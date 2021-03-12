歐洲10國暫停施打AZ疫苗，陳時中：無直接證據造成血栓，呼籲持續施打

因為部分「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）患者接種後出現血栓，丹麥、挪威及冰島昨（11）日宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）疫苗。加上這3個國家，目前歐洲已有至少10國暫時施打AZ疫苗。

對此衛福部長陳時中說明，歐盟有正式表示目前沒有直接證據為接種造成這些情況，因此還是呼籲持續施打疫苗。

患者接種後出現血栓，北歐3國暫時停用AZ疫苗

（中央社）丹麥、挪威及冰島昨日宣布暫時停用AZ疫苗，因為部分武漢肺炎患者接種這支疫苗後出現血栓，引發各界擔憂。

丹麥衛生當局發表聲明表示，在採取這項措施前曾有報導指出，AZ疫苗接種患者中出現嚴重血栓病例。但衛生當局也謹慎補述說，這支疫苗及血栓間的關聯目前尚無定論。

奧地利8日宣布，已暫停使用一批AZ疫苗，因為國內1名49歲護士在接受抗疫注射後數日死於「嚴重凝血問題」。

另4個歐洲國家也已暫停使用這批AZ疫苗，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡。這批疫苗已運至17個歐洲國家，一共100萬劑。

歐盟藥品管理局（EMA）表示，截至3月9日，歐洲經濟區（European Economic Area）接種疫苗的逾300萬人中，已通報22起血栓病例。

西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）11日表示，境內尚未記錄到任何AZ疫苗相關血栓病例，將繼續施打這支疫苗。德瑞亞絲說，她已獲通知，奧地利最近施打這支疫苗的民眾中出現血栓病例。但她也說，「迄今這支疫苗及血栓事件間的因果關係尚未確立」，歐盟藥品管理局正在評估情況。

歐洲至少10國暫時施打AZ疫苗，歐盟急發聲明

《中央社》報導，因為有人接種後出現血栓案例，歐洲目前已有至少10國暫時停用英國的AZ疫苗，促使歐盟藥品管理局緊急發出聲明打消大眾疑慮，稱目前尚無已知的相關健康風險。

歐盟藥品管理局11日表示：「目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況，這些情況並未列為這支疫苗的副作用。」歐盟藥品管理局還說：「這支疫苗目前仍是利大於弊，在持續調查血栓事件案例的同時，還是可以繼續施打這支疫苗。」

陳時中：無直接證據，籲持續施打

《聯合新聞網》報導，對於國外出現部分武漢肺炎患者接種AZ疫苗後出現血栓，引發各界擔憂，衛福部長陳時中今天表示，歐盟有表示目前沒有直接證據顯示為接種造成這些情況，因此還是呼籲持續施打疫苗。

《中央社》報導，另外有媒體詢問國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）昨天宣布，今年在日本東京舉行的夏季奧運會和明年在中國北京舉行的冬季奧運會，將提供給參賽者購自中國的武漢肺炎疫苗，台灣選手是否也會使用？

陳時中表示，目前已安排運動選手列入台灣第一批疫苗的優先接種對象。至於台灣未來是否會考慮使用中國製疫苗，陳時中回應，如果有更多的科學證據證明其安全性及有效性，當然不排除。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航