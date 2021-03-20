《AV帝王說服術》：村西透如何讓從未在鏡頭前寬衣解帶的素人，輕而易舉的答應演出？

文：村西透

一張照片、一通電話，90％的人都跟你買

除了我行我素、離經叛道的人之外，大多數人都希望與他人相同；穿著或想法跟別人一樣，這樣才能感到放心。相反的，若與他人不同，則會感到不安。人類就是這樣喜愛一致性又保守的動物。

從前UNIQLO（優衣庫）給人廉價成衣的印象，但後來經品牌行銷，已搖身一變成為大眾潮牌。就連那些本來不買UNIQLO的年輕人，最後也成了主要顧客群，使UNIQLO有了飛躍性的成長。

路易威登（LOUIS VUITTON）的皮包與巴寶莉（Burberry）的圍巾之所以長銷，也是基於，「不跟大家一樣就感到焦慮」的消費心態。對業務員而言，沒有不加以運用的理由。舉出其他的實際案例，告訴客戶你的商品廣受大家喜愛，更有機會說服對方。

我還在推銷英語百科全書時，曾用實例法使出殺手鐧。當我與客戶對話陷入膠著時，我會直接在對方面前，打電話給曾簽過約的客戶，請電話那頭的客戶分享購買後的感想。

由於多數顧客都是社會人士，所以我沒辦法隨意致電，以免打擾對方工作。這時我通常會打給一位壽司店店長，我是他店裡的常客。這可不是暗樁或造假，因為店長確實也是我的客戶。

我向店長解釋來龍去脈，並請他與客戶交談。客戶一開始雖然會客氣的推託，但最後還是會問一下使用心得，以及是否會後悔等相當直接的問題。當然，我一開始也都會請客戶盡量提問。不過，由於老顧客具有極大的影響力，因此通話結束後，幾乎所有人都會直接跟我簽約。

請容我不厭其煩的說，這件事沒有作假，若真要說哪裡有問題，只有我是那間壽司店的常客而已。我僅是看中店長和藹可親的性格，請他協助我罷了。對於將來想去美國開壽司店的店長來說，英語會話是切身的問題，我當初不過是從旁說明英語的必要性而已。

讓素人一脫成名的祕訣

我曾在中國推展日本娛樂圈的人才媒合事業，而在商務現場中，我常運用智慧型手機的功能。具體來說，我會在手機內留下與有力人士或契約者的合照，然後在關鍵時刻秀給別人看。

其中，和大人物握手的合照，是最具公信力的武器。在國外，尤其是在中國的商務場合特別明顯。照片遠比說話有力，算是另一種的實例法。

說服女性拍AV時，我也曾借用照片的力量。對於擔心不想被父母、朋友或男友知道自己在拍AV的女性，我會讓她看知名AV女優化妝前後的對比照片，而她們看到化妝前後判若兩人的臉，往往會驚訝不已。

接著，我便說服她們：「您也可以藉由化妝變成另一個人，完全不用擔心。」女性讀者想必都能理解，化妝是能讓女性變身的絕佳利器。

我也曾將與女優們私底下的合照拿給對方看。資料夾裡有數百張照片，除了AV女優以外，還有人氣偶像或當紅女星等。透過照片，能讓對方了解我一路以來的工作成果，並藉此取得對方的信任。

對於煩惱胸部太小而沒自信的女性，我就讓她看貧乳女優的照片。女性的煩惱百百種，像是太胖、太瘦、太高、太矮、皮膚太黑、太白等。在他人眼裡看來雞毛蒜皮的小事，對當事者來說卻是天大的苦惱。此時，比起一百句空話，簡單的一張照片更具有說服力。

「妳看這位當紅女優，雖然她也是單眼皮，但單眼皮給人冷豔的感覺也很有魅力，所以您也不需要太在意自己的單眼皮，這樣就是最好看的了！」我只是心平氣和的向某位女性這麼說，她不禁點頭附和。

就像以前人所說的，「美醜沒得比，合意卡慘死」，雖然每個人對美的標準不一，女性的美倒也是因人而異。不曉得這個例子是否能讓各位女性讀者了解每位女性都有自己獨一無二的美，而開始對自己有自信了呢？

對照片的功用感到質疑的人，請看看國外的香菸包裝（按：日本香菸包裝並無印有患部照片），可以看到上面印有吸菸者罹患肺癌後的患部照片。與其花時間說服吸菸者不要吸菸，這種警示方式一目瞭然，更具說服力。

