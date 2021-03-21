朱家安：就算哲學討論沒有答案或結論，不完整的東西依然有價值

文：朱家安

這篇文章分享一個我覺得很受用的觀念，這個觀念很神奇，可以讓你做事情更有自信同時又更謙卑：看出不完整的東西的意義，看出進展的價值。

做一半，不如不做？

有時候我們會因為無法徹底解決問題，而認為努力和嘗試並不值得，像是：

什麼是心靈？怎樣才是正確的道德原則？哲學問題到底沒有答案？如果沒有，我們為什麼要花時間學習和研究哲學？

你上次在網路上遇見意見不同者並成功說服他，是什麼時候？如果我們在網路上幾乎不可能改變別人的立場，打筆戰（或者，以任何形式在網路上回應不同意見）還有什麼意義？

這種態度不只以「勸退」的方式出現，也可能以「反駁現有想法」的姿態出現。假設你參與一個討論，關於黑人、原住民或女性在現代社會的不正義處境，大家提出許多觀察和應該改進之處，然而有人這樣說：

老實說我不知道討論這個有什麼意義，畢竟你們都同意，完全的正義社會不可能實現，社會上總是會有一些不正義，無法根絕排除。

這個說法表面上是在勸退大家，但在實際效果上也選了邊站：他站在社會現況那一邊，認為所有指出社會不公平應該改進的主張都是浪費時間。這種說法設定了過高目標，並草率認為凡是沒達到這個目標的做法都無意義。若你讀過《反動的修辭》，很可能會聯想到赫緒曼介紹的「無效論」。

「完美正義無法實現，所以追求正義是無效的、不值得做」這說法的問題很簡單：就算只有7%正義，通常也比5%好。當然，我們可以討論從5%到7%的進展需要多少成本、是否划算，但只要我們開始討論這件事情，至少就已經承認了7%和5%之間的差距有意義，使得前者比後者值得追求。

不完整的東西依然有價值

5%不完整，7%也不完整，但它們之間有差別。注意這件事情，我們可以看見不完整的東西有哪些價值。

這個話題其實很實際，因為事實上我們很少有機會把事情做到完整。你念大學寫報告，念研究所寫論文，在這個知識分工的時代，很少有人能獨當一面處理完整的問題，大家都是學術機器的小螺絲釘。

舉例來說，我的碩士論文研究「操弄論證」（manipulation argument）。操弄論證是一個論點，以一系列的反例來反對相容論（compatibilism），而相容論是一個哲學主張，在「自由意志」（free will）這個古老問題底下持正方看法，主張人在純粹由自然法則決定的世界裡，依然有自由意志，能為自己的行動負責。我的論文的主要內容，是提出一些看法來說明操弄論證不會成功。

幾年前，我還在寫那篇論文的時候，如果研討會上有人問我是「做什麼的？」，我會說「我做自由意志」。但我其實只是做自由意志底下一小塊東西：我對自由意志底下某個陣營受到的一個特定反例提出幾個質疑意見。當然，我的回答並不是在騙人或把自己的研究表現得比實際上偉大，因為研究者都了解學術分工，通常你不會因為研討會上的某人說他是做語言哲學研究，就天真認為他對語言哲學領域的所有論證都有獨創看法，能回答這領域的所有問題。

對於「人有沒有自由意志？」這問題，我的碩士論文並沒給出完整回答，差遠了。就算那篇論文裡的論證成功，結論頂多也只是「某個反例主張某個版本的自由意志不會成立，但這個反例本身不會成立」。

這個結論有意義嗎？得看你怎麼想。

有時候過程比結果重要，因為少了過程就無法理解結果

如果你純粹想知道人到底有沒有自由意志，不想知道這個問題涉及什麼判斷，也不想知道最後存活的那個答案是出於哪些理由，那我的研究就對你沒意義，因為它無法給你最終解答。

但反過來說，如果你在意這些關於答案的思量，那我的論文（以及這主題底下其他絕大多數的研究）就對你有意義，因為它們就是涉及這些思量，或者說，它們就是這些思量本身。

面對哲學，確實有人持前一種看法，只想知道答案，但不想知道答案怎麼來的。事實上這種態度應該很常見，許多人就是因為哲學家總是無法給答案，而認為研究哲學沒什麼意義。

哲學家通常無法給答案，這個印象是正確的，以上述研究為例，我們提供的思量很多，但確定的答案很少。然而退一步想，你會發現若略過思量過程，就算直接獲得哲學答案，其實也沒什麼用：

