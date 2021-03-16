「輸卵管阻塞」沒有明顯症狀，可能導致女性不孕或子宮外孕

輸卵管（英文：Fallopian tube）在女性排卵時會捕捉成熟卵子，藉由蠕動將卵子往子宮移動，若此時在輸卵管與精子相遇就會發展成受精卵。輸卵管就像一個傳輸帶，但若中間被阻塞，就會成為「輸卵管阻塞」。

輸卵管阻塞是什麼？

當輸卵管中出現障礙物，就會稱為「輸卵管阻塞」，可以發生在單側輸卵管或者雙側輸卵管。另外，輸卵管阻塞也可以細分為遠端阻塞和近端阻塞。

根據台灣衛生福利部人工生殖施行結果報告（2018年），在全國接受不孕科治療的個案中，有8％因輸卵管因素而不孕。

輸卵管阻塞的原因是什麼？

造成輸卵管阻塞的原因很多，其中常見原因為：

骨盆腔粘粘：子宮內膜異位症、骨盆腔發炎、骨盆腔手術病史等原因，都有可能造成骨盆腔沾黏，進而導致輸卵管扭曲，造成輸卵管阻塞。 輸卵管炎症：因為不完全性流產、子宮內膜等局部病灶引發的上行感染，會形成慢性輸卵管炎，進而阻塞輸卵管。 細菌感染：披衣菌等陰道細菌感染若不及時治療，細菌會轉移到子宮內部和兩側輸卵管。細菌感染會導致組織發炎，發炎分泌物累積在輸卵管中會形成膿瘍。

輸卵管阻塞症狀

大部分輸卵管阻塞患者不會有明顯的症狀，往往在備孕多年無果後，到醫院檢查才被發現患有輸卵管阻塞。但是，我們依然可以從一些身體上的狀況來作為身體警訊。若出現以下症狀，請及早到醫院做檢查：

陰道分泌物增加

陰道不正常出血

月經異常或嚴重經痛

小便不適感

下腹墜痛或脹痛

性交後疼痛

肛門墜脹感

備孕超過一年不孕

輸卵管阻塞對女性的影響

大部分情況，輸卵管阻塞使卵子和精子無法相遇形成受精卵，便會導致女性不孕。但若輸卵管非完全阻塞，則有可能造成受精卵在輸卵管著床，形成子宮外孕，嚴重的話可能會危及生命。

另外，遠端輸卵管阻塞易導致輸卵管水腫，輸卵管積水可能會流向子宮，影響胚胎著床。（延伸閱讀：輸卵管阻塞會不孕嗎？）

輸卵管檢查

目前，市面上主流的輸卵管檢查有兩種。

一、子宮輸卵管攝影（HSG）

輸卵管攝影是大眾接受度較高的檢查方法。檢查方式類似內診，從子宮頸注入顯影劑到子宮內，顯影劑會從子宮流向輸卵管，藉由X光片呈現影像，整個過程大約30分鐘。

子宮輸卵管攝影可以診斷出子宮畸形、輸卵管扭曲和輸卵管阻塞部位以及程度。進行輸卵管攝影時，患者下腹會有輕微酸痛感，少部分患者可能會對顯影劑過敏，若有過敏史的患者需提前告知醫師。

二、腹腔鏡檢查

腹腔鏡檢查是內視鏡的一種，過程中需要全身麻醉，醫師使用腹腔鏡將手術部位的影像放大顯示在電視上，直接觀察輸卵管的狀況。腹腔鏡檢查準確率高，但過程需要全身麻醉，手術後可能會有麻醉不適症。

輸卵管檢查時間

輸卵管攝影檢查時間，建議在患者月經第8至10天（約月經乾淨後第3－5天），因為此時子宮內膜不厚，影像呈現較清晰。

所謂輸卵管攝影「黃金三個月」，是指當顯影劑注入輸卵管時，輕微阻塞的部分可能會被顯影劑撐開。所以針對輕微的輸卵管阻塞患者，在做完輸卵管攝影之後的三個月內，懷孕率會提高。

根據醫學研究顯示，在輸卵管攝影中使用水性顯影劑的自然懷孕率約為29％，而使用油性顯影劑則增加至38－39％。

圖片來源：茂盛醫院

如何治療輸卵管阻塞？

依據不同的輸卵管阻塞類型，會有不同的治療處理方式。雙側輸卵管阻塞的患者，若有生育計劃，我們會建議做試管嬰兒療程，將卵子取出與精子在體外受精，無需經過輸卵管。

為了避免輸卵管阻塞影響胚胎著床，輸卵管遠端阻塞的患者可服用抗生素進行治療；而輸卵管近端阻塞的患者則需要切除水腫的輸卵管部位。（延伸閱讀：兩邊輸卵管因水腫阻塞，這種情況適合做重建嗎？）

如何有效避免輸卵管阻塞？

由於大部分輸卵管阻塞患者是因炎症受引起，所以預防感染是最有效的方法，因此在日常生活中維持生殖器官的清潔是非常重要的。另外，為了降低輸卵管阻塞的機率，應盡量避免頻繁的人工流產。

預防輸卵管阻塞重點方法：

保持生殖器官清潔衛生

維持單一性伴侶，使用避孕套

避免生理期性行為

避免進行不當的人工流產

維持良好生活形態，飲食均衡，作息正常

本文經茂盛醫院 - 李俊逸醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航