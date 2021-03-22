《死薪水的不投機致富金律》：「必須付房貸」是創造財富的重要動機

文：雷納・齊特曼（Rainer Zitelmann）

「必須付房貸」是創造財富的重要動機

2013年4月，正值歐元區危機最嚴重的時刻，歐洲中央銀行發表了一份研究，揭露了一些驚人的事實：義大利、西班牙、馬爾他與賽普勒斯的平均財產都高於德國。雖然很令人訝異，但這份研究調查了6.2萬個家庭，所以研究結果是無庸置疑的。

德國的家庭平均淨財產約為51,400歐元，而義大利與西班牙分別是163,900歐元與178,300歐元。根據研究人員表示，此結果主要是因為住宅不動產的差異而造成。

德國只有47.7％的人擁有住宅不動產，但義大利與西班牙擁有住宅的人各占68.4％與82.7％。此研究發現「必須支付房貸」是創造財富的重要動機。持有房屋或公寓的人，財富遠高於租房子的人。

另一份研究基於「健康、老化與退休之調查」，也得到類似的結果；其資料來自22,271位50歲以上的歐洲人。此研究顯示西班牙與義大利的住宅房地產，分別占50歲以上人士財產的76％與70％。這其實並不意外，因為西班牙與義大利是住宅自有率最高的歐洲國家。

不過這兩個國家，在平均財產和平均收入之間的比例也是最高的。此研究發現，兩國平均財產是平均收入的22倍。而住宅自有率明顯較低的德國與瑞典，則得到完全相反的結果。德、瑞兩國是財產與收入比例最低的國家——換言之，德國與瑞典的財產相較於。

收入來說低太多了。附帶一提，此研究也顯示出財富不均與住宅自有率之間的關聯：住宅自有率越高，財富不均的程度就越低。

只要比較屋主與租戶的財富，即可證實比較高住宅自有率與低住宅自有率國家所得到的結果：不動產是創造財富的重要因素。

有土斯有財，到歐洲一樣成立

根據德國聯邦銀行發表的數字，德國已付清房貸的屋主平均淨財富為255,620歐元；相比之下，正在付房貸的屋主為160,200歐元，而租戶只有10,290歐元。

至於平均總財富，已付清房貸的屋主為457,820歐元，正在付房貸的屋主為270,130歐元，租戶只有47,750元。

你或許會反駁，這個差異是因為高收入人士有較多可支配資產，因此也比較可能購買不動產——換句話說就是財富較多的人會買不動產，並非擁有不動產的人會賺到更多財富。然而實證研究卻發現，此因果關係實際上還要再更複雜一些。研究人員比較了家庭淨收入相近的族群，證實出擁有自宅者與租屋族的財富，是有顯著差距的。

買房比租房的人有錢

造成此差距的主因在於儲蓄行為的差異。擁有自宅者與租戶對於壽險、儲蓄計畫與其他投資所投入的錢都一樣多，兩者只差在自宅者要撥款付房貸。因此「買房者要付房貸，所以他們能儲蓄、投資的資金會比租屋族還少」這個假設是錯的。

該研究指出，屋主除了繳房貸，也會投資其他儲蓄計畫。到了晚年房貸繳完之後，他們甚至有更多的資本，可運用於其他形式的投資。

這也能解釋一件事：照理說很「有錢」的德國人，為什麼財富遠少於「比較窮」的義大利人與西班牙人？差別主要在於，義大利與西班牙的住宅自有率比德國高很多。人只要持有不動產，就會強迫自己乖乖存錢，這就是屋主的財富比租戶多的「祕訣」，也因此高住宅自有率國家的平均財富，比低住宅自有率國家高很多。

梅蘭妮・施馬倫布魯克在她的博士研究中，訪談並分析了472位人士，他們的平均財產為235萬歐元。她發現工作收入是創造財富的最重要因素，接下來才是繼承遺產。

不過她還證實了一件事：不動產其實也是很重要的因素，有48％的受訪者表示不動產是建立財富的「重要成分」。相比之下，覺得股市投資同樣重要的人只有20％。有10％的受訪者甚至認為，不動產顯然是財富最重要的因素。而只有2.4％認為股市獲利才是最重要的。換言之，此研究顯示出一件事：若想創造超過百萬歐元的財富，那麼不動產比股票或基金投資還重要四倍。

