【關鍵專訪】《揭大歡喜》郭雪芙、謝沛恩：女扮男裝顛覆莎士比亞，向不准女演員上台的父權時代致敬

許多藝人私底下的另一面往往讓人意想不到，不是外表看似小孩， 智慧卻過於常人……，是外型嬌柔，其實很男孩子氣的郭雪芙這麼形容自己：「我這個人特色是反差，檯面上塑造的形象很甜美，私底下是有另一種反差感，其實我的個性、講話啊都比較男孩氣。」而Aggie謝沛恩更是超級正向思考又樂觀的可愛女孩。

入選第50屆鹿特丹影展「大銀幕競賽」、劇場導演魏瑛娟與導演陳宏一共同執導的《揭大歡喜》，顛覆莎士比亞經典四大喜劇「皆大歡喜」，賦予世紀創意新解，模糊傳統界線，跨越性別藩籬，將男角全改由女性飾演，謝沛恩飾演男主角，郭雪芙則是女扮男裝，謝沛恩先為戲剪短髮，郭雪芙看了後決定剪成更短的造型，兩人扮成的男生模樣更是帥度破表。「謹以此片向莎士比亞，及那個不准女性演員上台的父權時代致敬。」

《揭大歡喜》是魏瑛娟的電影處女作，魏瑛娟是美國紐約大學劇場碩士，是「莎士比亞的妹妹們的劇團」創辦人，被視為莎學翹楚，在國內外享有盛名。電影描述在西門町變成「C門町」的無性別、無網路的未來世界，一群男女追求愛情時發生的趣事，凸顯真愛不設限。

陳宏一表示，在所有演員卡司中，謝沛恩是最先找到的演員。「她想演男生的決心很吸引我們，她還想找機會剪掉留了多年的頭髮，又曾經學習泰拳、跆拳道及柔術，是業餘綜合搏擊選手，拿過格鬥比賽第二名，都很適合這個角色。」郭雪芙則是很想突破以往的表演，試鏡時做足了功課，展現很流暢的男女變聲技巧。「她很討人喜歡，而且因為片中角色要男女互換，她的聲音可以很男生很自然。」

「很難得有機會演男生，就是一個挑戰，可以玩，很有趣。」謝沛恩挑戰與以往大不相同的演出方式，在片中飾演男主角黑輪（歐蘭德），為了反串演出，剪去多年長髮，裝MAN過程更是吃盡苦頭，從生活習慣改變自己，以男性裝扮生活，心態及想法都與男孩無異，而且習慣成自然，連上廁所都是進男廁。「還蠻喜歡短髮的，一直都很期待可以把頭髮剪掉，趁這部電影剪短頭髮，經紀人也不能說NO。」

女生當男生的挑戰不小，尤其是漂亮的女生要表現出男生雄性的氣概，還不能感覺太娘，就更難了。謝沛恩表示，「我們花了一整個月的時間上課，了解男生的知識，學習身體、肢體、動作、姿態、聲音等，像講話不是刻意壓低聲線，而是要記住那個感覺，所以拍戲時不用想太多，反而可以比較走情緒融入部份。開拍前一個月的採排與現場開拍後的東西落差很大，在現場幾乎都是自由發揮，就看導演要什麼。」

Photo Credit: 台北双喜提供 圖左郭雪芙、圖右謝沛恩

「要想像自己的每個關節都是一顆有重量的球，因為男生的動作比較有地域性，所以姿態、動作都會比較大，步伐比較重，女孩子比較輕盈，所以有段時間我都綁著沙袋去適應男性的走路方式。」表演訓練課的老師讓她們用背部撞牆發聲，揣摩男生從丹田、肚子發聲的感覺，謝沛恩坦言很難，「要有支撐力，不只是單純從嘴巴發聲。」

「上課時老師指女生走路比較輕柔，男生步伐比較重，腳可能要綁鉛塊讓自己的步伐更重一點、更沉一點，排練時很努力學習像男生一樣走路，比較細節的部份。現場就看當下的場景、環境、狀況…去做調整，就是比較即興的狀態。」郭雪芙補充說著。

但學會了是一回事，要能整場穩定演出又是另一回事。謝沛恩表示，「偶爾身體還是會忘記男生的樣子，就會被導演ㄉㄧㄤ說不夠MAN，真的很痛，因為心裡上已經覺得是男生，就像男生被說不夠MAN真的是很受傷，後來看銀幕覺得喔，對耶，如果我是導演也會ㄉㄧㄤ，就是突然聲音變高了，哭泣聲音還是很女生方式，真的很難改。」

