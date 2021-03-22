《我可以當母親，同時當國家總理》：重返國會的阿爾登，只不過這次多了嬰兒相伴
我們想讓你知道的是
紐西蘭總理傑辛達・阿爾登的故事，彰顯了一個女性如何成為備受愛戴的領導者，同時保有快刀斬亂麻的柔性果敢。
文：瑪德琳．查普曼（Madeleine Chapman）
重返國會，只不過這次多了嬰兒相伴
紐西蘭從未出現過如此年輕的總理，也從未有一對如此年輕的伴侶能代表國家登上世界舞臺。蓋福德全心全意擔任這個不合常規的新角色。他在採訪中不會對阿爾登表示抗議、清楚知道自己的工作比另一半輕鬆，並盡力為她照顧家庭。如他當年稍早在採訪後的電子郵件中所說：「這對於我們兩人來說，是一個相當奇妙的時刻。我只想在幕後當一個最好的伴侶，輕輕推著她，讓她發揮出自己驚人的實力。」
在國際活動中，蓋福德會與其他世界領導人的配偶站在一起，而他通常是那群人之中唯一的男性。當阿爾登在世界領導人的合照中脫穎而出時（因為大部分都是中老年男性），蓋福德也會在配偶的合照中成為焦點。
因為妮薇還很小（尤其是當阿爾登還在餵母乳時），所以蓋福德通常會一同出席各種活動。在聯合國大會上，當他和妮薇走過大廳時，會吸引很多人的目光。蓋福德與阿爾登最著名的一次出訪，是在妮薇出生之前，出席白金漢宮的活動。當阿爾登懷著身孕、身穿傳統毛利斗篷走過宮殿大廳時，有一位攝影師偷偷為這對伴侶拍一張照。阿爾登走在中間，神情相當堅毅，蓋福德則在她身後不遠處大步跟上。
阿爾登在產假的六週期間，與蓋福德一起待在桑德令罕的官邸中，但她並沒有因此與世隔絕。有當地民眾會興奮的在網路上發文，說自己撞見那對新手父母推著嬰兒車在散步。由於暫時不必處理總理的職務，因此阿爾登只參加少數幾個活動，其中一個是當地的育兒書新書發表會。
全世界對於妮薇出生的反應相當踴躍。來自世界各國領導人和名人的祝賀紛紛湧入，就連英國女王也送上祝賀。妮薇出生後的隔天，谷歌首頁上的搜索列下方多出一個小圖片，是阿爾登當初用來宣布懷孕的三個魚鉤。那是由威靈頓的藝術家史蒂芬．坦普拉（Stephen Templer）所畫的插圖。這很清楚是來自世界上最大公司之一的祝福。不過那張小圖片很容易被忽略。事實上，就連阿爾登自己都沒有發現，直到有幕僚跟她說，她才注意到這件事。
大量的祝福與鼓勵讓阿爾登倍感驚訝。她後來透露，她不只擔心小孩能不能平安出生，也很擔心外界會如何解讀她懷孕的事情。她告訴《澳大利亞婦女周刊》（The Australian Women’s Weekly）：「我沒想到大家會這麼熱情，這麼正面看待我在擔任總理期間懷孕的事。我對宣布這件事很緊張，真的非常緊張。所以這件事讓我感到驚訝，就連大家後續的回應也讓我很驚喜——『既然孩子出生，我們願意隨時提供各種協助』。」
當阿爾登重返國會時，她的工作生活恢復正常，只不過多一個嬰兒跟在身邊。阿爾登在回歸的第一天，接受媒體採訪。雖然有些記者把重點放在她以新手媽媽的身分重返工作崗位這件事，但也有一些記者只是再次提起阿爾登在六週前尚未回答的問題：為什麼企業信心在工黨執政時下跌？政治果然還是一如往常。
當總理必須前往國會大廈辦公時（週一的內閣會議、週二的核心小組會議和答詢時間、週三的內閣委員會會議），阿爾登會從位於奧克蘭桑德令罕的住所搭飛機前往威靈頓，然後她、蓋福德和妮薇（有時還會有她的母親和婆婆），會在總理官邸過夜。
阿爾登位在蜂窩大廈的九樓辦公室裡騰出一個育嬰室，讓妮薇在媽媽工作時睡覺和玩耍。九樓以前原本沒有育嬰室，但真要說哪個辦公室可以騰出足夠空間和人手可以育嬰，大概也只有總理的辦公室。
媒體相當尊重阿爾登想要保護妮薇隱私的意願。這件事並非史無前例，過去其他首相也有孩子（雖然不像這次是剛出世），而且媒體知道他們的底線在哪。
有兩件事也對阿爾登很有幫助，一是在她之前，國會稍早已經迎來兩名新生兒，二是議長特雷弗．馬拉德，長期以來不斷致力於讓國會對家庭（尤其是母親）更友善。
