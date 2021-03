《皮膚大解密》：這個器官的顏色深淺、光滑與否，決定了太多人一生的命運

文:Gene(來自馬來西亞,現居風城。興趣廣泛的生物學家,研究工作之餘,嗜好讀讀書、看看戲、寫寫作、騎騎車、踏踏青、逗逗貓)

逛過百貨公司(或只是想進去上厠所)應該不難發現,無論是歐美日韓,百貨公司的一樓永遠是美妝專櫃的天下,頂多配些珠寶手飾或名牌包包。以我的身份地位,就算那些東西貼上三四個標籤、打折打折再打折,我也不屑買⋯⋯不過百貨公司一樓通常不會有厠所,因為塗在皮囊外的東西,以乎比排泄出皮囊的東西重要吧?

學校老師教我們不可以貌取人,這大概是校園中最大的謊言吧?相信絕大多數老師都做不到。我們倒不如承認自己真的常以貌取人,否則為何要大費周章清洗我們的皮囊,並且在皮囊外噴灑、塗抹一大堆化合物呢?儘管我們不見得會這麼想,但皮膚無疑是我們最重視的人體器官,沒有之一,其顏色深淺、光滑與否,決定了太多人一生的命運!漂亮的皮膚加上標致的五官,可以讓一些人帶來榮華富貴,但身在錯誤的時代、不對的國家,膚色太深,就可能一生為奴,更甭提長了不該長的東西會讓一些人生不如死!

無論喜歡自己的皮膚與否,想要能長大成人,皮膚得要發揮許多作用。首先,要夠堅靭到經歷無數次抓扒揉捏磨,無論風吹雨打、日曬雨淋還能堅守身體首道防線的任務,屏蔽病原體。疏於照顧皮膚,或者過度使喚,會讓我們嚐到脣亡齒寒的苦頭,嚴重的話內臟也會遭池魚之殃。

因為照顧皮膚那麼重要,坊間卻流行無數的謠言和偽科學,讓人容易弄巧成拙,所以閃開,讓專業的皮膚科醫師蒙蒂.萊曼(Monty Lyman)開示,在《皮膚大解密:揭開覆蓋體表、連結外界和內心的橋梁,如何影響我們的社交、思維與人生?》(The Remarkable Life of the Skin: An Intimate Journey Across Our Surface)中為我們闡述所有你想和不想知道的、關於皮膚在人生中的各種意義吧!很多科普書可能只是為了求知,但這本書的許多正確知識和見地,可以增加你人生中的爽度!

我不是皮膚科醫師,可是我的研究和皮膚密切相關,因為鳥羽和鳥喙都是角質化的皮膚附屬物,我們哺乳動物的毛髮當然也是。《皮膚大解密》深入淺出地帶我們認識皮膚的構造,皮膚能夠滴水不漏,要拜其十四面體構造的角質細胞所賜。皮膚在我們手腳掌上也形成了獨特的紋路,你我手指獨一無二的指紋,也成了我們個人的標記,可以識別你我的真身。

當你以為自己是皮膚的主人時,躲藏在皮膚上的微生物正在發笑。把我們皮膚當樂園的,少說有三十九兆到上百兆的微生物細胞。好的微生物帶你上天堂,壞的微生物帶你住病房。我們多少曾遭受痤瘡兩酸桿菌的肆虐而長青春痘過吧?當受傷或濕疹而趁虛而入的金黃色葡萄球菌,輕則導致疼痛和持續發炎,重則用金黃色葡萄球菌腸毒素B致人死地。在表皮上無害的表皮葡萄球菌進入血管,也會危害心臟。其他令人毛⻣悚然的還有蠕形蟎、蝨子、臭蟲、跳蚤等等,有些還會造成不堪入目的皮膚病變,還好我們活在醫學昌明的年代,所以這些寄生蟲不再常見。

百貨公司為何要在一樓大擺美妝品?因為許多名牌美妝品單位重量的價格堪比貴金屬,和3C產品相比,需要一再補充的消耗品,當然要首先擺在寸土寸金的一樓櫃位。同樣單價頗高的還有名牌香水,看來我們也願意為看不到的氣味付出高價。如果不用香水或沐浴用品的香精來讓我們香噴噴,身上的氣味就只能來自皮膚上的微生物。我們也會和一同居住的室友分享皮膚的微生物群落,有一天益生菌療法可能比噴香水更能持久地改善我們的體味哦。

除了用噴灑或塗抹的方式,坊間也盛行用吃來改善皮膚狀況,其中有不少謠言,可是飲食影響皮膚是有科學根據的,許多食物過敏的症狀是皮膚起疹。《皮膚大解密》指出,高升糖(GI)食物相較高脂食物更容易讓人長青春痘;肥胖也可能和乾癬有關,酒精會加重乾癬。也有不少證據指出,高GI食物會讓膠原蛋白隨著歲月的流失更明顯,我也有不少朋友改善飲食減糖後,健康得到很顯著的改善。萊曼醫師在《皮膚大解密》破解不少謠言,例如多喝水、攝取過量維生素、抗氧化劑和膠原蛋白,可能都只是安慰劑。

