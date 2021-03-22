《我可以當母親，同時當國家總理》：重返國會的阿爾登，只不過這次多了嬰兒相伴

文：瑪德琳．查普曼（Madeleine Chapman）

重返國會，只不過這次多了嬰兒相伴

紐西蘭從未出現過如此年輕的總理，也從未有一對如此年輕的伴侶能代表國家登上世界舞臺。蓋福德全心全意擔任這個不合常規的新角色。他在採訪中不會對阿爾登表示抗議、清楚知道自己的工作比另一半輕鬆，並盡力為她照顧家庭。如他當年稍早在採訪後的電子郵件中所說：「這對於我們兩人來說，是一個相當奇妙的時刻。我只想在幕後當一個最好的伴侶，輕輕推著她，讓她發揮出自己驚人的實力。」

在國際活動中，蓋福德會與其他世界領導人的配偶站在一起，而他通常是那群人之中唯一的男性。當阿爾登在世界領導人的合照中脫穎而出時（因為大部分都是中老年男性），蓋福德也會在配偶的合照中成為焦點。

因為妮薇還很小（尤其是當阿爾登還在餵母乳時），所以蓋福德通常會一同出席各種活動。在聯合國大會上，當他和妮薇走過大廳時，會吸引很多人的目光。蓋福德與阿爾登最著名的一次出訪，是在妮薇出生之前，出席白金漢宮的活動。當阿爾登懷著身孕、身穿傳統毛利斗篷走過宮殿大廳時，有一位攝影師偷偷為這對伴侶拍一張照。阿爾登走在中間，神情相當堅毅，蓋福德則在她身後不遠處大步跟上。

阿爾登在產假的六週期間，與蓋福德一起待在桑德令罕的官邸中，但她並沒有因此與世隔絕。有當地民眾會興奮的在網路上發文，說自己撞見那對新手父母推著嬰兒車在散步。由於暫時不必處理總理的職務，因此阿爾登只參加少數幾個活動，其中一個是當地的育兒書新書發表會。

全世界對於妮薇出生的反應相當踴躍。來自世界各國領導人和名人的祝賀紛紛湧入，就連英國女王也送上祝賀。妮薇出生後的隔天，谷歌首頁上的搜索列下方多出一個小圖片，是阿爾登當初用來宣布懷孕的三個魚鉤。那是由威靈頓的藝術家史蒂芬．坦普拉（Stephen Templer）所畫的插圖。這很清楚是來自世界上最大公司之一的祝福。不過那張小圖片很容易被忽略。事實上，就連阿爾登自己都沒有發現，直到有幕僚跟她說，她才注意到這件事。

大量的祝福與鼓勵讓阿爾登倍感驚訝。她後來透露，她不只擔心小孩能不能平安出生，也很擔心外界會如何解讀她懷孕的事情。她告訴《澳大利亞婦女周刊》（The Australian Women’s Weekly）：「我沒想到大家會這麼熱情，這麼正面看待我在擔任總理期間懷孕的事。我對宣布這件事很緊張，真的非常緊張。所以這件事讓我感到驚訝，就連大家後續的回應也讓我很驚喜——『既然孩子出生，我們願意隨時提供各種協助』。」

當阿爾登重返國會時，她的工作生活恢復正常，只不過多一個嬰兒跟在身邊。阿爾登在回歸的第一天，接受媒體採訪。雖然有些記者把重點放在她以新手媽媽的身分重返工作崗位這件事，但也有一些記者只是再次提起阿爾登在六週前尚未回答的問題：為什麼企業信心在工黨執政時下跌？政治果然還是一如往常。

當總理必須前往國會大廈辦公時（週一的內閣會議、週二的核心小組會議和答詢時間、週三的內閣委員會會議），阿爾登會從位於奧克蘭桑德令罕的住所搭飛機前往威靈頓，然後她、蓋福德和妮薇（有時還會有她的母親和婆婆），會在總理官邸過夜。

阿爾登位在蜂窩大廈的九樓辦公室裡騰出一個育嬰室，讓妮薇在媽媽工作時睡覺和玩耍。九樓以前原本沒有育嬰室，但真要說哪個辦公室可以騰出足夠空間和人手可以育嬰，大概也只有總理的辦公室。

