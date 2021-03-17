幼托整合已經十年，請還給「教保服務人員」一個合理的職業名稱

時間已經接近晚上七點半，教室只剩下小傑一個人，爸爸來接時，老師再次提醒爸爸，接小孩最晚的時間是七點，但爸爸卻告訴老師：「啊！老師不好意思啦！就跟朋友一起聊天就比較晚了，你們晚接一小時要多少錢？我明天還要跟朋友出去唱歌，可能會晚一個半小時，你們是用半小時計算還是一小時？如果時間沒有托滿怎麼算？」

小美的媽媽詳細看著園所提供的教保服務契約，然後說：「小美不喜歡吃蔥，她的午餐裡面不要給她蔥，然後丸子類的一定要剪小；中午睡覺的時候外衣要脫，起來之後要幫她再馬上穿上避免著涼；下午點心要吃熱的，餅乾類與糖果類都不可以給她。」接著把這些內容通通寫下教保服務契約，要跟園所簽約。

大寶的餐袋帶回去之後沒有洗，老師只好先拿學校的給大寶使用，放學時再提醒媽媽記得幫大寶洗餐具，但媽媽卻說：「老師我工作太忙，不然中午吃完之後你就幫忙洗一下，然後放在學校就好了！我會再付學校錢的。啊，還有衛生紙我還沒有去買，老師你這邊可以幫忙代購嗎？」

晚上十點半，君君老師接到了阿寶媽媽打電話來：「老師，我有賴你，你怎麼都沒看？我想問明天表演的時候要穿園服嗎？」，君君老師：「媽媽，聯絡本上有寫喔……穿方便表演的衣服就好」。「啊！我看到了！那我知道了，我幫他選那件有帽子的！」

我國自2011年進行幼托整合，但整合過程當中，政府將現場的教育人員統稱為「教保服務人員」，但這「服務」兩字，卻給幼教現場帶來各種負面的影響。正因為冠上了「服務」兩個字，讓許多的家長將幼兒教育視為一種「服務性商品」，不僅對於現場的幼教人員有很多不合理的要求，更打擊了很多幼教人員的工作尊嚴，也讓我們的幼兒教育，幾乎成了一種「服務業」。

但我想幾乎所有人都清楚明白，教育不是服務業，也不該是服務業。

服務業，一般指稱是提供對等商品或行為的產業，日本經濟學家杉本辰夫認為在產業當中，所謂的「服務」是一種「以滿足顧客的要求為前提，以此獲得利潤來達成企業目標所採取的必要行動。」

簡單說來，服務業其實是一種商業化的形式，最終目的是為了要能獲利，在這個目的之下，盡可能滿足顧客之需求。顧客所付出的金錢，除了包含商品本身的市場價值，還有消費過程當中感受到的各種行為、氣氛與態度。為了要讓顧客願意掏錢，服務業本身必須要能適應不同的顧客，盡可能滿足顧客的需求，因為消費過程當中的行為、氣氛與態度，也是包含在商品的價格之內。這也是我們稱之為商品化的過程。

教育並不是商品，因為教育背後最重要目的不是「獲利」，而是國家為了讓國民享有平等、自由與尊嚴的人生所運作的公共體系，是一種高度利他價值的作為，也是一連串改變個體的過程。

教師教育學生，並不是要從學生的身上獲得什麼利潤，更進一步說，教育者願意付出更多的心力而不求回報，都是考慮的學生未來的生活福祉，是一種高度利他價值的展現，也是公共責任的一環。而家長付給學校的金錢，並不等同教育本身或教育過程的成本，家長與學校間的關係並非是顧客與商家，而應該是共同合作，要將學生教育成能從事生產、自我生活、適應社會、並貢獻社會的成熟個體。因此，教育在本質上並不是服務業。

這樣的概念其實並不只是在教育而已，舉凡與社會福利相關的工作領域均是，像是兒福相關的社會機構、醫療與護理、社工等，都不是一種對價商品的服務業。

相當有趣的是，若我們看看這些工作領域的法令，都沒有將該工作領域的人員名稱冠以服務二字。《兒童及少年福利機構專業人員資格及訓練辦法》中統稱為：機構專業人員；《醫療法》中統稱為醫事人員；《護理人員法》統稱護理人員；《社會工作師法》則稱為社會工作師。

但教育部為何獨獨在《幼兒教育及照顧法》中，要將教師、教保員、助理教保員還有園長，全部統稱為教保「服務」人員？

不僅是教保「服務」人員，《幼照法》甚至訂定了教保「服務」機構，整個幼兒教育的生態就在這幾年間，因為這樣的名稱逐漸服務業化，家長開始將教養責任外包，認為付了學費就是消費者，就是顧客，幼兒園應該要完全配合家庭的想法與需要，甚至對於教育上的作為，稍有不滿、孩子稍遇挫折家長就打電話申訴，讓教育現場根本不想要從事「教育」這件事情。

幼兒教育一旦淪為服務業，那我們的職責就只需要討好幼兒與家長就好，盡可能讓他們開心、玩樂，減少挫折感，不予訓練、不求改變，讓學校、家長與幼兒彼此「共好」，畢竟「討好顧客」比「教育幼兒」來得簡單很多。若當真如此，那幼兒教育真的是一種物超所值的服務商品！因為，我們正是教保「服務」人員與教保「服務」機構！

但我相信，這不會是社會所樂見的結果，把幼兒園當成服務業經營，大家一定不難想像這些幼兒長大以後會是什麼樣子。

如今，幼托整合已經十年，懇請我們的政府應當重視幼教人員最基本的工作尊嚴。幼托整合十年後的下一步，就是該還給幼教現場人員一個合理的職業名稱，請將我們在《幼照法》的法定名稱，正名為「教保人員」，請將我們幼教現場的機構，正名為「教保機構」。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航