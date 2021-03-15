提升台灣器皿美學：重塑屬於在地的食器文化，就是營造美好日常的開端

文：林佳蕙｜攝影：陳冠凱

隨著國人對設計與生活品質的日趨重視，民眾對使用的器皿也越發講究。過去要呈現這樣的精緻細節，往往得藉由使用國外的設計物方能完成，但隨著近年在地意識抬頭，「地衣荒物」創立者謝欣翰和「日目視覺藝術」視覺總監黃顯勛發現，有越來越多設計者和商家看見了傳統的美好，由此擷取靈感並賦予新意，打造出蘊含在地文化元素的特色餐具，讓本地的飲食文化展開美好新頁。

Photo Credit: 台北畫刊提供 左：謝欣翰、右：黃顯勛

尋找屬於自身的歷史符碼

開設「地衣荒物」之前，謝欣翰即因工作之故，常有機會帶著外國人找尋具台灣特色的禮品，在此過程中，他深感人們總是急於引進外國產物，卻忘記本地其實也有值得探索的品項，導致市場上的產品選擇有限。有感於此，謝欣翰決定在大稻埕開設一家鼓勵在地製品的專門店，營業至今已近五年。深知文化底蘊才是讓商品歷久不衰的關鍵，他除了花費心力了解店內每一樣物件的創作緣由與過程，並藉此評估商品的發展潛力外，自己也愛蒐羅特別的老件，更以此作為新品開發的靈感來源。

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「我們得知道自己是誰啊！」他愛惜地拿起一只「北投燒」的杯子，娓娓地說道，在日本時代早期，台灣的陶藝重鎮在北投，因而北投曾有「北投窯」的發展歷史。他說：「這裡燒出來的釉色通常是綠色或咖啡色，像這樣的東西超級珍貴，因為現在都停產了。從這樣的角度探索台灣的文化脈絡很有趣。」

擅長特殊印刷加工的黃顯勛，平日也喜歡蒐集各式器皿，而他對以機器量製形體、再以手工上釉賦予單件特色的器皿製造方式，特別有感。他說：「設計物很重要的一點就是可以量產，還有可複製性，因此，可被量產及訂製是很吸引我的一件事情。」他認為，陶瓷器上燙金華美的細節或釉料天然燒結的痕跡，經常能觸發視覺上的新靈感，「食器還呼應了一個地方的風土。例如日本九州的陶藝師把火山屑加進釉料，所以能燒結出屬於當地限定的紋路質感。每個人、每個地方都有獨特的創造元素，這些事物都會透過作品反映出來。」

Photo Credit: 台北畫刊提供 特殊釉料能讓器物表面燒結出具有特色的紋理。

以惜物心情製作的傳統食器

對於食器所承載的文化面向深有心得的兩人，對於台灣傳統食器的特色也極有觀察。「以前的食器設計很直觀，大家認為吃飽就是福，所以會有福字碗這樣的東西，只要吃到碗底，就會看到『福』字。」謝欣翰強調從前的餐具不似一次性餐具用完就丟，因而外觀上會有更多的情感印記，「有些碗盤上會直接寫上擁有者的名字，那跟現在的Logo觀念不太一樣，以前的人會覺得『這是我的湯匙』，在這當中，我看到一種惜物的感情。」

Photo Credit: 台北畫刊提供 舊時食器上會直接寫上擁有者或店家的名稱，反映當時的惜物心情。

黃顯勛對此亦有所感，他對台灣傳統器皿的印象即是扎實圓潤，以實用為導向，「這樣的餐具視覺上比較厚實，感覺比較不怕碰撞。此外，以前人們喜歡很豐富的感覺，覺得光把菜放在盤子上會有點空，因此就在盤子邊緣畫一些花朵，讓餐點上桌時感覺很澎湃，所以在老食器上，我們常能看到一些很繽紛的細節。」

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用心盛裝生活好滋味

謝欣翰偏好將傳統器具的細節融入當代新品的創作手法，店裡熱賣的「中藥陶罐蠟燭」，便是以他蒐集的古陶藥罐為靈感所製，罐內放置帶有八角和當歸香氣的大豆蠟燭，濃烈的在地特色，讓人一見便想起大稻埕的氛圍，也因此成為許多人贈與外國友人的禮品。作為店主，他也發現自己的選物偏好，慢慢影響了一些店家選擇器物的標準，他樂觀其成地說：「很多開店的人來這裡找食器、找餐具，最近也有做沉浸式劇場的人來找東西，這代表大家對生活感知的能力逐漸提升，品味會互相影響，進而就能帶動產業發展。」

觀察本地的生活脈動，黃顯勛發現近年來台北開設越來越多陶土體驗工作室，表示大家願意去接觸並多了解這種材質，而講究器皿美學的茶藝空間也開始復甦，進而提升人們對於器皿美學的關注程度，「餐廳尤其是引領食器美學的重要據點，雖然多數餐廳還是以實用、耐碰撞為主，但許多以精緻為取向的餐飲業者已經開始慢慢提升水準。我覺得餐飲企業集團也是有社會責任的，他們有較大的使用量、有更充足的資金，應該做些具有地方特色的器皿。」

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無論懷舊或新潮，在反映自身偏好的前提下，每一樣器物都有其存在的理由，謝欣翰說：「器皿能帶來療癒感，我不是廚藝精湛的人，但我買外食，一定把它盛放在好看的盤子裡，這會讓我覺得自己有被好好對待，那是屬於我和我自己的時光。」

黃顯勛也有感而發地說：「我們每天都會思考什麼場合要穿什麼衣服，但吃其實是人最重要的一個生活環節，也應該被好好地對待。」生活況味就從這些細節累積，好好挑選自己的食器，就是營造美好日常的開端，更是重新發掘在地文化底蘊的另類視角。

本文經台北畫刊授權刊登，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航