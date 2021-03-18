《慢養功能肌力》：30歲後開始肌肉流失，為什麼肌少比失智更可怕？

文：劉燦宏、黃惠如、黃惠宇、李杰

肌肉教我們的事

每年都有新的數據呈現，愈來愈多的人活得愈來愈久，和自己的祖父母所活的歲數相比，這多出來的時間裡，我們可以創業、旅行、助人、參加新的活動、認識有意思的朋友、去嘗試沒做過的事，去學習、去挑戰、去享受，去活出新的人生。

這所有的一切都需要體力，更精確的說是需要肌肉幫忙，你對肌肉的照顧，將深刻影響老年生活品質。

現在國人的平均壽命創歷史新高，來到平均80.9歲，其中男性77.4歲、女性84.2歲，而且與全球平均壽命相比，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.5歲及9.2歲。遺憾的是，我們有另一項數字也創歷史新高。

衛生福利部最新「國人健康平均餘命」統計，國人不健康生存年數達8.4年，也創下歷史新高，這表示許多台灣人的生命不是生龍活虎活到最後一刻，而是失能、臥床以及疾病纏身。

為什麼肌少比失智更可怕？

肌肉流失容易導致肌肉無力，是老年失能的主要危險因子，也就是老後需要找看護的主要原因，甚至可以說肌少比失智更恐怖。

肌肉流失在30歲後就開始發生，我們每年都在和肌肉道別。發表在《生理前線》（Frontiers in Physiology）的研究指出，全身肌肉質量每十年以男性4.7％、女性3.6％的速度減少，且在60歲後加速。

一篇發表在《年齡與老化》（Age & Ageing）期刊的系統性分析，60歲以後每20個老人就有一名被診斷為肌少症，更是三分之一老人住安養機構的主要原因。

根據日本內閣府《高齡社會白皮書》統計，65歲以上高齡者需要照護的原因裡，衰弱占13.8％，僅次於失智和腦中風，但如果加上第四名的骨骼和跌倒12.5％，已經超越排名第一的失智症（18.7％）。

肌肉衰弱、流失，也改變很多事。中年以後隨著年齡增長，全身肌肉退化萎縮，身體各部位的肌肉力量同步崩跌，尤其手腳最明顯，不只是你走路愈來愈慢，吞嚥也愈來愈困難、呼吸不再順暢、心臟跳動不再有力，全都是被肌少症拖累，甚至開始認不得路了、心情憂鬱低落，認知能力下降、憂鬱情緒等都被發現和肌少有關（見圖1）。

Photo Credit: 天下出版

攤在眼前的是，沒有肌力也讓你期待已久的退休計劃成空。想要活出第三人生，助人、傳承、貢獻自己、再度成長，但身體衰弱、退化，一切終將成為空談。

光旅遊就需要肌力。終於退休有時間、有點閒錢可以遊覽旅行，但身體綁著你。沒有肌力非但無法長途旅行，旅途景點的步行、爬階梯變成苦差事，行李搬不動，體力撐不了一整天，一直想逃回飯店休息。許多家庭的共同經驗是長輩出國旅遊後，都會生一場大病，結果孝心反而讓長輩受苦，從此視出國旅遊成畏途。

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書籍介紹

本文摘錄自《慢養功能肌力：釐清你一直誤用的養生常識，用最正確的醫學、營養、運動科學，擊退肌少，強筋骨，少痠痛，慢》，天下雜誌出版

作者：劉燦宏、黃惠如、黃惠宇、李杰

人體的肌肉質量在30歲後就會開始下降，60歲加速流失！肌肉大不等於功能好，為了更好的生活而練！好好鍛鍊，身體才不會背叛你

走、跑、跳、提重物，甚至吞嚥、呼吸、心臟跳動都需要肌力。多數人可能沒想到，心臟病、慢性肺阻塞、失能、失智等其實都與肌肉量有關。好消息是，經醫學實證無論幾歲開始練，都能在三個月後看見成效！

本書由暢銷書《慢老》作者黃惠如，結合深耕復健科領域30年的雙和醫院副院長劉燦宏，與營養學者黃惠宇、肌力與體能教練李杰，強強聯手，彙整醫學、營養、運動整理超過百篇國際最新肌少症的最新研究，提供全新健康概念「慢養功能肌力」，用最正確的方法，養成好習慣，擊退肌少症，強骨增肌。

Photo Credit: 天下出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航