媒體相當尊重阿爾登想要保護妮薇隱私的意願。這件事並非史無前例，過去其他首相也有孩子（雖然不像這次是剛出世），而且媒體知道他們的底線在哪。

有兩件事也對阿爾登很有幫助，一是在她之前，國會稍早已經迎來兩名新生兒，二是議長特雷弗．馬拉德，長期以來不斷致力於讓國會對家庭（尤其是母親）更友善。

在2017年大選前不久，工黨籍國會議員威洛．珍．普萊（Willow-Jean Prime）的女兒希妮（Heeni）出生。當年與阿爾登同期進入國會的工黨議員凱里．艾倫（Kiritapu Allan），他的妻子也在競選期間生小孩。馬拉德不但在普萊競選時替她帶小孩，當工黨勝選後，他也鼓勵普萊若有需要，可以將嬰兒帶進議會。她照做了，而且還在議事廳中餵母乳，但現在大家對這種事都已經習以為常。在之前，國會議員必須離開議事廳才能開始餵母乳。現在，國會的信差（原本的工作主要是在國會議員之間分發文件）有時會進到議事廳，將需要哺乳的寶寶送到母親那裡。

2017年11月，當普萊正在為了延長有薪育嬰假的法案進行辯論時，馬拉德替她將三個月大的希妮抱在懷中。該法案在數週後通過，將有薪育嬰假從十八週延長至二十二週（到2020年變成二十六週）。當時，艾倫、普萊和他們的嬰兒正好都在國會中。

阿爾登在宣布該法案時，難掩她的興奮之情。這是當她還在反對黨時就一直力推的改變，也是她的政府最早採取的行動之一。

由於國會議員是民選官員而不是雇員，因此無法適用有薪育兒假的規定。阿爾登休的六週產假是無薪假。當然，國會議員（尤其是總理）的收入原本就遠高於紐西蘭人民的平均收入，因此受到的影響並不大。

在歷史上，紐西蘭國會直到近期才開始出現職業母親。1970年，工黨的惠圖．蒂里卡特尼．蘇利文（Whetu Tirikatene-Sullivan），是第一個在擔任國會議員期間生子的女性。

兩週後，她重返工作崗位，並把嬰兒帶到辦公室照顧，但在這段期間，嬰兒從來沒有在議會中出現。

十三年後，露絲．理查德森（Ruth Richardson）終於可以在專門的哺乳室中餵母乳。2017年時，普萊和艾倫的嬰兒還只能偶爾帶去國會，直到兩週後才漸漸讓其他人習慣他們的存在。直到2018年8月，當妮薇首次被帶去國會時，這已經不是什麼新鮮事。

正如一位幕僚所回憶道，不管是阿爾登邊餵奶瓶內的母乳、邊走進開會中的辦公室，或是暫時離席去餵母乳，大家都感到不足為奇。雖然有時媒體或民眾會在國會大廈裡看到妮薇，但她從未被帶進議會。

阿爾登在回到工作崗位的第一天時，曾不止一次表示，她不打算把妮薇帶進議事廳。身為總理，阿爾登既不需要，也不希望每次都必須在議會待上數小時。她通常會在會議開始時出席，回答來自反對黨的質詢，然後在回答完後去參加其他活動。其他國會議員（尤其是艾倫和普萊等排名較低的議員）則必須在議會待上比較長的時間，因此阿爾登同意並鼓勵他們把小孩帶在身邊。

阿爾登會竭盡所能緩和眾人稱讚她同時管理國家和照顧小孩的能力。她告訴英國的《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）：「我相當清楚自己不想要成為『女人無所不能』這種概念的代表人物，因為這暗示女人必須做各種事情。我覺得女性的前程無可限量。我之所以能完成各式各樣的事，是因為我有一位得力助手，就是克拉克（蓋福德）。」

然而，若阿爾登一邊餵妮薇母乳，一邊回答反對黨的質問，可能會太過頭。在審讀法案和非即席演講時哺乳，當然也會成為問題。但是阿爾登很少出現在那些場合。如果她把妮薇帶進議事廳，只會讓更多人指控阿爾登偏愛軟性題材和公關宣傳，而不注重經營國家必須面對的現實問題。因此，妮薇依舊不在紐西蘭媒體上露面，只有偶爾在阿爾登的臉書直播中傳出咯咯笑的聲音，或是在總理辦公室發布的幾張照片中，藉著被毛毯包覆的方式現身。

「第一」寶寶的聯合國大會之旅

這個做法一直持續到2018年9月才破功。當時，妮薇與阿爾登及蓋福德一起出席聯合國大會。聯合國大會每年都在紐約舉行，是國際上最重要的世界代表聚會。無論國土面積或影響力大小，每個國家在大會決議時的票票皆等值。

大會在九月底舉辦，為期一週。在193名代表中，大部分是總統和總理，每個人都有機會在大會中發言。2018年的大會主題是「使聯合國與全人類相關：促進和平、公平及永續社會之全球領導及共同責任」。

三個月大的妮薇獲得正式的聯合國識別證，上面還有一張大頭照，並寫著「妮薇．蒂阿羅哈．阿爾登．蓋福德女士——第一寶寶」。妮薇的「第一」，不只是來自第一家庭。阿爾登是有史以來第一位將嬰兒帶到聯合國大會的世界領導人。