事實上，如果把繼承的財富列入考慮，那麼不動產又更重要了。前述調查顯示，繼承遺產的富裕家庭當中，有81％是繼承貨幣資產，而有68％是繼承（或獲贈）不動產。但同樣是繼承30萬歐元（平均值）的情況下，不動產的價值竟然是貨幣資產的兩倍。

這項研究也發現，富裕的創業家很喜歡買不動產。認為「創業精神是建立財富的重要因素」的人當中，超過一半都強調持有不動產是另一個重要因素。而且這個邏輯反過來也說得通：強調「持有不動產是建立財富的重要因素」的人當中，有50％也提到創業精神是重要因素。

一般來說，人們是透過自己接案子或成立公司來累積財富，接著投資不動產使財富成長。而我自己差不多就是這樣。2004年，在經營自己的事業4年之後，我在新克爾恩（Neukölln）買了一棟大樓，內含24間公寓。

新克爾恩是柏林當時環境最差的郊區之一。唯一沒阻止我做這項投資的人，就是賣房子給我的房仲；11年後，他又用四倍價格，幫我把這棟房子賣給另一位投資人。當時我跟認識的人（有一些還是不動產專家）談到我的買房計畫，他們全都回答：「拜託不要！」德意志銀行（譯按：德意志銀行是商業銀行，德國聯邦銀行是德國的央行，兩者不同）還拒絕貸款給我，因為他們認為新克爾恩是風險過高的地點。

負面新聞不一定是壞事，它代表買點來了！

如今柏林的不動產市場是全世界最具吸引力的，所以你可能很難想像我在當時投資新克爾恩是一件很古怪的事。2003年3月20日，德國《每日鏡報》（Tagesspiegel）報導了由德國經濟研究所（DIW）主辦的「柏林未來座談會」（Berlin Future Panel）。座談會得到的結論是：柏林的經濟成長大幅落後德國其他地區，而德國又是歐洲的吊車尾。旅遊業正值蕭條，零售業也大幅衰退。2003年8月22二日，《柏林晨報》（Berliner Morgenpost）報導柏林房市的空屋率已達到「歷史新高」。有16萬間公寓空無一人。當地的政治人物爭論是否要把市中心的戰前住宅拆掉，以減少供過於求的問題。

2004年2月10日，房市刊物《固定資產》（Immobilien Zeitung）以〈壓力下的柏林房市〉為頭條刊載一篇文章，其中報導了空公寓共有13萬間。該文章引用了裕寶銀行（HypoVereins bank）的研究，而這份研究指出住宅不動產的房價還會繼續下跌。當時公寓的售價為每平方公尺1,000至5,000歐元，而且幾乎沒人敢買新大樓的公寓、或超過一間臥室的房子。

2004年11月，德國明鏡電視臺報導新克爾恩是「柏林的貧民窟」——又一篇危言聳聽的報導。該區的三十多萬居民中有將近25％的人失業，領社會救助金的人口比例比歐洲其他地區還高。2004年1月，《柏林日報》提出警告：「新克爾恩再過不久就會變得難以治理。」2004年9月9日，德國《世界報》的頭條寫著：「新克爾恩：貧窮的中心——領社會救助金是常態。」

當時買房子的我，難道都沒讀報紙、沒看懂對於柏林的負面研究報告嗎？我當然看了。但我相信當地的房價早就反映這些數據了——因為沒人想買，所以新克爾恩那棟大樓便宜到爆。房價是將每年淨租金（不含水電費）乘以某個數字所計算出來的。每年淨租金（不含水電費）是151,000歐元，而我花了102萬歐元買下那棟大樓。這超划算的，因為我只以6.8倍的租金價格就買下它，初期就有將近15％的毛收益率！