「我在拍片過程中就是真的把自己當男生，平常也以男生裝扮，我不想分心，唯一會分心就是洗完澡看到鏡子好像有點怪，怎麼有胸部？應該是男生呀！就覺得很奇怪。就穿著都很寬鬆，坐的時候腿都會開開的，不太會合起來，態度也是。」謝沛恩笑著說：「連殺青後都還有段時間不太習慣變回女生，穿洋裝也一樣張開腿，經紀人都會提醒我。」

雖然當男生很方便，謝沛恩坦承還是喜歡做女性。「男生的裝扮很自在，但演男生要束胸，覺得很緊繃不舒服，而且拍片時候是夏天，很悶熱，每次工作完回家就會有汗斑或是會癢，後來就長疹子了。」不過短頭髮的好處很多，她蠻懷念當時的短頭髮生活，「洗澡、洗頭髮、吹頭髮都很快，我後來都不吹了，撥一撥就乾了。以後還想要剪短，剃小平頭，一輩子就試一次耶！」

「當女生比較有樂趣在，男生就簡簡單單生活，我就覺得好像少了什麼。」謝沛恩表示，拍完這部戲之後，就發現當女生真的還是不錯。「以前我也覺得當男生很好啊，演了之後就懂了女生的好處在那裡，我們可以花時間打扮，今天想要帥氣一點還是女性一點，但男生如果想要打扮女生一點，就可能不行。」

郭雪芙在電影中則有羅斯福、羅琳男女兩種截然不同裝扮，不僅為戲落髮，更塞襪子填褲檔扮成男生，還在電影開拍前就先呈現較男性的穿搭與造型，好讓自己早點適應角色，外國媒體也對她同時詮釋男女性的角色相當驚豔。「那時候覺得可以演男生耶！很有挑戰性，而且羅琳有男生部份，很想嘗試一次，因為頭髮沒剪這麼短過，以前沒有剃過旁邊，所以想說OK，人生有一次這樣的機會蠻好的，來嘗試一下吧！」

「既然決定把頭髮剃這麼短，那就要很帥，不能太醜。」郭雪芙表示，這個髮型有跟導演討論過，依照導演的建議挑選造型、髮質合適的短髮。「之前的短髮還可以做造型、包起來，這個短髮旁邊是全空的，你只能用抓的方式去呈現髮型。比較可惜的是，當時沒有先以這樣短髮的造型去做宣傳或拍照，現在頭髮留長有種反差的感覺，也不錯啦！」

已經成為知名短髮範本的郭雪芙，這也是她頭髮最短的一次。「我覺得當男生這個造型不太方便的地方是，像我們要去活動或宣傳、需要很女生的時候，那時候我就得戴假髮，然後試衣服的時候也都要先戴上假髮，才能看出這套衣服長什麼模樣，這是很不方便的地方。不然我頂著一個男生頭髮都看不出來穿什麼衣服，怎麼穿怎麼怪。因為我覺得男生的頭髮就要有男生的樣子出現，這樣才是正常的。」

「反串真的很不容易，最難的地方就是哭及走路方式，剛開始比較難適，而且男女差異很大，演戲的眼神、口氣、動作都不一樣，還因為太專注去適應，每次照鏡子時，都質疑怎麼會有男生在這裡？結果原來是自己。拍完戲還差點無法找回女人味，變回女生還是會流露男生的動作，像是會站三七步，不會好好站，也不會好好坐，都會特別放鬆。」郭雪芙透露，束胸真的很辛苦，「整天拍下來，會有喘不過氣的感覺。」

郭雪芙表示，電影裡羅琳要女扮男裝，女生要轉換為男生的樣子必需有點刻意的感覺，「所以你的行為與狀態會比較放，過於裝男生的樣子，就像小女生的心態，如果我是男生會怎樣的狀態很好玩，導演一喊卡就會覺得不好意思，因為你當男生可以很自在，在戲裡面的狀態是那樣子，可是下戲以後就覺得好害羞，剛剛大家看到我很MAN的這一面。」

陳宏一透露，其實郭雪芙私下的個性比謝沛恩更中性一點，「郭雪芙其實很會打撞球，吃飯拿牙籤剔牙也不太會遮住，只是大家比較少看到她男孩子的那面，這次就拍給大家看。」

「我會參考在網路比較好看的男生，看他們怎麼表現自己的表情，然後我就會用男生的樣子在那邊自拍。」雖然都是扮演男生，片中郭雪芙大都是呈現調皮、勾引的方式，與謝沛恩直接當男生不同。「其實演男生會比較輕鬆一點，可能女生會顧的形象，裝扮啦妝髮，男生的生活比較簡單直接，就不用顧很多。當你反串男生後就會頓悟，其實可以不用那麼麻煩打理自己才能出門，男生可能刷完牙洗完臉就出門了，他的狀態就是原始的。」

