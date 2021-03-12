美參院壓倒性通過司法部長賈蘭德任命案，過去曾被共和黨群起反對擔任大法官

編譯：吳宗宜

美國參議院通過司法部長賈蘭德任命案

美國聯邦參議院在3月11日進行表決，並以70票對30票通過拜登（Joe Biden）總統提名賈蘭德（Merrick Garland）出任司法部長的人事任命案。

美國參議院司法委員會主席、民主黨籍伊利諾州參議員杜彬（Richard J. Durbin）表示，「賈蘭德是一個誠實與正直的人，我相信他會用這些特質領導司法部，他任重道遠，但我想不到有人可以比他做得更好。」

在國會的任命聽證會（confirmation hearing）上，68歲的賈德蘭說，「我畢生致力於確保我們國家的法律是公平與公正的施行在所有人身上，並確保所有美國公民的權利都能受到保障，當上司法部長將會是我生涯受到世人肯定的證明。」

賈蘭德曾被共和黨反對擔任大法官，現在卻得到兩黨的共同支持

在本次投票中，有20名共和黨參議員投票支持民主黨的提案，包括參議院少數黨（共和黨）領袖，肯塔基州參議員麥康諾（Mitch McConnell），他在表決前表示，「我會同意賈蘭德的任命案，支持他擔任司法部長，是因為眾所皆知他為人坦承、公平而正直，並是一個法律權威。此外，他中間偏左的立場沒有超出法律界的主流立場。」

麥康諾並表示他期待賈德蘭用「務實的策略」（no-nonsense approach）來面對司法部和美國所面對的挑戰，並讓司法部保持中間派的立場。

有趣的是，歐巴馬總統在2016年卸任前，提名賈德蘭為美國聯邦最高法院大法官，然而當時卻遭擔任參議院多數黨領袖的麥康諾為首的多數共和黨參議員群起反對，並擱置本案8個月至歐巴馬卸任，而川普總統上任後，便提名共和黨屬意的候選人接任大法官。

當時麥康諾說，「歐巴馬總統提名賈蘭德為大法官這個行為顯然不是真的要讓任命案通過，而是為了圖利選舉時的政治利益，我相信我在參議院的共和黨同僚都反對此任命案，因為這個職位空缺不應該被無能的跛鴨總統指派，我們應該聽聽美國人民的意見（指2016年總統大選），並讓擁有民意背書的下任總統決定新的大法官候選人。」

時過境遷，麥康納去年卻表示，他支持賈德蘭擔任美國司法部長，而他也與一些共和黨參議員在本周投票支持賈德蘭的人事案，讓本案得以順利通過。

但是共和黨籍阿肯色州參議院議員柯頓（Tom Cotton）及其他反對賈蘭德擔任司法部長的共和黨參議員們表示，他們很擔憂即使他往日以公正中立而聞名，但當上司法部長後，他會採取更為「極端的政策」（radical agenda）。

賈蘭德須收拾川普政府留下各類棘手的社會問題

讓機關內部職員及整體社會恢復對司法部的信任是賈蘭德上台後的首要之務，上台後他須處理許多充滿政治爭議的案件，包括拜登總統之子杭特（Hunter Biden）的稅務詐欺案及他涉嫌與俄羅斯、中國及哈薩克政府進行的秘密交易。

此外，拜登總統的主要政見之一便是恢復保持白宮官員與司法部之間的距離，確保司法獨立的傳統，而賈蘭德在上個月的任命聽證會上則亦承諾將確保恪守司法部的獨立性。

在該聽證會上賈蘭德表示，「如果我無法保證司法獨立，政治不會影響或干預司法起訴及調查，那我就不會接下這個職位。」

《CNBC》的報導指出，司法部也扮演了拜登政府推動實質族群平權及刑事司法改革的關鍵角色。

賈蘭德表示，他會運用其調查1995年奧克拉荷馬市爆炸案時展現的領導力，去對抗國內種族極端主義新一波的威脅，「我曾親自監督團隊起訴那些在奧克拉荷馬市爆炸案中炸毀聯邦大廈的罪犯，他們認為那樣的行為可以掀起革命推翻聯邦政府；相對的，我也會親自監督團隊起訴那些在1月6日襲擊國會大廈的白人至上主義者，他們試圖使用令人厭惡的行為破壞民主的基石，也就是選舉後新政府與舊政府的和平政權轉移。」

《紐約時報》的報導亦指出，司法部將處理那些正分裂這個國家的燙手山芋，如系統性的種族歧視、警察濫權、LGBTQ權利及其他公民自由議題。

隨著檢警機關持續調查1月6日國會大廈的攻擊事件，國內新一波種族極端主義也成為賈蘭德面臨的棘手問題之一，因此本周他預計將與美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher A. Wray）與即將卸任的特派檢察官謝爾溫（Michael R. Sherwin） 就此議題進行廣泛討論。

在深入調查國會大廈的暴動事件時，美國聯邦調查局發現川普陣營的羅傑史東（Roger J. Stone Jr）、白宮官員與極端右翼分子有相當密切的聯繫，顯示出川普在其總統任內和這些團體的緊密關係。

在賈蘭德的任命聽證會上，他再次重申他會根據過往調查並起訴恐怖分子的經驗去打擊國內的極端種族主義分子。

Photo Credit: AP / 達志影像

誰是賈蘭德？

賈蘭德已在美國司法界耕耘數十年，在1997年被提名美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官前，曾於艾森豪總統時期的美國最高法院大法官小威廉・約瑟夫・布倫南（ Justice William J. Brennan Jr.） 下擔任聯邦檢察官；在柯林頓政府時期，賈蘭德被時任司法部長格雷里克（Jamie Gorelick）選中擔任首席副部長，他領導調查了奧克拉荷馬市爆炸案（911前美國本土所遭受過最嚴重的恐怖攻擊事件），定罪並處決了麥克維（Timothy McVeigh），並領導團隊調查了許多眾所矚目的案件如卡辛斯基（Theodore J. Kaczynski）犯下的飛機炸彈案（Unabomber），與1996年亞特蘭大奧運的炸彈恐攻事件。

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