此外，還有許多無須使用言語的實例法。在說服女性拍AV時，基本上我都會邀請她們到公司的會客室商量。會客室裡，除了有一臺白色平臺鋼琴，還擺放了華麗優雅的洛可可風格家具；天花板則懸吊一只豪華的吊燈，打造出充滿異國風情的空間。

當女性賓客入座以後，當紅AV女優兼電視藝人的黑木香會端上溼毛巾，隨後以巨乳聞名的松坂季實子，則會將冷開水送到桌上。接著，前日本小姐東京代表的卑彌呼送來咖啡、曾演過NHK連續劇的前偶像櫻樹露依送上蛋糕，最後所有人一起笑容滿面的向賓客打完招呼，走出會客室。

對這位女性來說，眼前全都是曾上過電視或週刊的名人。許多女性這時終於才會意過來，這就是她們往後即將走上的路，因而燃起心中的競爭意識，對我說出：「我會加油的。」這也是一種實例法。

順帶一提，我也曾請頂尖AV女優沙羅樹的父親擔任公司的專務。若有女性擔心雙親會反對，我就會請他以父親的立場，述說女兒成為AV女優以後的心境。最後，許多女性都被這位深愛女兒的父親所說的：「我尊重女兒選擇的人生」給打動，並決定拍AV。

如果還有女性猶豫不決，我會請她直接與公司內幾位著名AV女優談話。我暫且離席，讓當事者向女優們傾訴內心的不安及共同商量未來的道路。

常有人問我：「為什麼你總是能讓從未在鏡頭前寬衣解帶的素人，輕而易舉的答應演出？」其實我只是用實例法消除素人們的煩惱與不安罷了——爾後鑽石映像成為市占率35％的AV業界龍頭老大。

你自己就是最好的例子

鑽石映像時期，公司擁有三棟總價超過十億日圓的大樓，以及配有直升機停機坪的郵輪、勞斯萊斯（Rolls-Royce，約一億日圓）、粉紅鑽石（三億日圓）等，可謂是奢華至極。

我的夢想是用鈔票把薪資袋塞滿，當成獎金付給員工，實際上確實也有幾位主要工作人員收過五百萬日圓以上的獎金。拜此所賜，即使公司後來破產，他們也不用跟著我跑路，能夠拿存款再設立一間新的AV片商，或是開錄影帶出租店。即便是想改行的人，在待業期也不愁吃穿。

為什麼我要給員工這麼優渥的環境？其實，那並非是為了滿足自己的虛榮心，而是因為這些錢是對下一代優秀人才的投資。

若我自身不足以讓後進憧憬「自己也想像村西導演一樣，過著富裕又不缺女人的生活」，那我就無法招募到既有為又能幹的人才。

做愛跟吃拉麵、吃納豆一樣，任何人都在做、都能做。要將這件事昇華成工作，若無法招募到具有非凡才能的人，別說AV界，自己的公司能撐多久都不知道。不過，在那段紙醉金迷的日子中，我心中其實常有股強烈的危機感。

為此，我認為，把自己當作活招牌就是最好的實例法。於是，我依媒體需求上節目，澈底公開自己豪奢的生活——帶著專屬女優陪侍我，得意洋洋的賣弄酒池肉林的世界，並強調在AV界工作的樂趣、優點、意義。我自己正是整個業界的門面。

如此一來，AV界原本啟人疑竇、地下產業的負面觀感終於得以消解，於是優秀的人才紛紛投入業界，前所未有的優質演員們也加入業界的行列。

實例法中，還有一個不完全倚賴說話的好例子，那就是以電視購物知名的「Japanet Takata」。這家公司除了產品本身外，還向觀眾直接示範如何在生活中實際運用產品，讓顧客去想像在自家使用的情境，自然的激發出購買欲。

和一樣條件的人比較，才能激勵自己

如同前述，我曾住院接受長達十二個小時的手術。手術前，醫師告知我的生命只剩下一週，讓我差點失去活下去的信心。最後拯救我的，是為我進行復健的物理治療師。

當時，我虛弱得連走路都有困難，只能依賴輪椅出入病房與復健室。負責照顧我的物理治療師，據說之前已治好幾位相同症狀的病患。

他推著我的輪椅，舉出好幾位患者康復的實際例子。譬如「比您年長5歲的A先生症狀更嚴重，但復健後恢復速度快得驚人，一下子就出院了」，或是「比您年長10歲的B先生，從任何醫生都束手無策的絕望谷底中，毫不氣餒的每天持續復健，兩個月後就恢復健康，還能靠自己的雙腳走出醫院」。

