大學推甄如何寫出好自傳？列出所有豐功偉業，不代表「我」能被看見

文：歪文系why_literature，陳姿含、張國勳

學測成績寄送之後，就進入了各個大學校系申請的黃金準備期，考生們想必都為了備審資料忙碌著。今天，就來介紹自傳寫作的概念，其實不只是申請大學，工作自傳或其他需要自我推薦的場合也都適用，原理是一樣的。

自傳，其實就是包裝自己。這不是鼓吹誇大其辭，當然得要先有「實質內容」才能考量如何推出去，過度美化或缺乏自信，都不符合包裝原則。自傳要說的是「我是怎樣的／為什麼」，也就是包含著定義自己特色和佐證的過程。

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分類關於「我」

寫自傳，你，是唯一主角，表達「自己」是最主要的內容，而如何清晰地呈現，吸引顧客（大學端）買單，需要費點心思。就申請大學來說，自傳所包含的資訊可能有家庭背景、性格、興趣、專長、學經歷、未來展望......，主要可以分三部分來規劃：

背景資訊──過去如何影響我 許多學校會要求簡述家庭或是成長經歷，這類訊息都可以歸在「個人基本資訊」，你出生自怎樣的家庭、父母的教養方式其實並不重要（除非學校有特殊要求或你有特別想說的，否則快速帶過，過多著墨在父母反而縮減個人特色），重要的是這些背景如何「形塑現在的你」，此部分書寫目標是帶入「我」的第一印象，你的性格、從小的興趣或關注等會歸在這個部分。 求學經歷──我如何在學習中充實自己 敘述求學期間的探索與體會，如何為自己的興趣做更進一步開展，重要的學習經歷（豐功偉業）基本上都會在這裡呈現，因為用於申請大學，篇幅會聚焦在高中階段，國中小的經驗略提即可。這部分的書寫，往往會呈現出一個人的積極度，你進行了哪些探索、參與哪些活動，都會間接透露性格，「我」的特色最主要會在這裡顯現出來。 讀書計畫──未來打算如何更進一步 這部分可以想成「未來展望」，事先對校系的理解有多深入，會在這部分呈現出來。對科系發展有基本了解，也許會立大致的職涯方向（可以只是大致，畢竟未來很難說，但總不能提一個與申請科系風馬牛不相及的生涯規劃），或了解申請學校可以提供怎樣的學習、進修機會、想擴充的眼界等，寫入這個部分會很加分。

依據這三部分，就能完成自傳初版，然後可以按照各個校系要求進行微調或增補。要特別說的是，有些人為了加深印象會刻意為自傳的不同部分命名小標，這當然很好，但得要切題材有讓人眼睛一亮的效果，因為真正的「印象」來自內文，如果命名得太刻意反而達不到效果，看過不少自傳明明內文真摯，卻在標題硬把不同時期經歷取名為春夏秋冬（老套）、帶入成語，或刻意製造押韻，第一印象反而油滑，與內文的閱讀感受不一致。

每個人歷程大不相同，關於「我」的資訊可能很紛雜，當篇幅受限時對經歷難以取捨，這種時候用這三部分去劃分，將資訊分類到合適的位置，可以避免混雜或只側重其中一部分，突出個人特色的同時，也可以展現你是一個頭腦清晰的人。

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讓「我」被看見

不論有過多少比賽、幹部經歷，純粹堆疊這些訊息是不夠的，關鍵還是要回到「我」身上：你是個怎樣的人，希望別人如何記得你？

常見的毛病之一是，列完所有豐功偉業，就寫完了，呈現出的資訊就只有「我參與很多活動，得過很多獎」，卻看不出個人特色，或是在這些歷程中的思考。另一種狀況則相反，學生試圖強調自己的優點製造印象，比如「我很活潑」、「我做事認真」這類自我評價式的訊息，卻沒有進一步佐證而顯得空泛。

這裡提供一個做法參考，首先，可以先想好「想呈現的特色」，有了目標，再列出有哪些資訊可以作為佐證，最後串連成段落。以下用「家庭背景」這邊的書寫做打造印象的示範：

想呈現的特色：自主、手做特質、細心規劃

適合佐證特色的資訊：父母鼓勵探索、小時候的興趣、主動規劃目標

書寫串連成段： 我出生在一個小家庭，父母總是鼓勵我自由地探索，造就了我自主的能力。我從小喜歡製作模型，每當有什麼新點子時，就會把設計圖畫下來，再和爸爸討論如何製造、要買什麼材料、去哪裡購買等等。久而久之，我會觀察自己已有的成果，主動規劃、去挑戰各種未嘗試做過的模型種類，在這過程中學會自己設定目標，並且修正細節、具體實現，從中得到成就感。這種做中學的性格，也豐富了我對世界的經驗。

先有特色，才做連結

寫作自傳的目的用於申請大學，當然得花心思在如何「連結」我和這個校系的關係。當我的特色夠清晰的時候，也就代表你對自己的認識很深，應該也要想清楚自己和科系的適配度，要做到這個連結並沒有那麼困難。

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當你已經能用前面提及的方法列出十來項個人特質、興趣，也有了相對應佐證的事件與成果後，接下來必須要投其所好、對症下藥，篩選適合放進自傳的項目，切記絕對不要大拜拜式的全塞進去，那反倒會顯得沒有重點。

即便是名稱相同的科系，但每一間學校著重的領域不同，有的偏好理論，有的則是以應用為主，當然看重、需要的能力就會有落差，倘若用同一份備審資料內容只是改了申請學校名稱，教授也許就會對你興趣缺缺（更別說時常出現標題改了內文沒改的烏龍）。

因此當你整理好「自己的模樣」後，要先去找出想申請科系的特色、教學方向、擅長領域，接著推斷出這個科系的學生可能需要什麼樣的能力、特質，「科系特色、所需能力」與你整理好的「個人經歷、特質」，這兩者的交集，就是該放進自傳裡且必須側重的東西了。

瞭解一個科系的方法有很多，厲害一點的可以去搜尋這個科系近幾年推行的計畫、開設的特色學程，或至少也要去看看系所網址提供的課程地圖、必選修等課程內容，好去勾勒這一個系所的輪廓，才能知道什麼是教授感興趣，或是進來這個科系需要的能力，才有辦法回答面試絕對會面臨的：「你為什麼要來讀這個科系？」這個基本問題。

這一點其實跟企業求職是同樣邏輯，倘若一間公司最近在開發新的程式，而你又有相關經歷與能力，那這勢必要成為自傳裡的重點，可能也會是面試的必答題。

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結語

在進行資訊蒐集的同時，會依據各個科系的要求，回頭調整自傳寫作，這時候也不妨換個角度思考：

我適合進入這個校系嗎？ 如果以這個校系的觀點來看，我是否具有特色、可以帶來什麼？ 我真的適合／喜歡這個科系嗎？

看完這些應該會發現，寫自傳與查找資料是浩大工程，很多人嫌煩（乾脆直接指考），但這過程裡，你會更清楚明白自己的模樣適不適合被放進這個科系裡。大學不是人生終極目標，但通過在這科系的四年訓練裡，你想把自己打磨成怎樣的人、達成什麼樣的能力與目標。

自傳，就是包裝自己，先有內容，才談包裝。包裝有技巧可循，卻始終離不開「我是誰」、「我為何選擇」這些核心命題。寫自傳的過程，讓一個人不斷回扣自己的經歷，包含對自己的反思與對世界的看法，「特色」才會成形。在這個世界上，沒有人能替代你回答「我是誰」的問題，而那是一個人被「看見」的關鍵。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航