一殺青謝沛恩立刻秒變回女生，「拍這部片有段時間會覺得Oh My God！我的日子好無聊喔！突然好想念其它男生多看我一眼，但現在完全沒有男生要看我，頂多就是Gay看我，但我又不是那種菜，就覺得好無趣。所以一殺青就OK，我決定要變回女生了，黑輪的日子有點無聊，該結束了，讓它繽紛一點。」

「我覺得不夠MAN的男生就是黑輪。其實現在的男生不會都很MAN，會有陰柔的男生存在，反而女生比較MAN的狀態，Don’t Worry。」郭雪芙笑說，現在看到長頭髮的謝沛恩、涵冷娜，就像是留著長髮的男生，「後期看到謝沛恩很不習慣，印象中她就是黑輪的樣子，看到她就想說黑輪到哪裡去了？你是誰？」

電影中扮演情侶，倆人還騎著機車遊遍C門町，但郭雪芙與謝沛恩以前並沒有合作過，這次也沒有特別培養感情。郭雪芙表示，「因為電影裡雙方是從陌生人的狀態開始，私底下我們也保有若有似無的距離，就是我們認識但沒有那麼熟悉，拍電影就呈現這種從無到有的過程。」魏瑛娟透露，其實謝沛恩不太會騎機車，為了這部電影才特地去練習，拍攝騎車時還會緊張地叫出來，不小心暴露出女生那面。

Photo Credit: 海鵬影業提供

除了女扮男裝的辛苦，郭雪芙也提到情緒轉換的戲比較難忘。「羅琳因為看了梁祝的戲，就突然從女生想當男生這件事，羅琳是想到什麼就去做、比較直接的人，勇於嘗試，有冒險家精神，她的想法是如果我變成男生，他看得出來是我嗎？他還會喜歡我嗎？因為這種念頭直接去做這件事，而且非常Enjoy，這個我認為是很難的部份，因為我自己的個性不會這樣。我不會想到什麼就去做，我覺得對於女生來說，剪頭髮這件是是需要思考的，但是羅琳是很有自信去做這件事情，我覺得她很厲害。」

拍完電影郭雪芙接了八大的戲《因為我喜歡你》，以短髮素顏、褲裝中性打扮演出比較男孩子氣的女生，「那段期間照鏡子覺得自己很像男生，很沒有女人味，我就沒有特別去保養自己，然就就覺得，天呀！我現在真的簡直就像個男人婆，我怎麼那麼醜。可是其實不是醜，我覺得女生要漂漂亮亮的狀態才是美的，我就覺得這樣子真的不行，所以等到大半的時間都過了之後，我就決定不行，我要開始好好的保養、打扮自己。就汪東城看著鏡子補妝，我就在旁邊看著他都不補妝那樣子的狀態。」

「拍這部片還好的地方是我有男、女生轉換，所以我還是有女生的樣子，所以回到女生的樣子就覺得很開心，在那邊弄假髮，把自己弄的漂漂亮亮的，男生的時候也會很Enjoy，因為有那段的新鮮期存在，但過了之候就覺得沒有新鮮感。」郭雪芙認為現在有細心打扮的男生多了一些，「但要怎樣不打扮又覺得帥就很困難。合作電影《BBS鄉民的正義》、《變身》的陳柏霖算是不化妝，原始狀態是好看的男生。」

金馬獎主動將《揭大歡喜》提報男主角、男配角的謝沛恩、許乃涵，依演員的真實性別改為提報女主角、女配角，魏瑛娟認為電影只是展現純粹的表演理念，反映現今越來越普遍的無性別社會現象，反而被金馬獎的善意界限了性別。

Photo Credit: 海鵬影業提供 圖左夏朧、圖右郭雪芙

「全片由女生詮釋的立意很好，改編自莎士比亞戲劇，當時的年代都是用男生反串女生，但是我覺得現在時代在變，變得是女生可以上台了，而且是我們全部女生去做這件事情，對我們女生來講是很平等的狀態。像日本寶塚、以前的歌仔戲一樣，就蠻好的。」郭雪芙表示，拍完電影後，心態變得很自在、很開放。

「這個時代沒有分只有男生或女生才能做，像木工、護士男女生都可以做，以前你認為男生或女生才能做的事，現在女生或男生也都可以做。像我也會玩德州撲克、擦油漆。以前傳統觀念拘限男生或女生要怎樣怎樣，我覺得越來越不需要去限制大家了。」可以看出率性直爽的郭雪芙，確實是很適合扮演男性角色。