在2017年大選前不久，工黨籍國會議員威洛．珍．普萊（Willow-Jean Prime）的女兒希妮（Heeni）出生。當年與阿爾登同期進入國會的工黨議員凱里．艾倫（Kiritapu Allan），他的妻子也在競選期間生小孩。馬拉德不但在普萊競選時替她帶小孩，當工黨勝選後，他也鼓勵普萊若有需要，可以將嬰兒帶進議會。她照做了，而且還在議事廳中餵母乳，但現在大家對這種事都已經習以為常。在之前，國會議員必須離開議事廳才能開始餵母乳。現在，國會的信差（原本的工作主要是在國會議員之間分發文件）有時會進到議事廳，將需要哺乳的寶寶送到母親那裡。
2017年11月，當普萊正在為了延長有薪育嬰假的法案進行辯論時，馬拉德替她將三個月大的希妮抱在懷中。該法案在數週後通過，將有薪育嬰假從十八週延長至二十二週（到2020年變成二十六週）。當時，艾倫、普萊和他們的嬰兒正好都在國會中。
阿爾登在宣布該法案時，難掩她的興奮之情。這是當她還在反對黨時就一直力推的改變，也是她的政府最早採取的行動之一。
由於國會議員是民選官員而不是雇員，因此無法適用有薪育兒假的規定。阿爾登休的六週產假是無薪假。當然，國會議員（尤其是總理）的收入原本就遠高於紐西蘭人民的平均收入，因此受到的影響並不大。
在歷史上，紐西蘭國會直到近期才開始出現職業母親。1970年，工黨的惠圖．蒂里卡特尼．蘇利文（Whetu Tirikatene-Sullivan），是第一個在擔任國會議員期間生子的女性。
兩週後，她重返工作崗位，並把嬰兒帶到辦公室照顧，但在這段期間，嬰兒從來沒有在議會中出現。
十三年後，露絲．理查德森（Ruth Richardson）終於可以在專門的哺乳室中餵母乳。2017年時，普萊和艾倫的嬰兒還只能偶爾帶去國會，直到兩週後才漸漸讓其他人習慣他們的存在。直到2018年8月，當妮薇首次被帶去國會時，這已經不是什麼新鮮事。
正如一位幕僚所回憶道，不管是阿爾登邊餵奶瓶內的母乳、邊走進開會中的辦公室，或是暫時離席去餵母乳，大家都感到不足為奇。雖然有時媒體或民眾會在國會大廈裡看到妮薇，但她從未被帶進議會。
阿爾登在回到工作崗位的第一天時，曾不止一次表示，她不打算把妮薇帶進議事廳。身為總理，阿爾登既不需要，也不希望每次都必須在議會待上數小時。她通常會在會議開始時出席，回答來自反對黨的質詢，然後在回答完後去參加其他活動。其他國會議員（尤其是艾倫和普萊等排名較低的議員）則必須在議會待上比較長的時間，因此阿爾登同意並鼓勵他們把小孩帶在身邊。
阿爾登會竭盡所能緩和眾人稱讚她同時管理國家和照顧小孩的能力。她告訴英國的《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）：「我相當清楚自己不想要成為『女人無所不能』這種概念的代表人物，因為這暗示女人必須做各種事情。我覺得女性的前程無可限量。我之所以能完成各式各樣的事，是因為我有一位得力助手，就是克拉克（蓋福德）。」
然而，若阿爾登一邊餵妮薇母乳，一邊回答反對黨的質問，可能會太過頭。在審讀法案和非即席演講時哺乳，當然也會成為問題。但是阿爾登很少出現在那些場合。如果她把妮薇帶進議事廳，只會讓更多人指控阿爾登偏愛軟性題材和公關宣傳，而不注重經營國家必須面對的現實問題。因此，妮薇依舊不在紐西蘭媒體上露面，只有偶爾在阿爾登的臉書直播中傳出咯咯笑的聲音，或是在總理辦公室發布的幾張照片中，藉著被毛毯包覆的方式現身。
「第一」寶寶的聯合國大會之旅
這個做法一直持續到2018年9月才破功。當時，妮薇與阿爾登及蓋福德一起出席聯合國大會。聯合國大會每年都在紐約舉行，是國際上最重要的世界代表聚會。無論國土面積或影響力大小，每個國家在大會決議時的票票皆等值。
大會在九月底舉辦，為期一週。在193名代表中，大部分是總統和總理，每個人都有機會在大會中發言。2018年的大會主題是「使聯合國與全人類相關：促進和平、公平及永續社會之全球領導及共同責任」。