付完房仲的佣金、不動產移轉稅與一些初期維修費用之後，我總共花了121萬5,000歐元。幸好為我服務的銀行行員很聰明，他知道我撿到寶了，我的投資一定會有回報。於是銀行貸給我116萬4,000歐元，用來買房子與支付不動產移轉稅，還多貸給我78,000歐元用來升級大樓——加起來總共是124萬2,000歐元，比我的總開銷還多27,000歐元。換句話說，我買房完全不用自己掏錢。

不過，我同意的初期還款率高達6％。所以到了2015年3月底，房貸只剩下224,000歐元。當柏林的不動產市場漲到我覺得不合理時，我決定賣掉那棟房子，賣價高達420萬歐元。過去10年來，我的房租沒有漲很多，當初我是以租金的6.8倍買下這棟公寓大樓，最終以24倍的價格賣出。換句話說，才不過十幾年，我就憑空賺了400萬歐元。當然這次不動產投資太成功了，不太可能會有第二次，但這不表示它不能拿來舉例。

就跟其他投資一樣，買不動產的時候也必須放眼未來。我跟許多人一樣，都很清楚柏林房市當時遭遇的問題：高空屋率，租金停滯甚至下跌。我也同樣清楚新克爾恩這類地區的特定問題，但我相信這些負面消息早已經反映在房價了。

高空屋率與低租金就表示沒什麼人想蓋新房子，不過這座城市的人口超過300萬，每年卻只蓋了幾千間新公寓，因為蓋新房無利可圖。而我早已預見空屋率遲早會降低、導致租金上漲。所以最後我選擇在新克爾恩置產。

當時我完全不覺得這宗投資的風險很高。就算這棟房子沒增值，光是豐厚的租金收入就很誘人了，因為這樣我每期還可以多還一些貸款。假如這個地區的租金與房價都沒漲，我就無法憑空賺400萬歐元，但應該還是能輕鬆賣到一百萬歐元。因此對於這筆在不怎麼樣的地段、高比例借貸資金的投資，我也並不認為它有什麼風險。

從那次以後，我已經賣了許多柏林的房產，但有一棟我其實想繼續持有：位於柏林夏洛滕堡（Charlottenburg）的公寓大樓，內有25間公寓與兩個商業單位。我是在2009年4月買下這棟公寓大樓的，當時所有人（尤其是銀行）對經濟都極度悲觀，因為雷曼兄弟銀行在七個月前剛剛倒閉。我發現不動產的需求也減少了，因為銀行非常不想貸款給別人，而且大家都認為大難即將臨頭。價格雖然沒崩盤，但確實下跌了。就我看來，這正是買房的最佳時機。我以超低的房價租金比例（11.9）買下那棟大樓，毛收益率高達8.4％。

近年來，柏林的左翼政府讓屋主越來越難過。它們幾乎在每個地方都劃定了所謂的「郊區保護區」。這些區域內的房產由政府決定如何處置，屋主不能插手。所以屋主就不能把房子分割成公寓了。以防萬一，即使當時我沒打算賣掉這棟大樓，我還是在2018年採取法律途徑，正式將大樓分割成公寓。為了預防這個郊區在未來也被劃定為保護區，而幾個月後這件事還成真了。假如我沒有分割為公寓大樓，房價可能至少跌20％。

2019年6月，柏林的左翼政府又宣布它即將通過一條法律，讓房東頭五年不能漲房租，但依我猜測，等五年過去後，八成還是不能漲。這個新的房租凍漲法規，甚至迫使房東把房租降到比原本的合約還低！

我立刻就警覺到，這項政策在中期將導致房價暴跌，因為它貶低了所有出租房產的價值。於是我放棄了原本的計畫，立刻決定賣掉位於夏洛滕堡的公寓大樓。市場上的潛在買家並不多，因為大多數的投資人眼見房租即將凍漲，都已經不敢再買柏林的房子。不過我還是找到了一位投資人，他在2019年9月用750萬歐元買下我這棟大樓。此時的房價租金比例為33.5，幾乎是我2009年買下時的三倍多。