世界領導人的伴侶或子女，通常不會一起參加聯合國大會等活動，但是因為阿爾登還在為妮薇餵母乳，因此別無選擇。

當阿爾登進入建築物並被國際媒體包圍時，她小心翼翼用毛毯遮住妮薇的臉，不讓媒體拍到。有一次，當他們走過一整排的相機，一位攝影師大喊：「恭喜！」阿爾登仍然面帶微笑感謝他，然後進入大樓。她已經向自己和媒體保證，直到妮薇的年齡足以自行決定之前，她都會保護妮薇的隱私。就算她正在創造歷史，也不會食言。

在辯論正式開始的前一天，阿爾登在曼德拉和平高峰會上發表演講。她在上臺演講之前，和其他紐西蘭代表一起坐在座位上。一如往常，妮薇和蓋福德就在不遠處。蓋福德很開心的分享世界各地代表當下的各種反應。他在推特上說：「有一位日本代表走進會議室時，看到我正在幫寶寶換尿布，真希望當時能拍下那個人臉上的驚訝表情。這故事很適合在她21歲生日時告訴她。」

當阿爾登在演講時，蓋福德決定帶妮薇去找媽媽。當阿爾登回到自己的座位上時，驚訝的發現蓋福德和妮薇居然在那裡等她。她甚至不確定根據規定，他們能不能出現在那裡。

這次出訪基本上很順利，只有坐在阿爾登附近的人會俯身向嬰兒打招呼。但阿爾登不知道的是，旁聽席上也有攝影師。

阿爾登（和馬拉德）或許有權力限制紐西蘭媒體報導和拍攝妮薇，但紐約的記者可不受到同樣的限制。記者和攝影師從世界各地飛來報導這個事件。雖然聯合國大會具有重要意義，但對於渴望點擊率的媒體而言，聯合國大會並不是一座金山。

路透社的攝影師卡羅．阿雷格利（Carlo Allegri）為阿爾登、蓋福德和妮薇拍好幾張照片。這些照片很明顯是從遠處拍攝，因為阿爾登和蓋福德都沒有發現他們正在上鏡頭。

照片中，妮薇的表情看起來對身邊事物不屑一顧，她的父母則看起來對於被拍攝一事猝不及防。這些照片很快就被放到網路上。這是妮薇的臉第一次出現在照片中，而且是在全球數一數二的政治舞臺上亮相。這些照片很快就在全世界瘋傳，這是聯合國大會過去從未發生過的事。這些照片在全球的觀看次數超過1億9,500萬次。

一直以來，阿爾登都不讓妮薇登上媒體。諷刺的是，第一張照片的鏡頭拉近到妮薇的臉部，因此她的臉被放大，又充滿顆粒，顯然不是一張好看的大頭照。此外，這些照片在全世界總共有數百萬人看過。對於政治人物來說，這件事不是很理想，因為想在政壇上成功，就必須能夠嚴格管控自己的行為。

但是，無論阿爾登是否對這件事感到不滿，她肯定知道小孩對形象很有幫助，嬰兒就更別提。雖然阿爾登大可誠實說出，自己對於在聯合國大會上被大幅報導一事表示有點苦惱（這種話通常會帶有諷刺的意思，但這裡例外），但這波風潮帶來的影響都是正面的。

世界各地的民眾分享這些照片，並稱讚阿爾登對於成為職業母親這件事感到相當自在。

聯合國發言人稱讚阿爾登，並希望像她這樣的職業母親將來不會只是少數。「總理阿爾登證明，沒人比職業母親更有資格代表自己的國家。世界上只有5％的領導人是女性，因此我們必須向她們表示歡迎。」

在那一刻之前，阿爾登從不允許媒體為她的嬰兒拍照，甚至從出生以來，就沒有在網路上發布過妮薇清楚的照片。然而，大眾的目光和耳朵，始終都沒有遠離這位總理官邸裡的新房客。

當阿爾登在起居室裡進行臉書直播，討論政府的政策或公告時，通常可以聽到妮薇從鏡頭外傳來幫媽媽加油的叫喊聲。

由於阿爾登和妮薇形影不離，許多人開始樂見女性邊工作邊帶小孩這件事，不必為任何一個身分妥協。雖然妮薇始終沒有正式在鏡頭前亮相，關於她的報導卻從未停過，而且一直是讓讀者津津樂道的主題。但是，也有許多人將妮薇的到來以及後續的相關瑣碎報導，視為總理辦公室精心設計的煙霧彈。

然而，工黨始終沒有露出任何馬腳。阿爾登和她的團隊都很聰明，不會在每次傳出負面新聞發布時都剛好出現「妮薇特報」，但是對一個底下部長表現不佳的總理來說，那些寶寶新聞出現的時機，實在是恰到好處。