三個月大的妮薇獲得正式的聯合國識別證，上面還有一張大頭照，並寫著「妮薇．蒂阿羅哈．阿爾登．蓋福德女士——第一寶寶」。妮薇的「第一」，不只是來自第一家庭。阿爾登是有史以來第一位將嬰兒帶到聯合國大會的世界領導人。
世界領導人的伴侶或子女，通常不會一起參加聯合國大會等活動，但是因為阿爾登還在為妮薇餵母乳，因此別無選擇。
當阿爾登進入建築物並被國際媒體包圍時，她小心翼翼用毛毯遮住妮薇的臉，不讓媒體拍到。有一次，當他們走過一整排的相機，一位攝影師大喊：「恭喜！」阿爾登仍然面帶微笑感謝他，然後進入大樓。她已經向自己和媒體保證，直到妮薇的年齡足以自行決定之前，她都會保護妮薇的隱私。就算她正在創造歷史，也不會食言。
在辯論正式開始的前一天，阿爾登在曼德拉和平高峰會上發表演講。她在上臺演講之前，和其他紐西蘭代表一起坐在座位上。一如往常，妮薇和蓋福德就在不遠處。蓋福德很開心的分享世界各地代表當下的各種反應。他在推特上說：「有一位日本代表走進會議室時，看到我正在幫寶寶換尿布，真希望當時能拍下那個人臉上的驚訝表情。這故事很適合在她21歲生日時告訴她。」
當阿爾登在演講時，蓋福德決定帶妮薇去找媽媽。當阿爾登回到自己的座位上時，驚訝的發現蓋福德和妮薇居然在那裡等她。她甚至不確定根據規定，他們能不能出現在那裡。
這次出訪基本上很順利，只有坐在阿爾登附近的人會俯身向嬰兒打招呼。但阿爾登不知道的是，旁聽席上也有攝影師。
阿爾登（和馬拉德）或許有權力限制紐西蘭媒體報導和拍攝妮薇，但紐約的記者可不受到同樣的限制。記者和攝影師從世界各地飛來報導這個事件。雖然聯合國大會具有重要意義，但對於渴望點擊率的媒體而言，聯合國大會並不是一座金山。
路透社的攝影師卡羅．阿雷格利（Carlo Allegri）為阿爾登、蓋福德和妮薇拍好幾張照片。這些照片很明顯是從遠處拍攝，因為阿爾登和蓋福德都沒有發現他們正在上鏡頭。
照片中，妮薇的表情看起來對身邊事物不屑一顧，她的父母則看起來對於被拍攝一事猝不及防。這些照片很快就被放到網路上。這是妮薇的臉第一次出現在照片中，而且是在全球數一數二的政治舞臺上亮相。這些照片很快就在全世界瘋傳，這是聯合國大會過去從未發生過的事。這些照片在全球的觀看次數超過1億9,500萬次。
一直以來，阿爾登都不讓妮薇登上媒體。諷刺的是，第一張照片的鏡頭拉近到妮薇的臉部，因此她的臉被放大，又充滿顆粒，顯然不是一張好看的大頭照。此外，這些照片在全世界總共有數百萬人看過。對於政治人物來說，這件事不是很理想，因為想在政壇上成功，就必須能夠嚴格管控自己的行為。
但是，無論阿爾登是否對這件事感到不滿，她肯定知道小孩對形象很有幫助，嬰兒就更別提。雖然阿爾登大可誠實說出，自己對於在聯合國大會上被大幅報導一事表示有點苦惱（這種話通常會帶有諷刺的意思，但這裡例外），但這波風潮帶來的影響都是正面的。
世界各地的民眾分享這些照片，並稱讚阿爾登對於成為職業母親這件事感到相當自在。
聯合國發言人稱讚阿爾登，並希望像她這樣的職業母親將來不會只是少數。「總理阿爾登證明，沒人比職業母親更有資格代表自己的國家。世界上只有5％的領導人是女性，因此我們必須向她們表示歡迎。」
在那一刻之前，阿爾登從不允許媒體為她的嬰兒拍照，甚至從出生以來，就沒有在網路上發布過妮薇清楚的照片。然而，大眾的目光和耳朵，始終都沒有遠離這位總理官邸裡的新房客。
當阿爾登在起居室裡進行臉書直播，討論政府的政策或公告時，通常可以聽到妮薇從鏡頭外傳來幫媽媽加油的叫喊聲。
由於阿爾登和妮薇形影不離，許多人開始樂見女性邊工作邊帶小孩這件事，不必為任何一個身分妥協。雖然妮薇始終沒有正式在鏡頭前亮相，關於她的報導卻從未停過，而且一直是讓讀者津津樂道的主題。但是，也有許多人將妮薇的到來以及後續的相關瑣碎報導，視為總理辦公室精心設計的煙霧彈。
然而，工黨始終沒有露出任何馬腳。阿爾登和她的團隊都很聰明，不會在每次傳出負面新聞發布時都剛好出現「妮薇特報」，但是對一個底下部長表現不佳的總理來說，那些寶寶新聞出現的時機，實在是恰到好處。
