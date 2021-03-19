西沙海戰真相是什麼？1974年解放軍與南越海戰，蔣中正允「國共合作」乃歷史謠言

筆者生長在統派深藍家庭，父親又是大饑荒時代落難香港的大陸人，自有政治意識以來就聽聞許多關於國共合作的民族主義神話。尤其每年到香港探望父親的時候，他都會送許多對岸出版的簡體書籍給我，所以我對中國近代史的瞭解基本上是從閱讀這些簡體書籍開始的。有相當長的一段時間，我甚至還相信改革開放後中共官方的主旋律，認可對日抗戰是國共聯手打贏的。

當然，令筆者印象最深刻的政治神話，無疑是1974年中共海軍與南越海軍爆發西沙海戰時，蔣中正從維護中華民族領土完整的角度出發，命令中華民國海軍不得攔截經過台灣海峽，開往南海支援南海艦隊的中國人民解放軍海軍東海艦隊。蔣中正為此還表示「中共不出兵，我就出兵」，並以一句「西沙戰事緊」回應詢問他是否要攔截中共海軍的蔣經國。

等到筆者年紀越來越大，並開始做抗戰老兵口述歷史訪問之後，對這個說法越發感到懷疑。因為如果蔣中正真的有下令海軍給東海艦隊放行，甚至還打開探照燈為東海艦隊指引方向，怎麼完全沒有來自台灣的史料與中共的說法相互對應？尤其是在國史館與檔案管理局資料陸續公開的今天，我還沒有辦法找到相對應的國軍歷史文獻。

如果找不到文獻，是否能找到親身經歷者？筆者曾針對此問題詢問過宋炯與伍世文兩位海軍老將，得到的答案都是「沒聽說過」或者「不知道」。伍世文將軍官至國防部長，曾參與過1956年捍衛南沙群島主權的海軍威遠部隊。如果真有所謂國共合作捍衛南海主權的說法，伍世文將軍不可能毫不知情，可見「西沙戰事緊」從頭到尾都是編造出來的歷史謊言。

到底西沙海戰的真相是什麼呢？東海艦隊真的如中共宣傳的那樣，是經由中華民國海軍放行才成功南下的嗎？在與南越海軍交戰的過程中，東海艦隊發揮了什麼作用？蔣中正對南海主權又是什麼立場？堅持西沙主權，是否又必然與國共合作畫上等號？最後中共又是靠什麼原因，贏得西沙海戰的勝利？更重要的一點則是，為什麼中共要製造這樣子虛烏有的歷史謊言呢？

國軍並沒察覺東海艦隊南下

首先根據國史館解密的《金馬前線綜合情況（74.1.16-1.31）》文獻，國軍方面對東海艦隊支援西沙海戰的情況雖有所掌握，但掌握的顯然不夠透徹。首先東海艦隊派往南海參戰的單位為護衛艦第18大隊，可是國軍卻在檔案中將其稱呼為「一二一特編部隊」。國軍似乎認定護衛艦第18大隊是在1974年1月21日通過台灣海峽的，所以特別將之命名為「一二一特遣部隊」。

根據以上的文獻，國軍發現在汕頭的「匪海軍一二一特編部隊」曾一度要求提供南海氣象資，研判與「匪」加強南海備戰措施有關。可事實上護衛艦第18大隊是在1月22日通過台灣海峽的，而且護衛艦第18大隊23號的時候已經駛入湛江港，並非如國軍所判斷的汕頭。

而無論國軍是在21號還是23號才掌握到護衛艦第18大隊的位置，其實都對西沙海戰的勝負沒有任何影響，因為西沙海戰只從1月19日打到1月20日就結束了。既然國軍到海戰結束前都沒有發現護衛艦第18大隊的行蹤，蔣中正自然也沒有可能講出「西沙戰事緊」那句話，更何況是打開探照燈指引東海艦隊南下支援南海艦隊了。

