AZ疫苗血栓疑慮、台帛「旅遊泡泡」4月首發？指揮中心正式回應

國內今（12）日新增6例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例。

另針對部分國家武漢肺炎患者施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）疫苗之後，出現血栓不良反應，因此決定暫緩施打，指揮中心表示，由於人種的差異，西方人發生血栓的機率為黃種人的5－10倍。而根據歐盟的最新聲明，AZ疫苗之效益仍大於風險，目前無證據顯示血栓是因疫苗而起，仍可繼續接種。

除此之外，有媒體報導稱台灣與帛琉的「旅遊泡泡」將有重大進展，最快4月初首發。指揮中心則表示，相關規劃的確正在進行中，但目前尚未定案。

今日新增6例境外移入，累計共984確診

莊人祥表示，今天台灣有6例境外移入病例，分別來自美國（案980）、菲律賓（案981）、法國（案982、984、985）及英國（案983）。

截至今日，我國目前共984例確診，分別為868例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、942人解除隔離、32人住院隔離中。

指揮中心：血栓發生率有人種差異，持續關注歐盟AZ疫苗調查結果

另針對歐洲部分國家因為武漢肺炎患者施打AZ疫苗之後，出現血栓不良反應，因此決定暫緩施打，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，歐盟歐洲藥品管理局（EMA）網站有紀錄相關不良事件及反應，也發布緊急聲明，內容如下：

EMA得知丹麥衛生當局已暫停AZ疫苗接種，此係針對該國數位民眾接種疫苗後發生血栓事件，且其中一人死亡，所作之預防措施。

EMA安全委員會（PRAC）表示，AZ疫苗之效益仍大於風險，目前無證據顯示血栓是因疫苗而起，仍可繼續接種，對血栓個案正調查中。

EMA表示，接種疫苗後發生血栓事件（機率）並不高於一般大眾，至2021年3月10日止，歐洲經濟區已有500萬人接種AZ疫苗，其中發生血栓事件計30例。

羅一鈞補充，所謂血栓就是血塊，一般因為感染、手術之後不便移動、吃藥或部分疾病等種種原因，可能導致大腿深部靜脈出現血塊，是最常見的血栓事件。當深部靜脈的血塊跑到肺部血管，就可能引起肺栓塞，此為第二常見的血栓事件。

這兩類血栓事件，在台灣整體的發生率約為一年萬分之1.59，然目前的醫學已知，在歐美國家由於人種的差異，發生血栓的機率西方人為黃種人的5－10倍，因此血栓的每年發生率可以到千分之1－2。

若就丹麥個別來看，有14萬人打了AZ疫苗，若不論疫苗因素，純就每年發生率為千分之1－2來看，這其中約會有140－280起血栓事件。

若以歐盟施打AZ疫苗人數500萬人、一般發生率為千分之1－2來看，發生30例的血栓事件其實並沒有超過背景值。但這當然還是需要各別國家仔細檢視自己國內的通報是否齊全。不過從目前的事件數及發生率來看，EMA會發出這樣的聲明應是已經做過較完整的評估。

莊人祥表示，在過去其他疫苗的接種，並未發現過類似的血栓事件，反而武漢肺炎感染可能增加血栓發生機率，而施打疫苗以預防感染，反而有機會降低血栓的發生。

莊人祥指出，目前來講，指揮中心未來幾天會持續觀察歐盟的調查，也關注科學方面的分析有無新的證據。就風險評估來說，目前可以不用太擔心血栓事件是否即為疫苗造成。

台帛旅遊泡泡最快4月初首發？指揮中心：規劃中，尚未定案

《中央社》報導，研議多時的台灣與帛琉的「旅遊泡泡」將有重大進展，帛琉方也做好相關準備，並提出指定行程清單，供旅行社安排相關行程。

帛琉觀光局台灣辦事處長雷均說，第一波指定行程的飯店共有8家，包含帛琉老爺飯店、帛琉大飯店、帛琉泛太平洋飯店等8家旅宿；出海行程包含水母湖、干貝城等景點，且每個時段都有限定人次，同時段不得有太多旅客上島或浮潛；餐廳約有10家完成訓練，船隻也有限定的船家。

《中央社》報導，相關人士表示，帛琉、台灣雙方政府已展開正式協商，研討相關細節，已洽談到最後階段，在雙方努力下，有望4月初台灣就可有首發團，且旅客須6個月內無出國史、沒居家隔離或居家檢疫及無染疫等。

對此莊人祥於疫情記者會上回應表示，相關規劃的確正在進行中，但是尚未完全確定，還在洽談當中，目前尚未定案。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航