任何經驗老到的顧問都知道，總理生小孩這件事在政治上很有利，尤其是像阿爾登這樣受歡迎的總理。但是紐西蘭的政治，從來就沒有像美國或英國那樣憤世嫉俗。究竟，妮薇是否（至少在某種程度上）被當作政治的道具，還是這一切真的只是一位女人試圖一邊撫養孩子、一邊管理國家？這個問題的答案，恐怕就和阿爾登在政治上大部分的舉動和動機一樣，處在中間的灰色地帶。
話雖如此，阿爾登在履行總理職責的同時生兒育女，確實為這世界帶來影響。不，傑辛達．阿爾登不是世界上第一位職業母親，但是象徵性意義不代表沒有意義。雖然有一些職業母親不滿，明明在阿爾登之前，早就有成千上萬辛苦的母親邊工作邊育兒，卻只有阿爾登受到媒體大幅關注和稱讚，但這波新聞確實讓全世界的年輕女性看到新的常態。如果一個女性可以邊照顧嬰兒、邊治理國家，憑什麼一般職場女性不能邊育兒邊工作？
書籍介紹
本文摘錄自《我可以當母親，同時當國家總理：紐西蘭總理傑辛達．阿爾登的故事。如何成為備受愛戴的領導者，同時保有快刀斬亂麻的柔性果敢。》，大是文化出版
作者：瑪德琳．查普曼（Madeleine Chapman）
譯者：廖崇佑、楊文斌
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她有《挺身而進》的果敢，也有《成為這樣的我》的柔性
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40歲的傑辛達・阿爾登（Jacinda Ardern），
是紐西蘭161年來最年輕的總理（就任時年僅37歲）、
全球第二位在任內生小孩的女性元首（第一位是已故巴基斯坦總理班娜姬・布托），
也是第一位把小baby帶到聯合國一起開會的國家領導人。
她的爸爸是基層警察，她卻出沒夜店，當兼職DJ，還帶頭向學校爭取穿短褲上學，
她締造的紀錄多不勝數。過去紐西蘭人遇到外國人，大家都只關心他們的《魔戒》，
現在則是向他們打聽「那個姓阿爾登的人」什麼來歷、還有什麼動人故事，
她是首位參加同志遊行的紐西蘭總理。
2019年，她協助紐西蘭人民度過基督城恐攻事件的低潮，危機事件下聲望反而更高；
新冠肺炎疫情後，2020年10月，傑辛達・阿爾登連任成功。
紐西蘭總理傑辛達・阿爾登的故事，彰顯了一個女性
如何成為備受愛戴的領導者，同時保有快刀斬亂麻的柔性果敢。
《財星》雜誌更將她列為世界第二優秀領導人，僅次於比爾・蓋茲夫婦。
- 叛逆的警察之女，為女同學爭取穿短褲上學而發聲
她上高中時，學校正面臨女學生能否穿短褲上學的爭議，
即便阿爾登本身很喜歡穿裙子，她還是在會議中為女性權益激烈辯論，
最後成功說服保守學校的家長和校方代表調整制服規定。
- 我是母親，也是國家總理
阿爾登說，職場女性最大的難題是，能力太強會被討厭，能力不足更討人厭，
「我不會假裝自己無所不能，但我會在每件事情上全力以赴。」
她出席聯合國代表大會，就把小baby一起帶去會場（因為她還在餵母乳）。
一位日本代表走進會議室，看到她先生在幫寶寶換尿布時，更大吃一驚，
這件事就此改變全球對女性掌權者的態度：女人可以邊治理國家，同時生兒育女。
- 基督城恐攻致51人喪命，她用同理心穩民心
一名白人男子衝進清真寺開槍，奪走51條人命（多數是穆斯林），
也有無辜的紐西蘭人。事件發生後，全球壟罩在伊斯蘭恐懼症中，
阿爾登卻戴上伊斯蘭頭巾慰問受難者家屬，並親自擁抱穆斯林群眾，
那張照片，成為當年度最為人知的照片之一，也贏得全球15億穆斯林的尊重。
當紐西蘭白島火山爆發時，她立即指揮消防團隊進駐，降低居民災損……
相較於澳洲總理莫里森面對新南威爾斯大火，卻選擇全家先出國旅行，
無怪乎紐西蘭人民總說：「幸好我們有阿爾登。」
紐西蘭是世界第一個賦予女性投票權的國家，
「從小到大，身為女性我從來不覺得，性別會阻礙我追求人生目標。
我可以當母親，也可以當總理。」我是紐西蘭總理傑辛達・阿爾登。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