換言之，解放軍海軍僅用南海艦隊的兩艘04型港口獵潛艦、兩艘037型獵潛艦與兩艘6610型掃雷艦就挫敗了南越海軍。越南共和國海軍在軍艦噸位上占盡優勢，派出了巡防艦陳平仲號、李常傑號巡防艦、陳慶餘號驅逐艦以及日早號掃雷艦。兩天戰鬥下來，南越海軍失去了早日號掃雷艦與75名官兵，中共則只有18人死亡與67人受傷，六艘軍艦沒有一艘沉沒。

有或者沒有中華民國海軍「讓道」，似乎都不影響中共從南越海軍手中奪下西沙群島的控制權。蔣中正從來沒有講過「西沙戰事緊」，國軍也是等到西沙海戰打完以後，才發現解放軍海軍已於1月23日首度通過台灣海峽。1965年八六海戰與烏坵海戰的失敗，讓中華民國海軍不願輕易挑起與東海艦隊的戰端，只得默認了共軍海軍在海峽中線以西水域活動的現實。

中華民國對西沙群島的立場

西沙群島打從20世紀之初開始，就是大清帝國與法蘭西殖民帝國之間的根據地，而法國之所以能聲稱西沙群島為法蘭西殖民帝國的領土，歸根究柢是因為越南阮朝自1887年以來就成為了法蘭西的保護國。1946年12月9日，伴隨著佔領越南的日本與維琪法國戰敗投降，中華民國海軍以戰勝國之姿完成了對南海諸島主權的接收。

所以中華民國政府的一貫立場，是將東沙群島、中沙群島、西沙群島與南沙群島一率視為中華民國的固有疆域看待。越南在戰後分裂為南北兩越，北方為施行共產主義的越南民主共和國，為蘇聯與中共的盟友，南方則是實施資本主義的越南共和國，立場親近美國和中華民國。唯獨在面對南海問題時，越南共和國與中華民國兩個東亞反共友邦出現分歧。

前駐越南共和國大使胡璉將軍，在晚年撰寫的回憶錄中就曾多次提及南越軍方針對領土問題向中華民國提出抗議。越南共和國在領土問題上，繼承的是法蘭西殖民帝國的立場，反而是處心積慮以武力統一南越的越南民主共和國，為了爭取中共的支持，率先宣佈放棄了南海主權。於是長期被北越形容為「美帝走狗」的南越，反而是第一個站出來保障南海「固有疆域」的越南政權。

中華民國駐越南大使許紹昌，曾於西沙海戰爆發後拜會越南共和國外交部長王文北表達台北的主權立場。然而這樣的表態，並不代表中華民國將在南海議題上與中共合作對抗南越。兩蔣父子對東南亞的外交戰略，始終是以合作打擊共產主義為優先目標。該堅持的主權會在口頭上堅持，實際上採取的行動仍是擱置爭議，共同反共。

等到共產主義被消滅之後，中華民國也可以與東協各國共同開發南海的寶貴資源。堅持中華民國對南海的主權，並不代表中華民國要為了實踐中華民族主義去與中共合作。因為與中共合作的結果，將導致中華民國在東南亞更被孤立，最終落得只能接受被中共統一的下場。所以在西沙海戰爆發後，也不見中華民國政府有任何聲明譴責南越是這場海戰的「侵略者」。

Photo credit: google map

幫了中共一把的是美國

中共固然在西沙海戰中取得了快速又短暫的戰術型勝利，然而解放軍終究也是旱鴨子，南越海軍的整體實力就算贏不過整個解放軍海軍，要給南海艦隊還有來增援的東海艦隊造成麻煩是絕對沒有問題的。真正讓中共毫無後顧之憂拿下西沙的關鍵力量，是中華民國與越南共和國背後的大老闆美國。為什麼美國寧願拋棄盟友南越，也要幫助中共拿下西沙群島呢。

原來西沙海戰爆發之際，正值尼克森（Richard M. Nixon）總統訪問北京屆滿兩周年之際，美國拉攏中共對抗蘇聯的戰略已經成形。北越政府靠攏蘇聯的跡象越來越明顯，讓美國有理由相信統一後的越南會成為蘇聯進軍中南半島的前進基地。若南越在西沙海戰取勝，西沙群島勢必將隨著南越一起落入北越手中，成為蘇聯海軍進軍南海的前進據點。