我當初買這棟房子付了185萬歐元再加一些雜項費用，但我自掏腰包的部分只有468,000美元。我不但同意較高的還款率，後來還一口氣還了751,000歐元，所以我賣掉這棟房子時已經沒有債務了。如果你把一開始花的錢與後來一口氣還的錢加起來，會發現我總共投資122萬歐元，最後收回750萬歐元，因此淨賺了628萬歐元。

有人可能會說：「這根本躺著賺嘛！」某方面來說他們是對的，但另一方面，我也要有膽識在雷曼兄弟破產後的低迷市場買房，而且還要精準分析10年後的政局發展，才可能在最後一刻分割房產再賣給投資人。有些「仇富者」並不了解，財富並非「血汗與淚水換來的獎勵」，而是甘冒風險、正確分析政經環境、然後下定決心貫徹正確結論後的報酬。

就跟任何投資一樣，假如你敢反抗潮流，並藉由可靠的資訊建立自己的看法，你就有大好機會可以賺大錢。當然，用超過100％的借款率來買房，就常理來說確實風險很高——我就是這樣買下新克爾恩那棟公寓大樓。在此特殊案例中，我之所以可以這麼做，是因為銀行估計這棟房子的抵押價值很高，而我能獲得回報的原因，是因為我把賺來的錢拿來還貸款而不是花掉，而且不動產市場的發展符合我的預期。

有鑑於許多人投資不動產無法成功、或是蒙受嚴重的損失，因此想要規避風險的投資人，都必須謹慎行事。其中一項最大的風險就是借款。以前房貸一般都是固定10年期，初期還款率定為1％。

而在目前的市場，由於利率低、房價上漲，因此這種貸款的風險非常高。利率越低，每月還款率就越低，這表示要花更多時間才能繳完貸款。等到固定利率的房貸到期後，利率可能會暴漲，卻還有一大筆貸款尚未還清。在最糟糕的情況下，買家無法履行每月還款，貸款銀行就會把房子拿去拍賣。因此規避風險的投資人，為了將這種風險降至最低，或許較偏好15或20年的固定利率，以及較高的還款率。

我買不動產的時候，總是會考慮以下兩個簡單的法則，而許多投資人要是曾遵守它們，也就不會因為誤判的投資而惹上一身麻煩：

1. 買下公寓大樓之前，務必委託專家調查它的結構是否堅固。如果這棟大樓長了木蝨、黴菌甚至乾腐病，也不表示你一定不能買，但還是要小心。處理乾腐病可能要花你很多錢和時間。

2. 請專家去調查大樓之前，就要先跟附近的房客談談！敲他們的門，請教一下住在這裡一陣子的人。他們比任何專家更了解這棟大樓，因此能夠提供你需要的所有資訊：大樓內有潮溼問題嗎？房客流動率高嗎？以前有公寓空著很長一段時間嗎？大多數的房客都意外的開放，不但願意給你資訊，還可能帶你逛逛他們住的公寓。我曾經看過某一棟大樓，賣家發誓絕對沒有潮溼或黴菌的問題。可是有一位房客居然給我一份「攻略」，上面寫著他跟鄰居如何戰勝公寓的黴菌。

到目前為止，我主要是談論住宅不動產的投資。不過不動產市場還提供了其他許多投資機會，像是辦公大樓、零售房地產、企業房地產、物流設施、看護中心、旅館等。

不過大多數投資人無法直接投資商業不動產，因為買價比住宅市場高很多。對大多數投資人而言，比較可行的是「間接」投資，亦即買進不動產基金或不動產股份。可惜的是，很少有投資人善用不動產基金帶來的間接投資機會。

如果你想投資外國不動產市場，這些基金就是非常好的媒介。我真的不懂為什麼很多人不投資這些基金，因為它們結合了不動產與股市投資的好處。比方說，如果你想善用亞洲房市提供的機會，那就可以買進投資標的為不動產投資信託的基金。許多不動產投資信託都是高度專業的不動產經紀公司，聚焦於特定類型的不動產（例如購物中心）。

