，若可以看漫畫，就不要看書本，若可以打電動，就不要學英文。這也是為何孩子沒有學習動機的最大主因，特別在今日所有的娛樂和誘惑都在一支手機裡面，隨時可以娛樂，根本不想學習了。

當孩子的大腦被固化，若沒有靠決定我們情緒的邊緣系統或決定我們思考的新腦皮質來修正自己的行為，壞習慣就養成了。

透過習慣迴路修正自己

維基百科定義習慣是指「某種程度上固定的思考方式、意志或感覺方式」成人的神經迴路已經固化，因此很多舊習慣（且大多是爬蟲腦發展下的習慣）都難以改變，新的習慣（多半是新腦皮質思考下的習慣）都難以形成。

《為什麼我們這樣生活，那樣工作？》的作者查爾斯．杜希格提出習慣迴路，說明人的習慣是透過對「提示」的反應過程，並且預期有獎勵回饋的狀態下做出的行為（如圖一）。

例如上課無聊的時候（提示），就會拿起手機來滑一下（慣性行為），因為希望有朋友在IG或Facebook上對你剛剛的波文按讚或回覆（獎酬）。即便你五分鐘前才剛看過你的動態，也堅信這麼短的時間內不會有人按讚，你還是在無聊的時候忍不住拿起手機來滑一下，這就是「習慣迴路」。

Photo Credit: 本文作者提供 圖一：習慣迴路

如何改變上述的壞習慣，不要讓自己在上課無聊時總是分心滑手機呢？書中提到的方式是「改變習慣的黃金律」，意思是沿用相同的提示和獎酬，而置換掉中間的慣性行為。

承上述例子，如圖二，若發現感到上課無聊時（提示），開始翻譯老師所說的話（改變慣性行為），之後將翻譯張貼到社群網站上得到同儕的回饋（獎酬）。或者將慣性行為改成背英文單字、解一題數學、或規劃待辦事項，這些都比分心滑手機更有生產力。

Photo Credit: 本文作者提供 圖二：改變習慣黃金律

改變一個習慣分成六個步驟，以下將套用我自己小時候的例子來說明，若父母想要改造如同我幼年時的壞習慣，可以採用下列步驟：

認出慣性行為：國中的我喜歡看武俠漫畫，因此當我發現沒有大人在監控時，我就會拿出漫畫來看。這是小時候我的慣性行為。 找出獎勵：體認到第1點的慣性行為時，可以把「看漫畫」變成獎勵，並在前面新增一個慣性行為，假設是「背3個英文單字。」 找出提示：提示驅使我們做某件事的狀況，通常是地點、時間、情緒狀況，例如國中時候只要沒大人監控時，我就會拿出漫畫來看，看漫畫其實也不是什麼壞事，只是需要在「看漫畫」這樣的獎勵前置放一個有生產力、有意義或者好習慣的事情。 運用正向增強：人是追求快樂的動物，若把「看漫畫」和「背單字」連結在一起，變成正向增強，就會增加這個新慣性行為的頻率。 替換習慣：確認自己的提示和獎勵後，加入「新的慣性行為」，且確定自己是不會感到痛苦的。 反覆確認：反覆不斷的練習，只要有背單字就可以看漫畫，當新的習慣模式產生，改變習慣黃金律就大功告成了（如圖三）。

Photo Credit: 本文作者提供 圖三：我的幼年習慣黃金圈

即使大人都很難培養專心和自律，何況是小孩，所以陪孩子一起找出他的習慣黃金圈，與他們達成好習慣養成的協議，觀察他們的習慣操練，用同理的方式與孩子一起發現自己的行為，例如可以在事後提問「我剛剛發現你在背單字的時候，會停下來發呆或分心，可以告訴我你在想什麼嗎？」如此一定能培養孩子每個好習慣。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航