有次回房時，他沒有帶我立刻回到五樓的病房，而是坐電梯到四樓。出電梯後，他只是悄悄的說：「這層住的是重度癌症病患。」就推著我走過寧靜的走廊，繞了一圈才回到五樓。

他沒有多說一句便離開病房，但我知道他的意思：「明明還有許多人比您更痛苦，卻依然奮力與死神拔河，請別因為這點程度的難關就感到氣餒了！」他用他的方式為我加油打氣。

我這時才體悟到人生是比上不足，比下有餘；不再帶著半吊子的心態，下定決心好好復健。原本預計住院三個月，但不到50天，我便出院了。

我的姊夫在正值事業最高峰的60歲遭逢事故，脊椎受到嚴重損傷，之後只能靠輪椅度日。雖然姊夫曾想過要自殺，但一位住在同一間病房的滑雪選手拯救了他。

這位青年才30歲，在練習時從空中仰頭摔下，造成頸部嚴重骨折。雖然緊急手術後撿回一命，但脖子以下再也無法動彈。縱然如此，他仍積極樂觀的活下去。據說姊夫看著他嘴咬棒子，練習敲打電腦鍵盤的模樣，因受到鞭策在心中痛罵自己：「我怎能像個孩子般如此任性！」

這也是非常高竿的實例法，沒有比親眼見證的經歷更有說服力的了！

書籍介紹

本文摘錄自《AV帝王說服術：推銷、借錢、搭訕、求職、吵架……甚至躲債，AV帝王村西透只要一開口，難纏客戶也能變朋友。》，大是文化出版

作者：村西透

譯者：林農凱

朝日電視臺、東京電視臺、富士電視臺、WHC頻道各大綜藝節目絕讚！

亞馬遜讀者狂讚：「人生修羅場的最強說服術」！

2019年、2020年日本大企業讀書會熱門書單！

Netflix改拍自傳影集《AV帝王》真實人物村西透，親自執筆。

他賣英文百科，從魯蛇做到全國第一。但他說，自己其實是省話一哥。

轉任AV導演後，面試過7000位女優，甚至說動當紅女星真槍實彈上場。

投資失利負債50億，被債主逼跳水壩，他竟憑暗黑口才全身而退。

販售成人雜誌，其中一位合夥人自己偷賣、搶客人，卻反咬他欺人太甚，

村西透如何不撕破臉，還有生意做？

遠赴夏威夷拍片，卻被以賣淫等罪名遭到逮捕，

AV帝王如何用小細節拉攏人心，讓自己和其他15名工作成員全部無罪釋放？

「全世界最難搞的人，我都遇過……

女人、怪獸家長、臭臉客戶、翻臉人、債主、檢察官、黑道老大……

只要我開口，都能讓他們說YES！」

本書就是村西透的超強話術首度大公開：

商品知識很重要 ，但「你是誰」更關鍵

99%的業務都說，銷售重點在商品，但村西透說，

如果客戶不喜歡你，一切都是零；專業不一定能說服人，但笑容可以。

問題是，怎麼笑對方才會相信你？重點不在嘴，而在眼。

不會問、不敢問問題？先聽對方說七成

村西透底下有個女業務超會賣DVD，但推銷過程很少開口，

原來她都在聽，最後才說：「原來是這樣呀，這是為什麼呢？」

「我還是第一次聽說耶，你可以教教我嗎！」話少，更能打動人。

嘴巴道歉沒用，那就用身體「演」

已經低頭道歉了，客戶還是不放過你？村西透說：道歉要用「演」的。

他曾穿上全新白色西裝在泥巴地搬貨，搞得全身髒兮兮。

最後，客戶請他喝冰咖啡。

當交涉僵持不下，你得重複對方的話

某女星說：「我？拍AV？怎麼可能！」

村西透：「是呀，怎麼可能，真是很抱歉。但妳為什麼不想呢？」

「因為很丟臉呀！」「嗯，的確是很丟臉……但妳的夢想是什麼呢？」

別以為村西透在鬼打牆，這套重複法，讓他成功說服很多知名女星。

當別人憤怒，充耳不聞才是高手

人最容易輸在氣頭上，因此被別人羞辱、找碴時

村西透都充耳不聞，讓銀行經理狂吼3個小時、怪獸家長狂噹，

最後雙方反而握手言和。這是他非常獨特的「輸了才叫贏」話術。

村西透以人生經歷（超驚人祕辛內幕）現身說法，

不論是請別人幫忙、談生意，甚至是求職、升學，都可以輕鬆說服人。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