【東南亞週報】 泰擬縮短接種者入境隔離期至7日｜越南新冠疫苗施打開跑｜聯合國安理會譴責緬軍方

編譯：鍾依吟、荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第109期，為讀者挑選2021年3月6日至3月12日期間，有關緬甸、菲律賓、泰國、越南、新加坡、馬來西亞的六則東協區域大事。

緬甸｜聯合國安理會譴責，緬甸軍方置若罔聞

聯合國安全理事會3月10日通過一份聲明，嚴厲譴責緬甸軍方動用暴力對付和平示威群眾的暴行，並要求軍方克制；然而，數小時後軍方即再次發起一波強勢鎮壓行動，導致傷亡人數持續擴大。

聯合國安全理事會15個理事國在9日會議上未能對聲明內容達成共識，主因是中國、俄羅斯、印度、越南反對由英國起草的文本，要求修改將軍方奪權定調為「政變」、威脅將對軍方採取「進一步措施」等措辭。因此，10日通過的版本已不見上述爭議措辭，僅稱「嚴厲譴責針對婦女、青少年及兒童在內和平示威者的暴力行動」，呼籲軍方「保持最大程度的克制」，並強調「正密切關注緬甸局勢」。

然而，緬甸軍方顯然對國際譴責置若罔聞，依舊動用暴力鎮壓示威活動，並派出維安部隊突襲仰光一處鐵路工人宿舍，圍捕參與公民不服從運動的示威者。連日的血腥鎮壓導致傷亡人數持續擴大，政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）稱政變迄今已釀至少60死1900傷，國際特赦組織（Amnesty International）亦指控軍方任意使用致命武力已形同法外處決。

目前仍遭軟禁的國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）除被控違反《進出口法》、《自然災害管理法》，現又面臨新一項索賄指控，軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）11日表示，翁山蘇姬任內收受60萬美元的賄款及總值68萬美元的黃金，反貪腐委員會正對此進行調查。

3月8日，民眾看著正包圍仰光市三橋區的軍警。Photo Credit：Reuters/達志影像 3月8日，民眾看著正包圍仰光市三橋區的軍警。

菲律賓｜9社運人士遭殺害，聯合國籲調查

上週菲律賓有9名社運人士在軍警行動中被殺害，引發人權團體抗議，聯合國3月9日呼籲菲國政府尊重法治、展開調查、避免對人權造成侵害。

菲律賓軍警上週於大馬尼拉地區周邊的甲拉巴松區（Calabarzon）展開突襲行動，造成9名社運人士在行動中遭殺害，另有6人被捕。消息一出引發菲國人權團體抗議，認為杜特蒂以對共產黨的鎮壓行動為由，來對付政治異議者。人權團體公布9位社運人士身分，分別來自勞工權與居住權的團體，其中兩位甚至在家中被射殺。

人權團體稱這次鎮壓為「血腥星期日」，與總統分開選舉的副總統羅貝多也以「屠殺」稱之。觀察表示杜特蒂的格殺論下，政府根本將社運人士跟武裝份子混為一談。聯合國人權事務高級專員辦事處發言人本週發布聲明，表示相當震驚，指出武力鎮壓行為可能進一步導致將社運人士「抹紅」為共產黨與暴力行為，對人權造成侵害；並呼籲菲國政府尊重法治，盡速展開調查。

警方指出行動是針對叛亂武裝部隊新人民軍（New People’s Army），且在持有搜索票下進行。府方發言人8日對此回應，先前杜特蒂下令軍警行動若遇共軍武裝反叛份子，可不管人權直接開火，針對武裝勢力的命令是合法的，但也允諾政府會針對這次的行動展開調查。

Photo Credit: 中央社 杜特蒂曾下令對反叛武裝份子格殺毋論。

泰國｜泰國擬4月起縮短接種者入境隔離期至7日

根據路透社報導，泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirankul）於3月8日在一場記者會上表示，泰國將從4月起對已接種「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫苗的外國入境者的入境隔離期自14日縮短至7日。他指出，欲縮短隔離期至7日的赴泰旅客必須確保接種日是在入境前三個月內，並在入境前三日獲取武漢肺炎陰性檢測報告。未接種但取得陰性報告的入境旅客，則能夠將入境隔離期縮短至10日。

不過，由於政府擔心武漢肺炎變種病毒株的傳播，此項政策並不適用於自非洲抵泰的旅客，因而入境隔離期仍將為14日。對於未接種的泰籍返國公民，若能夠在抵泰後的隔離期內採檢二次陰性，亦可將隔離期縮短至7日。阿努廷說，泰國預計在70%以上的醫療人員和高風險族群完成疫苗接種後進一步放寬隔離限制。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 疫情之下的泰國機場