不動產會讓你變有錢嗎？就跟其他類型的投資一樣，如果你直接投資某些標的或封閉式基金，而不是多角化投資，就比較可能致富。我自己直接投資柏林的不動產市場就是很好的例子。我假如投資極度多角化的基金，就幾乎不可能達到兩位數的報酬率。

那麼這種投資的風險會比多角化投資（例如開放式不動產基金）還高嗎？假如你沒有仔細觀察投資機會中的每個細節，風險一定很高。但當然，你賺到高報酬的機率也會大幅提高。

再次強調，就跟其他任何投資一樣：追隨潮流、跟所有人投資同樣的機會，乍看之下是比較安全的賭法，但實際上反而是風險極高的行為，很少能獲得回報。

如果你有勇氣反抗潮流，並且具備專業知識，比別人更準確預測房市趨勢，進而以划算的價格買進，那麼你在這個部分就能賺到豐厚的利潤。

死薪水的不投機致富金律 「必須支付房貸」是創造財富的重要動機。

出現負面新聞，有可能是進場的好時機。

初期較高的房貸還款率＋固定利率，最能降低風險。

投資不動產前的兩個法則： 調查結構是否堅固，減少後續要花費的金錢和時間。 先和鄰近的房客談談：大樓內狀況如何、房客流動率等，他們比任何專家都更了解附近的情況。

書籍介紹

本文摘錄自《死薪水的不投機致富金律：怎樣成為「有錢之後一直有錢」的人？德國媒體編輯一對一面談有錢人後，親身實踐的致富報告。》，大是文化出版

作者：雷納・齊特曼（Rainer Zitelmann）

譯者：廖桓偉

作者雷納・齊特曼（Rainer Zitelmann）是歷史和社會學雙博士，

曾任德國第三大出版社總編輯和世界報主編。（念兩個博士與他的致富無直接關係）

任職媒體期間，齊特曼曾對45位富豪做了一對一的深入訪談，

這些人的凈資產最少在1,000萬至3,000萬歐元，最多則達幾十億歐元。

光是採訪紀錄就多達1,740頁。

這份高達1,740頁的採訪，讓他發現：

光靠上班領死薪水，你不會變有錢，

錯誤的投資與投機，你也會很快從有錢到破產，

至於創業，你得先累積一些東西……

因此，多數人（你我）需要的起步是「死薪水的不投機致富金律」，

才能變有錢之後一直保持有錢。

（作者後來也從領死薪水的媒體人，轉進地產投資，還開了一家地產行銷傳播公司，實現財富自由）

這份詳實的財富研究調查，將告訴你：

大學教育顯少能幫助學生達到財務成功

超過1/3的高收入受訪者根本沒念大學，1/7連高中都沒畢業，

那些讀過大學的富豪們的在校表現，也跟後來獲得的財富無關，

但有超過一半的受訪者說，他們熱衷體育競賽，從中學習如何應對失敗。

多數人都不是靠最初的職業變有錢

換過職業的人（不只換工作更要換產業），躋身富豪的機率是別人的六倍，

就算不換職業，超過66％的有錢人至少換過一次工作，

不管你想從事什麼行業，60％的富豪受訪者認為，

懂銷售是關鍵，而且他們大都從打工時期就在培養。

死薪水的致富基礎：不動產、股票或ETF

多數人都不喜歡存錢，所以，付房貸，是強迫自己乖乖存錢的好方法。

（變有錢的最佳守則：自律）

房地產乍看之下有不易變現的缺點，但也會讓你不輕易變動投資組合。

股票和ETF呢？

富豪們的建議是，永遠不要去碰你已投入股市的錢，崩盤也一樣。

萬一你的薪水增加了，

記得，拿出增加的50％繼續投資。剩下的50％呢？

想一直有錢？重點不是你做對了什麼，而是你不做什麼

多角化投資——巴菲特花一輩子時間告訴你別這麼做，

因為這代表你對自己投資商品，其實毫無把握，

還有其他常見的投資陷阱：本土偏好、投資後照鏡等，本書也將一一破解。

怎樣成為「有錢之後一直有錢」的人？

德國媒體編輯一對一面談有錢人後，親身實踐的致富報告。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