《逆權大狀》：請睜開眼，看著國安法的審判

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

2013年上映，韓國電影《逆權大狀》，以韓國前總統盧武鉉，和「釜林事件」為本創作。學生朴振宇，因讀書會違反韓國《國安法》被捕；主角宋宇碩，則作為他在法院辯護人。

香港常稱其為「逆權三部曲」之一，和《逆權司機》、《逆權公民》並列。光州事件、釜林事件、六月民主運動，歷時數十年，威權統治到民主化的關鍵事件。

《逆權大狀》，花了一半篇幅描繪主角，著墨塑造小人物，市井出生，高中畢業，幾經辛苦考上司法官，為爭一口氣，轉當律師，做地產、搞稅務，賺錢養家。

由細屋搬大屋，達到了自己的人生目標。主角重回以前食霸王餐的小店，致謝道歉，女店主看見他，沒有責罵，感人相擁。自此每天幫襯小店，一飯之恩，延續溫情。

圖片來源：電影《逆權大狀》劇照

圖片來源：電影《逆權大狀》劇照

直到有一天，主角和舊同學在小店聚會，他大談自己的現實人生，和記者同學打架。主角批評電視示威學生，不想讀書才搞亂，記者則說，請你睜開眼看看這個社會吧。

電影至此，我們只見主角的功利、現實。這形成了後來他擔任辯護人，巨大反差，但觀者並不感到突兀，皆因繫於「情」。

主角力求上進，為了讓家人安穩生活，當女店主因兒子被捕，尋求他的專業協助，那雙通紅的眼，家庭的痛，自然很能代入感受。也是後來他說，不想讓小孩活在荒謬世界。

道德講的往往不止「理」，感同身受那一種「情」，是不忍別人受苦的心。這不就是我們，一直堅持反抗荒謬的動力嗎？主角也藉此站了出來，控訴家國無道。

電影下半部，進入戲肉，全在審判。犯上《國安法》的眾人，本是鎖上手鏈，站著受審。主角深知他們無罪，提出無罪假定，讓他們至少可以解開手鏈，站著聽演員宋康昊的演技出眾，法庭的對白出色。主角研讀《國安法》認定違規的書，點出破綻，無理之外，甚至是首爾大學的推薦讀物。

圖片來源：電影《逆權大狀》劇照

「是否韓國最好的大學，也是不法團體？」學術自由，國家極權，兩者向來水火不容。如今中大學生會被迫請辭，亦是如此。最可悲者，是最好的人才，竟被視作不法之群。

主角的同事勸說，不要為了此事放棄安定，把小孩都送出國外讀書，不就沒事了嗎？即將和主角合作的公司人員，現實地說，現在中產階級不足，民主是不可能的事。

這種因為「XX」，而民眾不能有民主論，主角沒有理會，皆因黑白是非，易於分明。正如法官一再要求，這是量刑之爭，他卻認為：「無罪就要受到無罪的判決。」

連場法庭戲之所以精彩，全因理直氣壯，激自義憤，出於正理，觀者忍不住拍手附和。國家即國民，政權骯髒踐踏人民之等句，我們都知道他說得對，都想聽到這種話。

可是，正如香港的47人被控《國安法》，「球證、旁證、加上主辦、協辦所有嘅單位全部都係我嘅人，點樣同我鬥？」《逆權大狀》的審判，犯人依然收監。

圖片來源：電影《逆權大狀》劇照

圖片來源：電影《逆權大狀》劇照

即使戲劇性安排白警，軍醫出場作證，道出親眼看見政府，以酷刑迫害學生，最後仍然被取消作供，被軍方捉走。片刻的希望，迎接更可怕的絕望。

「雞蛋再怎麼脆弱也是個生命，岩石再怎麼堅硬還是砂石，岩石雖然堅硬，但有天會化成沙塵，雞蛋雖然脆弱，卻可以孕育出生命。」

當初主角告誡朴振宇，千萬不要去示威，朴振宇則回答，雞蛋可以孕育出生命。其後主角以此鼓勵，飽受酷刑的他。這句對白貫穿了整部電影，以至結局。

我們都知道，韓國最終走向民主化，「逆權三部曲」再悲慘，結尾總是光明。宋宇碩後因追悼會被捕，無數律師到場，一個又一個，主動站起來，預告改變。

回到當時的歷史現場，沒有人能夠預知未來。OMDB，法庭公義的缺席，閉眼的女神，我們愈睜開眼看著，愈察知消失的理念，不存在者，卻在內心更加具體，更加明確。

正如電影的收監審判，哭泣、失望和痛苦，反而更為實際地告訴我們，什麼才是公義。缺席的見證，是每一個人都能做到的事，不要麻木，不要轉頭，我們都堅持活在真相之中。

圖片來源：電影《逆權大狀》劇照

圖片來源：電影《逆權大狀》劇照

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

相關文章︰

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin