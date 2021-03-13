美日印澳「四方安全對話」領袖峰會登場：對中國不存幻想，2022年底前提供印太10億劑疫苗

（中央社）美國總統拜登昨（12）天在四方安全對話領袖視訊峰會上表示，自由開放的印太地區至關重要，美國致力於與四方安全對話成員、合作夥伴與區域所有盟邦合作，以實現穩定。

美國、日本、印度與澳洲「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue, The Quad）領袖視訊峰會在台灣時間12日晚間9時舉行。拜登（Joe Biden）在致詞時並說，美、日、印、澳四國組成非常重要的團體，因為它致力於切實可行的解決方案與具體成果。

OECD上修美國經濟預測，拜登認為「至關重要」

拜登也談到昨天簽署的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）紓困方案。他表示，這項法案讓美國人民得以度過疫情大流行，並啟動經濟、復甦經濟，讓最需要協助的人獲得有意義的幫助。

經濟合作暨發展組織（OECD）日前上修美國經濟預測，從原先的3.2%上修至6.5%，高出一倍以上。對此，拜登認為「至關重要」，因為經合組織還預測美國的經濟成長將是今年全球成長的主要驅動力，美國的貿易夥伴也將因此受益。為實現這個目標，必須專注於增加內需和推動可持續的全球成長。

拜登表示：「我們面對重大的議程，但我對前景感到樂觀。四方安全對話對我們在印太的合作至關重要。」他期望在未來幾年與成員緊密合作，其他國家領袖也表達類似的意願，期望在印太地區展開合作。

昨天出席四方安全會談的除了拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）外，美方的參與者還有副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Tony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與白宮南亞事務資深主任古哈（Sumona Guha）。

莫迪：四方安全對話是印太穩定重要支柱

四方安全對話首場領袖高峰會昨晚透過視訊召開，印度總理莫迪等4國領袖都聚焦維護自由、開放的印太地區。莫迪更強調，四方安全對話是印太地區穩定的重要支柱。

美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相菅義偉和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨晚透過視訊召開四方安全對話首場領袖高峰會，且由拜登、莫迪、莫里森和菅義偉依序致詞，這些領袖都在致詞時強調維護印太地區自由、開放的重要性，且強調4國共享的民主價值。

4國領袖強調民主價值及自由、開放印太地區，和遵守國際法等觀點，針對的是許多國家批評中國在南海等重要海洋的單邊和不遵守國際法的軍事行動，以及專制的體制。

因此，專家認為，昨天的峰會是拜登執政以來，結合印度、日本和澳洲等盟國對中國釋放的強烈訊息，要求中國放棄專制與壓迫，遵守國際規範。

根據印度總理辦公室發出的聲明，印度總理莫迪在四方安全對話領袖高峰會上致詞時強調，昨天召開四方安全對話領袖峰會表明，四方安全對話已經成熟，現在仍是印太地區穩定的重要支柱。

莫迪指出，四方安全對話的4國，以民主價值觀及對自由、開放和包容的印太地區的承諾而團結在一起。

他又說，峰會昨天的議程涵蓋了「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗、氣候變遷和新興科技等領域，讓四方安全對話成為推動全球更好發展的力量。

莫迪認為，上述積極的願景是印度古老Vasudhaiva Kutumbakam哲學的延伸，這個哲學將世界視為一個大家庭。

莫迪強調，四方安全對話4國將比以往任何時候都要更緊密合作，以促進共同價值及安全、穩定和繁榮的印太地區。

峰會召開前，消息人士告訴印度媒體，這次峰會最重要的是創建一個武漢肺炎疫苗生產和供應架構，由印度製造、美國和日本資助及澳洲支持，希望大量生產疫苗以供應印太地區需要的國家。

此外，消息人士說，峰會也希望建立稀土採購鏈及彈性的全球供應鏈，以擺脫專制中國的控制及影響力。

白宮國安顧問：4國對中國不存有幻想，承諾2022年底前提供印太10億劑疫苗

美日印澳四方安全對話領袖峰會昨天召開，白宮國安顧問蘇利文會後表示，4國領袖明確表示對中國沒有任何幻想。會談也承諾將在2022年底前提供印太地區10億劑武漢肺炎疫苗。

峰會後發表聯合聲明，將成立疫情、關鍵技術、氣候變遷等工作小組因應挑戰，四國元首也預計年底召開一次峰會。不過聲明並未觸及中國議題。

美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森、印度總理莫迪會後發表聯合聲明，蘇利文隨後也在白宮例行記者會說明會談內容。

蘇利文表示，4國領袖討論包括航行自由和南海及東海免於脅迫、北韓核武問題、緬甸政變與暴力鎮壓，也談到專制與民主模式競爭。儘管目前仍處於艱難時期，但會談展現對未來的樂觀情緒。

蘇利文指出，4國領袖也討論來自中國的挑戰，領袖清楚表明對中國沒有任何幻想。但中國並非昨天的根本議題，多數焦點都放在緊迫的全球危機，包括氣候危機與武漢肺炎。

對於疫情，蘇利文表示，4國領袖做出重大承諾，將透過印度製造、美國技術、日本與美國的資金，以及澳洲的物流能力，四國對話承諾到2022年底時能向東南亞國家協會（ASEAN）、印太與其他地區提供多達10億劑疫苗。

媒體問到外交部長吳釗燮曾表示希望與四方安全對話國家合作，美方是否將與不同國家合作視為增加中國針對台灣的潛在成本。

對此，蘇利文澄清，四方對話並非軍事同盟，而是作爲一個集團以及與其他國家在經濟、科技、氣候、安全等基本議題共同合作的機會。海域安全、人道救災援助、區域軍事合作、航行自由等都已列入議程，不光是領袖層級，工作層級皆然。

不過對於台灣議題是否有在昨天的會談中被提及，蘇利文並未答覆。

根據會後發表的聯合聲明，4國承諾將建立疫苗專家、關鍵技術與新興技術、氣候議題等工作組，應對醫療與疫苗、未來國際標準與創新技術、氣候變遷等議題。4國也承諾外交部長每年將至少開會一次。但聲明並未觸及中國問題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航