越南｜疫苗施打 河內、胡志明、海陽省首波開跑

越南在3月8日於河內市、胡志明市、海陽省（Hai Duong）展開首波疫苗施打，優先替近400位前線醫療人員接種。

越南先前向阿斯特捷利康（AstraZeneca）訂購3,000萬劑疫苗，自2月24日收到第一批、近12萬劑的疫苗，並於本週展開施打計畫。衛生部指出，將首先讓防疫工作前線人員施打疫苗，包含醫護、警察、軍人、海關與外交移民事務公務員以及其他基本民生事業從業人員，像是交通與教育；另外有慢性疾病和65歲以上年長者也在優先施打疫苗之列。

除了向阿斯特捷利康訂購3,000萬劑疫苗外，越南將在3至4月間收到由武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）計畫所提供的130萬劑疫苗。越南也陸續與美國、俄羅斯等廠牌協議採購，目標在今年底取得1.5億劑疫苗，讓全國70%人口能接種。

越南旅遊協會指出，隨著各國開始施打疫苗，政府應盡快設立相關規則與標準，以求最快能在第三季時對外國旅客開放觀光。協會主席Nguyen Huu Tho表示，鄰近的泰國、新加坡已規劃在7月1日對外開放，越南也應加緊腳步，吸引已注射疫苗的國際旅客來訪。

截至目前，越南武漢肺炎確診數為2,512人，北部地區在1月27日爆發社區感染，新增近893例，以河內附近的海陽省疫情最為嚴重，共有709例；確診人數中有1,920人已康復、35人死亡。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 疫情之下的河內

新加坡｜星交通部長提四大措施助航空業復甦

新加坡交通部長王乙康（On Ye Kung）3月5日在國會接受質詢時表示，隨著各國展開疫苗接種，以及多國政府意識到國境無法永遠關閉，今年預計會有一些國家重新開放邊境，將為航空業帶來復甦契機。不過他指出航空業要在今年取得V型強勁復甦並不實際，然而四大措施應該可以建立外界對樟宜機場在後疫情時代持續作為國際航空樞紐的信心。

這四大措施分別為篩檢、設置「泡泡」區域杜絕旅客與社區接觸、對安全地區開放邊境、以及疫苗。目前星國每日篩檢能量為6萬次，能有效及早發現病例，防止社區傳播。「泡泡」措施指的是確保旅客只在受限制的範圍活動，例如目前新加坡展覽中心的「會聚＠樟宜」（Connect@Changi）就是按此概念設計運作。

至於第三項對相對安全地區開放邊境，星國日前已對澳洲、紐西蘭、越南、台灣、汶萊、中國大陸等單方面開放邊境，管理成效良好，並未造成社區感染。這些國家如果也對星國開放邊境，就會形成航空泡泡。王乙康提到星國與香港的航空泡泡協議雖然在去年11月準備啟動時，因香港疫情升溫喊停，但星國尚未放棄這項協議，條件允許時就會啟動。最後，疫苗的施打將減低全球傳染率，星國正積極透過雙邊與多邊機制，磋商疫苗施打認證機制。

Photo Credit： maja kuzmanovic Flickr CC BY SA 2.0 疫情下空蕩蕩的樟宜機場登機區域。

馬來西亞｜多元經營，亞航將推空中計程車及無人機配送

馬來西亞廉價航空公司亞洲航空集團（AirAsia）計畫推出空中計程車及無人機配送服務，盼透過多元化經營緩解武漢肺炎疫情造成的衝擊。

亞洲航空執行長兼創辦人費南德（Tony Fernandes）3月6日在線上青年經濟論壇表示，該公司預計在一年半後正式推出空中計程車服務，將採四軸飛行器驅動，至多可搭載四名乘客。同時，亞洲航空也宣布與馬來西亞全球創新與創意中心（Malaysian Global Innovation and Creativity Centre）合作，研發都市無人機配送服務，擬在半年內針對電商平台商品配送實施階段性試辦計畫。

自疫情爆發以來，亞洲航空便積極拓展業務，嘗試進軍數位界並發售結合旅遊、購物及財務金融管理等日常生活服務的應用程式，透過多元化經營緩解疫情衝擊。至於航空本業，費德南仍樂觀看待復甦，他認為隨著各國相繼啟動疫苗接種計畫，航空旅行需求將會出現反彈。

Photo Credit：shutterstocki/達志影像 亞洲航空飛機

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