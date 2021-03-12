別讓「水情告急」成為台灣常態：5%用水大戶消耗41%水資源，民眾黨呼籲檢討過低水價

國內水情告急，去年10月農委會就已宣布嘉南地區及新竹、苗栗、台中、桃園等地區停灌7.4萬公頃，約占全台24%灌溉面積，今年更出現科學園區派水車載水、民間運用水減壓情形，目前許多科技大廠也都嚴陣以待。台灣民眾黨立院黨團今（12）日呼籲政府從根本解決問題，重新檢視水資源分配，釐清實際用水流向，同時指出台灣的「用水大戶」，應合理調整已經凍漲快30年的水價。

缺水問題在於對實際用水流向無掌握

民眾黨認為，每次發生缺水、乾旱問題，經濟部就以「台灣農業用水佔七成，其餘是工業跟民生用水，即使將後者停用也無法滿足農業用水需求」，並以此藉口要求停止農業灌溉。

對經濟部的說法，高虹安認為，這種解釋「不科學」，根據農委會農水署統計，農業灌溉八成是以河川水與地面水，只有一成是取自水庫的水，跟大多數使用水庫水的民生、產業用水有很大的差異，缺水的問題應該先從源頭檢視清楚。

高虹安指出，農業用水的數據是按照假設性的水權來計算，然而這個假設卻從來都沒變過。過去30年來，台灣作物種植面積減少四成，政府統計的農業用水比例卻只少了1.6%，顯然對實際灌溉用水量、流失量毫無掌握；而過去水的流向都由水利會管理，如今整併成農田水利署，國家理應有更全面性的掌握，但2020年的農水署輸水損失率統計，卻還在引用各農田水利會10多年前的計畫，政府對台灣目前渠道情況與漏水狀況顯然都沒掌握。

高虹安委員表示，缺水的真正問題在於政府對於實際用水流向毫無掌握，導致水權統計分配不合理，也因為這些陳年的結構性問題，導致每年缺水時，政府只能喊一些治標不治本的計畫，例如嚴重影響地質的鑿井取水，或是緊急蓋臨時性的海水淡化廠。

水價太便宜，賣越多賠越多

此外台灣自來水公司連年虧損，去年虧損更達6億元，其主因來自於過時的水權分配制度及不合理的水價。雖然農田水利署去年10月收回水利會且掛牌成立，但台灣的水系統至今還散落在水利署、農水署、台灣自來水公司三方手上，彼此間還會互相販售水權藉此營利，同樣都是國家的資源，為何還要經過這麼多手抽成，導致台水帳面上連年虧損。

賴香伶則表示，根據台灣自來水公司報告，台灣目前家庭用水僅占全部的44%，美容美髮、洗車、餐廳業等小營業用戶僅占15%，剩餘每月使用50度以上的用水大戶佔5%，卻使用高達41%的用水量，明顯分配不均。

根據自來水公司所提供的資料顯示，109年度前10名用水大戶分別為，台積電、中鋼、中油、友達光電、群創光電、中龍鋼鐵、聯華電子、台灣美光記憶體公司、台塑，以及欣興電子，共用2億3028萬40度水量。

賴香伶也說：

一般市井小民用水，在20度以內，一度約在7元到9元，相較於一個月用4萬度以上的工業大戶，每度水約12元，兩者才差3元，樣合理嗎？賴香伶指出，台灣各項民生資源如電力、油費，都會定期隨著成本檢討價格，水價上次調漲已是27年前，水價明顯不敷造水成本，讓台水賣越多，就賠越多錢。

賴香伶認為，政府應盡速盤點台灣水資源分配狀況，並制定出新的水價調整機制，在不影響民生及小規模營業人的情況下，讓高耗水且有賺錢的大戶來負擔虧損、付出合理的價格。賴香伶也說，而且2016年為了大廠節水，立法院通過《水利法》，讓經濟部可以課徵耗水費，但開了60多場座談會，每年編列8億元耗水費徵收，到現在都沒有開徵半毛錢，浪費了這個政策工具。

賴香伶表示，民生必需資源價格是否合理，是許多政治人物不願意面對的問題，2016年政府為了鼓勵大廠節水而設立耗水費，至今仍未開徵，如今旱災發生、問題已在面前，應該去面對它、解決他，而非喊喊口號要大家共體時艱；羊毛出在羊身上，用水大戶因為水價便宜所浪費的水，最終都要由全民買單。

蔡壁如委則呼籲政府應該盡速盤點台灣水資源分配狀況，並制定出新的水價調整機制，若針對不同用水級距制定差別訂價，例如調整每月50度以上的水費，其餘維持原價；就可在不影響民生，以及小規模營業人的情況下，讓這些高耗水且有賺錢的大戶去負擔這些虧損，付出合理的價格。至於級距、費率如何設定，就交由水資源相關主管機關判斷。

蔡壁如也分享台北市政府的水價調整經驗，2015年台北市政府自來水事業處將平均水價從8.39元提升到11.56元，其中每月用水20度以下的民生用戶不調漲，保障民眾基本用水需求，同時積極處理漏水率，因此這5、6年來，平均每年節約用水1825萬噸。蔡壁如委員認為，決策者要尊重專業、下定決心，並積極和民眾溝通。

《TVBS》報導，台灣平均水價每度9.2元，是世界第5低，水費負擔率更是全球倒數第2，也是亞洲水費最便宜的國家，不過韓國水費也是倒數第6，澳門、香港也不高，只有日本水費每度落在49.6元，是全球第13貴的國家。 然而台灣平均每人每天用掉270公升左右的用水，缺水狀況更是全球排名第18，如果要達到節水目的，調整水費恐怕無法避免。

《聯合報》報導，不過水利署則回應，過去十年間農業年用水變化介於113億噸至132億噸之間，農業用水約占全台用水量約七成左右，以2019年農業用水量約為118.8億噸，為全台用水量167.4億噸之71%。因為水價涉及民生相關問題，且須配合國內經濟發展來循序推動，將會審慎處理。

節水產業的強化

蔡壁如也補充，開源方面政府要全面盤點地面水、伏流水、地下水的利用，和海水淡化、再生水等新型態水資源；節流方面，回收水、中水系統、滴灌系統、及漏水改善技術都已成熟，但台灣水價是全世界第二低，業者和民眾沒有經濟誘因設置節水系統，節水產業就沒有辦法產生規模，降低終端應用的成本。

在寸土寸金的都會區，用水大戶不願裝設佔地面積大的再生水設施和儲水槽，因此發展「節水產業」的必要條件，是調漲50度以上耗水大戶的水價，這並非要懲罰用水大戶，而是用市場機制的以價制量，引導擁有較多資源的用水大戶採行節水措施、促進節水產業的發展。

民眾黨團表示，台灣近20年雨量變化愈來愈大，從最高3600mm到最低的1600mm，相差一倍多，早已不是年年多雨的國家。面對越來越嚴峻的極端氣候，政府對於水資源要有更前瞻、戰略性的思維，未來民眾黨團也會提出《氣候變遷法》修法，除了原有的溫室氣體減量管理，也會納入更前瞻的「調適」專章，包括政府對於抗旱的超前部署，希望別讓「水情告急」成為台灣常態。

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核稿編輯：翁世航