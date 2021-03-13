韓國瑜針對台灣鳳梨的發言，目的就是掀起農民與深藍的仇恨意識

正值兩會即將閉幕之際，韓國瑜在自己臉書與自媒體中大放厥詞，針對中國的「禁鳳令」給了典型的韓式說詞，隨即引來韓粉膜拜式的連鎖效應。仔細觀察其言行語境，不難破解韓國瑜心中的政治算計。

韓國瑜本是操弄階級矛盾與鬥爭的行家，2018年之所以能夠捲起韓流的千堆雪，就是透過自我否定的情緒勒索，透過各種荒唐不實的指控，累積堆疊出群眾的相對剝奪感與仇恨意識，在透過特定媒體與境外勢力的渲染擴散，最後將執政的民進黨打成「人民公敵」。

這場政治鬥爭最高潮的階段，就是舖陳韓以救世主面貌粉墨登場，一句「人進貨出發大財」的廢話，卻成了解決所有問題的萬用鑰匙。

不客氣地說，這就是昔日共產黨遂行階級鬥爭的手法，韓國瑜將其翻新運用在台灣選舉策略中。

除了「又老又窮」，「民進黨不是高雄的老北」這類自我否定的詞彙外，韓國瑜在農產品上也將這套鬥爭模式發揮得淋漓盡致，特別是他又有北農總經理這個相得益彰的頭銜，所以對於韓粉與當時不明就裡的人來說，似乎擁有某種「訴諸權威」或「經理人角色」的說服力。

韓國瑜在2018年競選時，針對當時的高麗菜生產過剩的說法是：這些是報廢的高麗菜，沒有人要來收，因為價錢太差，所以農民的心血全部付諸東流，農民一樣血本無歸；面對香蕉產量過剩的問題，韓表示他當過台北農產運銷公司總經理，專長就是賣菜、賣水果，這次香蕉價格大崩盤，跟之前高麗菜崩盤情況一樣。

他認為，政府沒能管制種苗數量、也未公開全台種植香蕉面積，蕉農無法得知種植香蕉面積的多寡，導致產量過剩，價格崩跌，因此呼籲政府應進行總量管制來治本，才不致讓農民心血白費。

仔細看了韓國瑜的說法，就可以發現這是一個毫無內容但又充滿挑釁的群眾語言，目的就是為了煽動農民的仇恨情感。在韓的邏輯中，所有問題都是政府無能，完全與地方派系、兩岸買辦或農民無關，因為韓某有過人的經驗，你們的問題我來幫大家處理，我會「替天行道」。

諷刺的是，選上高雄市長後，韓國瑜端出來的解決方案就是國民黨過去替北京執行的那套「養套殺」的農業統戰模式。2019年3月25日，韓國瑜大言不慚表示：「跟各位報告一下，目前深圳市海吉星集團，確在未來四年內向高雄市農會採購逾9億新台幣的所有農產品、及農製品」。

Photo Credit: 中央社

姑且不論過去中國那種契作即棄單的作法嚴重傷害農民權益，或是遊走兩岸到國民黨買辦才是真正的受益者，韓國瑜這套騙人的話術不久之後就被人拆穿，因為他所簽定的農產品MOU的執行率不到百分之六，他有什麼臉出來說自己關心農民苦民所苦？

遺憾的是，多數韓粉與部分國民黨有識之士仍然對韓國瑜情有獨鍾，當韓用同樣的方式複製過去的鬥爭手法，他們也跟著起舞。韓國瑜不敢譴責中共蠻橫的經濟制裁，把所有問題簡化成為「政府操弄意識形態，危言聳聽宣稱鳳梨價格下滑」，目的就是重新掀起農民與深藍群體的仇恨意識。

韓國瑜胡扯了半天連個解決辦法都提不出來，除了他真不是研究政策的人外，他自己也擔心別人看穿他只是個瞎起哄的草包，基本上就是當北京利益的代理人。只要裝出一副悲天憫人或苦民所苦的形象，那些不離不棄的韓粉的情緒就高潮迭起。

這些操作有助於韓國瑜的政治交易籌碼，特別是在國民黨已進入主席權力的熱戰期。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航