郭雪芙指出，《揭大歡喜》帶著奇幻、有些復古又有點未來感。「整個時間架構、空間架構都是，很前衛，時空背景概念非常好，呈現了不同的台北市氛圍。電影有很多場景是時空交錯的概念，像我們在台北市看到的場景是這樣子，可是我們沒想到過一個彎或是打開這扇門，其實是到另一個空間的感覺，我們在拍電影時我都會有這種像任意門的感覺，會有一種別有天地，到了什麼秘密基地的感覺。」

Photo Credit: 台北双喜提供 圖左謝沛恩、圖右賴佩霞

郭雪芙從出道就大受歡迎，回顧以往作品直言沒有最滿意的。「第一部作品覺得自己好菜，要有更多時間學習或累積更多經驗，覺得自己在幹嘛？當時一頭空撲下去在做，當時不敢看自己作品，現在回頭看覺得自己矬矬笨笨的樣子，看你自己的過程，就覺得自己越來越好了，越來越懂得自己要什麼，要做到什麼。」

「這些是工作經驗的累積。一開始是公司Push你去做演員這件事，然後等到你做了一次二次三次，你可能慢慢培養出想法跟興趣後，你就想要往裡面去，就是會有更多的想法，都是循序漸進的。每個時期都有不同的狀態，都會有更好的部份。」看似俏皮活潑的郭雪芙，其實內心有很深思的一面。

郭雪芙表示，拍偶像劇的風格就不一樣，「偶像劇有偶像劇的狀態，其它劇可以嘗試多元或有變化的東西，讓大家知道你不是只拘限在這個區塊，很多人認為演偶像劇不能演其它的，其實不是，而是你有沒有這個機會去做其它的嘗試，一開始演偶像劇也不知道是什麼，都是慢慢去做了學到經驗，所以不要拘限自己，多做一些嘗試，你就會找到更多的想法。」

「唱歌演戲都是在用有趣的方式玩人生。」郭雪芙坦言，舞台劇對她是項很大的挑戰，至今仍不敢嘗試。「我到不熟悉的領域都會緊張害怕再到熟悉，歌手是自己的狀態，演戲是角色的狀態，我喜歡跳來跳去蠻好玩，都是自己喜歡做的事情。我喜歡生活不要一成不變，跳來跳去有變化每天都有新鮮事。」

「我覺得這個Project是我想做的就要做好，很有趣很好玩很有成就感，傻傻地就去做，我對每個工作的看法都是這樣。」謝沛恩表示，很喜歡唱歌也喜歡演戲，「都是在表達，用聲音或表演表達你的情緒。當你要把靈魂帶過來背後要做很多功課，我會在拍戲前先把劇本裡的問號找出來，如果導演沒有答案的時候，我就會幫角色編生平故事，這樣當導演丟給你任何東西時是有反應的，你已經是角色了，當下可以做出各種反應。」

Photo Credit: 海鵬影業提供

謝沛恩有段時間去印度Meditation，沒有網路電視，靜心吃飯，生活簡單。「我只要比昨天好，今天還是活得開心就好了，很簡單。我一直很樂觀，演《致，第三者》演第三者觀眾留言被罵，我就覺得成功了，我本人跟戲裡完全不同。每個人都有自己的想法，很多時候批評其實在於自己，就是看不過自己有這些東西，所以我不會放在心上，我選擇讓自己開心，活在當下，你自己可以選擇想要怎麼生活，每個人都可以做到。」

「我很感謝這些挫折困難，珍惜這些過程。在國外進修時想要讓自己更好，把握現在讓自己去嘗試許多東西，Say Yes to Everything.那段時間很開心，找回自己。疫情期間讓我內心也保持開心，感恩有這段時間讓我可以做這個功課，因為忙起來你會忽略自己的心情或功課，就是Get ready for後面的戰爭。」活在當下、正面積極的謝沛恩在心態上非常成熟。

出道至今，郭雪芙給自己的定義是「我覺得沒有標籤，不要拘限自己，自在快活很重要。要不被拘限很難，我要怎麼在這個社會上活的不要被拘限。你在人生的過程中一步一步往前看，慢慢地精進自己，那個狀態是你會對自己越來越滿意，人生是你要走，你不進步就會退步了。」

郭雪芙表示，現在有太多社群媒體，很多東西都被公開化，「一定會有喜歡你跟不喜歡你的人，你要怎麼樣去保有你最真的自我，然後簡單純淨很重要，所以我才不想被拘限，因為你一定聽到別人的聲音就拘限自己。有黑粉罵人就是被攻擊被霸凌。」

「人生不可能一路順遂，真的一路順遂反而未來人生會更慘烈，因為你不懂得失敗是什麼，你不懂得怎麼站起來，我會先把自己放在不OK的狀態，再慢慢導向正面。」郭雪芙認真說著對人生的看法。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航