萊曼醫師原本不相信吃咖哩會造成體味,以為氣味是從餐盤跑到身上的,可是後來發現有些氣味分子確實會從食物進入腸道和血液再跑進汗水。我有一陣子宿舍樓下就有印度餐廳,所以晚餐天天吃印度咖哩便當,幾個月後,我也覺得自己聞起來像印度朋友了。

我們華人曬一曬膚色就會變黑,對許多崇尚美白的朋友造成很大困擾,但是我在陽光明亮的加州念書時,有幾位白人朋友表示很羡慕這種特質。我在馬來西亞念中小學,因為天生較不易曬黑,比許多馬來西亞華人都還白,從小就常被不懂事的同學嘲笑是(吃軟飯的)小白臉,所以我堅持不擦防曬產品,希望能有古銅色的肌膚;直到有次和朋友去頭城海邊玩衝浪,嚴重曬傷到紅腫劇痛,長新皮時猶如芒刺在背,痛得好幾晚無法入睡,才見識到曬傷的可怕。《皮膚大解密》詳述陽光對皮膚的各種傷害,但也勸我們不要離陽光太遠。

身為白人,萊曼醫師應該很不耐曬。膚色原本是為了適應不同緯度的陽光、在曬傷前製造足夠的維生素D,可是因為移民的關係,高緯度也住著深色皮膚的人,反之低緯度陽光普照的地方住著淺膚色的人。對白人來說,過度曝曬容易造成皮膚癌,這在澳洲已成為嚴重的公共衛生問題。萊曼醫師指出,黑人罹患黑色素瘤的存活率更低,因為歐美醫師特別不擅長判別黑人的黑色素瘤。他強烈建議大家要做好防曬,也一再強調陽光是皮膚老化的最大主因。他建議大家如果要有健康的古銅色膚色,別去日光浴,可以多吃色彩鮮艷、富含胡蘿蔔素的蔬果。

因為台灣健保給付實在太摳門,還有為了避免醫療糾紛,許多因為家庭或私利而需要更優渥收入的醫師,大多改行去做醫美,因為愛美和怕老的人,有些不惜賣腎都要去整個容或拉個皮。除了歲月和陽光,精神壓力也會讓皮膚加速老化,有些人為了抒壓而抽菸,可是抽菸同樣會讓皮膚加速老化。有陣子我常見到健身房或運動中心外有年輕貌美的女生在抽菸,感覺太違和了吧?打聽之下,原來她們抽菸是為了減重,但她們不知道抽菸會讓她們看來更老嗎?

皮膚不適會讓我們飽受煎熬,可是皮膚的觸覺又讓人感到不可思義,《皮膚大解密》當然也深入淺出地仔細介紹了許多觸覺知識。我們的皮膚觸覺可以極為敏感到分辨許多織物的質地,也能讓我們在不需要視覺的幫助下,當靠觸摸就知道手腳碰到了啥。我們人類族群的繁衍也要靠皮膚觸覺帶來的歡愉,愛撫及性交帶來的愉悅鼓勵我們不顧未來幾十年的養育辛勞生產後代。

皮膚的狀態也能傳遞心理訊息,如情緒和心情。臉紅耳赤可以透露出我們情緒的高漲,皮膚上的汗水也是。心理狀態也會對皮膚有生理狀態上的影響,例如心理壓力會讓乾癬惡化,而皮膚狀態也會影響一個人的信心和自我判價。

我因為和黑道廝殺⋯⋯哦不⋯⋯摔車,臉撞到地面,讓我頭骨撞碎加贈眼鏡割出的傷口而留下一道疤,因為我有蟹足腫的體質,傷口在修復的過程中,因為纖維母細胞的增生,產生了過量的膠原蛋白,一丁點小傷口就會留下明顯的疤痕,只是過去都是在手腳上。有整整一年,我都感到很自卑,只要人家對我稍微不好,我就心裡有鬼地覺得他們因為我有疤太醜而瞧不起我,直到有天我讀到了篇文章,說什麼臉上有疤的男人對異性更有魅力。不管科不科學或者你信不信,反正我是信了!

在皮膚上做文章也有文化和社交上的意義,所以有不少民族會在皮膚上做永久的記號如紋身。對一些民族來說,紋身是有極為嚴肅的文化意義,萬萬不可輕蔑。身為英國人,萊曼醫師告訴我們,英國人有多愛紋身。夏天去英國旅遊時,就很常看到老英只是為了字形漂亮與否,把一堆中文字紋在身上,形成毫無意義甚至搞笑的組合。但對不少人來說,要忍受疼痛去紋身是有嚴肅的社交或身份認同目的吧:

姑且不論美醜,我們常以膚色或疾病在皮膚留下的印記而以偏概全,以自己的刻板印象以為非我族類、其心必異,我們如何看待皮膚,可透露出人性中的黑暗面,可是萊曼醫師主張,如果我們瞭解了皮膚的科學與美麗,就該清楚皮膚底下的本質並無良窳之分。但是,如果對待皮膚,也會有宗教上的意義,《皮膚大解密》也讓我們見識皮膚在哲學、心靈和宗教上的力量。

不想當個膚淺之人嗎?來讀一讀《皮膚大解密》吧!

