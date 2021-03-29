【書評】《月亮前方三公里》：六篇療癒系短篇小說，帶你去一個「距離月亮最近的地方」

文：李豪

年輕的時候看世界，黑是黑，白就是白，彷彿擲一枚銅板，要不字要不花，真理是涇渭分明，越辨越清，白天永遠不可能懂夜的黑。

到了某個階段，闖過一些關，走過一些坎，認知終於起了變化，生活中開始出現無法被語言或邏輯捕捉的模稜兩可，曾經那時候的敢愛敢恨，都化成了不可說、不好說，無法談論的越來越少，聽懂的卻越來越多，尤其是他人的當局者迷，在這個時期，見月儼然不是月，再望，又還是一輪明月。

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《月亮前方三公里》就是這麼一本「橫看成嶺側成峰」的短篇小說集，若在不同的年紀讀到，心裡也會有著不同程度的深淺。集結了六部故事，章回裡沒有英雄豪傑，也絕非刻骨銘心的愛戀，僅有一無所有的尋短者、大齡剩女、固執桀驁的老人、婚姻失敗的無業遊民⋯⋯盡是被社會認定的「失敗者們」。

然而作者伊與原新並不這麼想，創造了另一個角度提供給讀者觀看他們，那些不堪或是幽微的處境，不再只是對和錯如此簡單扁平的二分法了，猶如遠於我們三十八萬公里的月球，現在的距離只有短短前方三公里。

台灣的網路鄉民總是喜歡戰文、理組，文科吐槽理組不夠靈活，理科則嫌棄文組過於浪漫，若更靠近一點去看，那爭論的本質其實就是理性與感性的對立。但，真的是這樣嗎？有沒有一種平衡是兩者兼容並蓄，或者存在著第三條道路？就像本書作者伊與原新，從事寫作之餘，他還是東京大學理學研究所博士課程畢業，專攻地球行星科學，走到他這個層級，文與理都成為滋潤人生的養分。

也因此他小說裡鮮明生動的人物，總是不乏上知天文下知地理的智者登場，穿梭在各種自然的奧秘，又能夠寓情於景，彷彿宇宙的真理與存在的意義始終是連成一線。月之陰暗面、獨一無二的雪花結晶、負載生命痕跡的菊石化石或者是海底沉積物，不再知識歸知識，與真實的生活保持著距離，而是富有人性的，地球像母親在教導我們，為我們帶來影響，要從扭曲的現代化、規格化產物，還原為這廣袤大自然的一部分。

與本書同名的短篇〈月亮前方三公里〉，便是從一個為求死探路的中年男子坐上另一個中年司機的計程車開始，像是深夜遇見了伽利略，駕駛推敲得知了他的尋短念頭，沒有百般阻撓規勸，反倒天花亂墜地聊起了許多天文知識，還說要帶他去了一個「距離月亮最近的地方」。

這是一篇非常溫暖的故事，如同著名歌曲〈曾經我也想過一了百了〉的創作者秋田弘所言，「為了描寫濃烈的希望，必須先描寫深層的黑暗。」小說的開頭，男主角講述自己「輸不停」幾乎一無所有的處境，我想如果換作是我也找不到該怎麼支持他繼續活著的理由吧，更別說鼓勵了，那更像一種強人所難。

然而那計程車司機也不只是個計程車司機，同樣背負著不為人知的哀傷，即便如此，生活在陰溝裡，他還是仰望明月。當然不是說痛苦可以比擬，只是從前以為悲劇的鎂光燈都打在自己身上，其實只是不知道自己不是孤身一人。

萬物皆有裂縫，那是光透進來的契機。

這可以說是一部療癒系小說，語言新鮮而不說教，沒有矯揉造作的修辭，直指人心。普世可見的小人物，即如同我們每一個人的縮影，照亮心中那些無法辨識的灰色地帶。本書在日本也榮獲新田次郎文學賞、未來屋小說大賞和靜岡書店大賞三料冠軍，對我個人而言更有共鳴的，是練習接住因失望而無處安放的自己，並且放下無法達到的期許與執著，與過去和解，才能把握每個當下，甚至是未來的命運。什麼是好、什麼是壞，有時候並非是那麼一翻兩瞪眼的事，多聽多看，或許有天驚覺眼前早已雲非雲、霧非霧。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航