任何經驗老到的顧問都知道，總理生小孩這件事在政治上很有利，尤其是像阿爾登這樣受歡迎的總理。但是紐西蘭的政治，從來就沒有像美國或英國那樣憤世嫉俗。究竟，妮薇是否（至少在某種程度上）被當作政治的道具，還是這一切真的只是一位女人試圖一邊撫養孩子、一邊管理國家？這個問題的答案，恐怕就和阿爾登在政治上大部分的舉動和動機一樣，處在中間的灰色地帶。

話雖如此，阿爾登在履行總理職責的同時生兒育女，確實為這世界帶來影響。不，傑辛達．阿爾登不是世界上第一位職業母親，但是象徵性意義不代表沒有意義。雖然有一些職業母親不滿，明明在阿爾登之前，早就有成千上萬辛苦的母親邊工作邊育兒，卻只有阿爾登受到媒體大幅關注和稱讚，但這波新聞確實讓全世界的年輕女性看到新的常態。如果一個女性可以邊照顧嬰兒、邊治理國家，憑什麼一般職場女性不能邊育兒邊工作？

書籍介紹

本文摘錄自《我可以當母親，同時當國家總理：紐西蘭總理傑辛達．阿爾登的故事。如何成為備受愛戴的領導者，同時保有快刀斬亂麻的柔性果敢。》，大是文化出版

作者：瑪德琳．查普曼（Madeleine Chapman）

譯者：廖崇佑、楊文斌

她有《挺身而進》的果敢，也有《成為這樣的我》的柔性

《時代雜誌》百大影響力人物之一

《金融時報》全球最具影響力人物之一

2019年諾貝爾和平獎呼聲最高的世界級領導人之一

《富比士》雜誌盛讚「防疫成果極佳」的領導人

美國脫口秀天后歐普拉盛情推薦：「每個人心中，都要有一個傑辛達。」

40歲的傑辛達・阿爾登（Jacinda Ardern），

是紐西蘭161年來最年輕的總理（就任時年僅37歲）、

全球第二位在任內生小孩的女性元首（第一位是已故巴基斯坦總理班娜姬・布托），

也是第一位把小baby帶到聯合國一起開會的國家領導人。

她的爸爸是基層警察，她卻出沒夜店，當兼職DJ，還帶頭向學校爭取穿短褲上學，

她締造的紀錄多不勝數。過去紐西蘭人遇到外國人，大家都只關心他們的《魔戒》，

現在則是向他們打聽「那個姓阿爾登的人」什麼來歷、還有什麼動人故事，

她是首位參加同志遊行的紐西蘭總理。

2019年，她協助紐西蘭人民度過基督城恐攻事件的低潮，危機事件下聲望反而更高；

新冠肺炎疫情後，2020年10月，傑辛達・阿爾登連任成功。

紐西蘭總理傑辛達・阿爾登的故事，彰顯了一個女性

如何成為備受愛戴的領導者，同時保有快刀斬亂麻的柔性果敢。

《財星》雜誌更將她列為世界第二優秀領導人，僅次於比爾・蓋茲夫婦。

叛逆的警察之女，為女同學爭取穿短褲上學而發聲

她上高中時，學校正面臨女學生能否穿短褲上學的爭議，

即便阿爾登本身很喜歡穿裙子，她還是在會議中為女性權益激烈辯論，

最後成功說服保守學校的家長和校方代表調整制服規定。

我是母親，也是國家總理

阿爾登說，職場女性最大的難題是，能力太強會被討厭，能力不足更討人厭，

「我不會假裝自己無所不能，但我會在每件事情上全力以赴。」

她出席聯合國代表大會，就把小baby一起帶去會場（因為她還在餵母乳）。

一位日本代表走進會議室，看到她先生在幫寶寶換尿布時，更大吃一驚，

這件事就此改變全球對女性掌權者的態度：女人可以邊治理國家，同時生兒育女。

基督城恐攻致51人喪命，她用同理心穩民心

一名白人男子衝進清真寺開槍，奪走51條人命（多數是穆斯林），

也有無辜的紐西蘭人。事件發生後，全球壟罩在伊斯蘭恐懼症中，

阿爾登卻戴上伊斯蘭頭巾慰問受難者家屬，並親自擁抱穆斯林群眾，

那張照片，成為當年度最為人知的照片之一，也贏得全球15億穆斯林的尊重。

當紐西蘭白島火山爆發時，她立即指揮消防團隊進駐，降低居民災損……

相較於澳洲總理莫里森面對新南威爾斯大火，卻選擇全家先出國旅行，

無怪乎紐西蘭人民總說：「幸好我們有阿爾登。」

紐西蘭是世界第一個賦予女性投票權的國家，

「從小到大，身為女性我從來不覺得，性別會阻礙我追求人生目標。

我可以當母親，也可以當總理。」我是紐西蘭總理傑辛達・阿爾登。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