於是在西沙海戰爆發的第一時間，就由國務卿季辛吉（Henry Kissinger）與助理國務卿恆安石（Arthur William Hummel Jr.）兩人親自出面，向中共聯絡處代理主任韓敘和參贊冀朝鑄表達美國嚴守中立的立場。對越戰史有基本瞭解的人都知道，南越三軍在訓練、裝備與後勤三方面都極度仰賴美國援助，華府表態中立就等同於表態支持北京。

蘇聯也洞悉到了美國的想法，反而在聯合國裡大力聲援南越，因為莫斯科方面知道南越贏得西沙海戰，從民族主義上來看就等於包括北越在內的整個越南贏得西沙海戰，北越贏了西沙海戰則等於蘇聯贏了整個南海。北越的立場也正如美國與蘇聯所預料，在拿下了南越之後又繼承了南越的民族主義立場，主張西沙群島與南沙群島的主權。

蔣中正沒有在西沙海戰中支持中共，那麼中華民國在這場海戰中又是傾向哪一方勝利呢？理論上來說，應該是希望南越勝利的。因為在1962年的中印邊境衝突與1969年的珍寶島戰役中，台灣都在堅持固有主權立場的同時表態支持印度和蘇聯。如果連意識形態上的死敵蘇聯都可以支持，又為什麼不能支持與自己合作反共多年的南越呢？

阻止西貢與北京接觸

然而從鞏固邦交的角度思考，其實中華民國政府未必不希望中共在西沙海戰中取得勝利。筆者要在此再三強調，中華民國政府是從鞏固邦交，而不是從民族主義角度出發去期待中共獲得勝利的。回顧1974年東南亞的國際環境，包括馬來西亞、泰國、菲律賓甚至於南越等中華民國傳統的東協反共盟邦，都開始出現承認中共的跡象。

尤其尼克森訪問大陸的動機，本來就是希望靠中共協助來確保美國體面撤出越南，體面撤出越南意即美軍的撤出不會導致越南共和國為北越所併吞。就好比美國至今不願意撤出阿富汗的最主要原因，就是憂慮阿富汗政府垮台，希望俄羅斯與中共能確保美軍體面撤出一樣。而在1973年的巴黎和會上，南越阮文紹政府對尼克森、季辛吉的行為其實已經相當不滿。

事實上1955年10月26日成立的越南共和國，與1948年成立的大韓民國不一樣，與中華人民共和國沒有直接的歷史仇恨。越南共和國的前身，即阮氏王朝末代皇帝保大統治的越南國就派了代表出席1955年4月舉行的萬隆會議，聆聽周恩來發表的「和平共處五原則」。顯見時任越南國總理的越南共和國第一任總統吳廷琰，並不反對手下大臣與中共接觸。

如果不是北越堅持要以武力手段推翻南越，還有中共多次發言表達支持胡志明把越戰進行到底的話，或許越南共和國早已與中華人民共和國建交也不一定。而中共在越戰中對北越的援助，也僅限於派防空砲兵協助越南人民軍抵抗美軍對河內的轟炸而已。解放軍大軍沒有大規模攻入過南越，雙方自然沒有什麼難以和解的歷史仇恨。

此刻美國已經從南越撤軍，也不願意施壓北越從南越境內撤走多達15萬人的越共游擊隊，與中共實現關係正常化，成了越南共和國自我救贖的最後一個手段。結果這場西沙海戰打下來，越南民族數千年來遭受中央王朝侵略的歷史記憶，全部回到南越軍民的腦海中，對鞏固台北與西貢的關係自然是大有幫助。儘管這樣的心態既無法挽回中共控制南海的命運，也無法挽救南越的淪亡。

Photo Credit：AP / 達志影像 左起前韓國總理丁一權、中華民國前總統蔣介石與南越特使的夫人在台北聚餐，照片攝於1966年5月21日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元