A：我說你們研究這麼久，所以我們人類到底有沒有自由意志？

哲學家：有的有的，人類有自由意志，沒問題！

A：太好了，這樣我就可以繼續過日子完全不擔心了！讚！

事情才不會這麼簡單咧。

上述簡化的劇情少掉的就是思量。事情是這樣的：一般人想要哲學提供答案，但哲學如果對人要有任何幫助，其實必須透過答案背後的思量。對照一下：

B：我說你們研究這麼久，所以我們人類到底有沒有自由意志？

哲學家：我們對這問題還沒有共識，不過你為什麼擔心這議題？

B：因為如果我們沒有自由意志，就無法為自己的行為負責，那法律就會失去基礎，像是X案例裡呈現的那樣。

哲學家：X案例很有說服力，但你可以注意它需要Y前提，你接受Y前提嗎？

B：原來如此，Y確實有點怪，我可以重新考慮看看。

A和B都跟哲學家討論了自由意志問題，也都得到回應，但除非你認為「學者打包票」在哲學問題上是靠譜的應對方式，否則A其實什麼都沒得到。而B則對自己在意的案例有進一步了解，並獲得一個靈感去繼續思考。某意義上，哲學的進展並不是建立在答案上，而是建立在思量上。同樣的，哲學能給人的幫助，通常也不是藉由對整個哲學問題提供一個答案，而是提供一整組思量，讓對問題有興趣的人可以發展自己的看法。

可是我們是在研究問題，不是在「探索內在、尋找自己」

這種疑問很合理，想像一下，假設我們面對的不是人有沒有自由意志的問題，而是「雞蛋摔到水泥地上會不會破碎？」的問題。在這種情況下，「我無法回答會不會碎，但我可以提供一些相關想法，讓你發展自己對於雞蛋丟到水泥上會怎樣的看法」這種說法給人的幫助就會很有限，除非場景是某種創意課程，而雞蛋問題只是一個教材。

然而，雞蛋和自由意志的一個差別在於，後者在概念上複雜很多，許多細節真的需要我們「探索內在、尋找自己」才能獲得。想知道雞蛋怎樣會碎，我們可以用室友的雞蛋做實驗（不要這樣）。想知道自由意志是怎麼一回事、需要哪些前提，在很大程度上，我們只能不斷問自己：我是怎麼理解自由意志這玩意？這個概念和其他概念（例如「自然法則決定事物運行」的想法）有什麼關聯？

在一些哲學領域，這種情況更明顯，像是關於道德規則的問題（死刑該廢除嗎？該要有同性婚姻嗎？該強制高中生穿制服嗎？）。討論這些議題的時候，有時候你很難分辨自己到底是在追求答案，還是在跟其他人一起協調出大家都滿意的解決方案。

如果「人有沒有自由意志？」的問題需要我探索自己的內在，挖掘我對自由意志的理解，協調不同想法之間的衝突，那麼「我們該要有同性婚姻嗎？」的一種探究方式，似乎就是社會整體成員做為一個「我們」，去挖掘大家對於道德、婚姻、幸福人生的理解，協調不同想法之間的衝突。不管你把這些描述成一種探究還是一種協調，都不能否認過程比結果重要：一方面我們不可能跳過過程達至結果，另一方面，當別人跟你分享他達至的結果，若你不知道他曾經經歷哪些過程，就很難從這個分享知道什麼重要的事情。

哲學說法常常不完整，無法對哲學問題做出確定的回答，但只有理解為何不完整的答案有價值，有朝一日你遇見完整的答案，才能知道它厲害的地方。

看見價值才能掌握價值

嘗試從不完整中看見價值，這種態度不只適用於哲學。寫作是我的工作之一，假設某天有人跟我邀稿討論死刑存廢的議題，我想了想，發現自己的情況是：

我死刑的誤判情況有一點想法，但沒有多到能讓我在支持和廢除死刑之間選邊站。

我該怎麼辦？兩個選擇：

跟對方介紹我討論誤判的大綱，問他這樣是否符合文章需求。 跟對方說「抱歉我對死刑沒有完整的想法，將來有其它合作機會請再找我」。

答案應該很明顯：要是我選（1），不但可以拿到稿費，還能藉由寫作進一步發展自己對死刑的看法；要是我選（2），好吧可能還是很難選，因為選擇（2）的話可以打一整個下午的電動。

回到文章開頭的例子，網路筆戰不太可能說服對方，所以不值得打，對嗎？你可以把說服留言罵你的人當成在網路上發表論述的唯一目標，然後一直覺得很挫敗。或者你可以發現這類寫作的其他價值，像是：

說服其他旁觀的人。

讓你自己更了解你自己在想什麼。

讓你發現自己論證需要修正的地方。（當然，當這種事情發生，你為了面子不願意承認，我也可以理解）

讓反對你的人更了解你的想法。（當然他不見得會改變說法，不過你可以想像，就算他內心動搖，為了面子不願意承認，也很好理解，就跟我們每一個人一樣）

要掌握價值得先看見價值，有時候你做的事情已經很棒了，只是你剛好沒有用更具想像力的眼光，去看到那些事情的價值。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