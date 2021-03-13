泰國暫緩AZ疫苗施打計畫，歐盟建議加註嚴重過敏為可能副作用

（中央社）歐洲多國暫時停用英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，因為有人接種後出現血栓案例。泰國總理帕拉育原定昨（12）晨接種疫苗的計畫因此延期，公共衛生部宣布暫緩AZ疫苗施打計畫。

丹麥、挪威和冰島等國宣布暫時停用阿斯特捷利康的武漢肺炎疫苗，義大利和奧地利也已停用部分批次的AZ疫苗。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）和多名內閣成員原定昨天早上接種AZ疫苗，泰國公共衛生部昨天上午舉行緊急記者會，宣布受到這事件影響，延後帕拉育和內閣成員接種AZ疫苗的計畫。

公共衛生部常務次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）在記者會中表示，由於AZ疫苗在丹麥接種後出現疑似血栓症狀，雖然暫時不確定症狀是否直接與疫苗相關，但為確保泰國民眾的安全，衛生部決定暫緩AZ疫苗在泰國的接種計畫，等待進一步評估結果後再決定何時實施。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）在記者會中表示，當疫苗接種人群達到一定人數之後，基本上會出現不同程度的副作用，在正式調查結果出來之前，不能斷定這些不良副作用與該疫苗有關，因此泰國不會停止接種AZ疫苗。

公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）向英國阿斯特捷利康公司採購約6100萬劑疫苗，2月24日阿斯特捷利康11萬7000劑疫苗已抵泰，原定今天開始施打。

此外，公共衛生部與中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）簽約，採購200萬劑科興疫苗，首批20萬劑也於2月24日運抵泰國，高風險人群如醫護人員等已開始優先接種疫苗。科興生物預計3月底前再交付80萬劑，4月底前交付100萬劑。

法國最高疫苗顧問稱讚AZ疫苗效力，澳加墨會繼續使用

北歐3國暫停使用阿斯特捷利康公司的AZ疫苗後，法國官員稱讚疫苗極其有效；澳洲、加拿大當局說，無證據顯示疫苗會導致血栓；墨西哥也會繼續使用AZ疫苗。

路透社報導，英國阿斯特捷利康公司研發的武漢肺炎疫苗傳出有些人在接種後出現血栓，前天遭丹麥、挪威、冰島暫停使用。

法國政府最高疫苗顧問費雪（Alain Fischer）昨天表示AZ疫苗展現出極佳效力，並重申法國會繼續施打。

澳洲政府表示，藥物監管單位正密切關注血栓相關案例，但施打AZ疫苗的計畫不會暫停。

澳洲副總理麥考馬克（Michael McCormack）在墨爾本（Melbourne）告訴記者：「我們會繼續用這款疫苗，繼續推行計畫。」澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）也說，沒有證據指出是疫苗引發血栓。

加拿大當局昨天表示，目前無跡象顯示AZ疫苗會導致血栓等不良反應。加拿大衛生署的聲明並提到，被歐洲當成調查重點的幾批疫苗都沒送進加拿大。

墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）也說，墨西哥會繼續施打AZ疫苗。

世衛：無理由停用AZ疫苗，歐盟建議加註嚴重過敏為可能副作用

英國阿斯特捷利康公司的武漢肺炎疫苗（AZ疫苗）傳出接種者形成血栓的疑慮後，歐洲數國暫停使用，但世界衛生組織昨天表示無理由停用。

世界衛生組織（WHO）表示，旗下疫苗諮詢委員會正在研究安全性數據，並強調AZ疫苗和血栓之間尚未確定有因果關係。

AZ疫苗在傳出接種者形成血栓的個案後，丹麥、挪威、冰島、義大利、羅馬尼亞等國家紛紛延後或限縮施打計畫。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）昨天在日內瓦（Geneva）一場簡報會上告訴記者：「阿斯特捷利康（AstraZeneca）是一支傑出疫苗，其他使用中的疫苗也是。」

「我們檢視了死亡資料，目前為止沒有死亡案例被證實與接種疫苗相關。」

哈里斯還說：「是的，我們應該繼續使用AZ疫苗。」

「我們推出疫苗計畫時，必須確保能隨時注意任何安全（問題）訊號，必須加以檢視。但現在沒有不該使用的跡象。」

在英國一些病例出現過敏反應後，歐盟藥品管理局（EMA）昨天表示，應加註嚴重過敏為AZ疫苗的可能副作用。

歐盟藥品管理局昨天表示，正在調查促使丹麥暫停使用AZ疫苗的血栓問題，但也表示這支疫苗仍然安全，可繼續使用。

歐盟藥品管理局說，已「建議對此產品的訊息進行更新，將過敏反應（anaphylaxis）及超敏反應（hypersensitivity）列為副作用。」

歐盟藥品管理局表示：「在英國約500萬疫苗接種中，出現41個可能過敏反應通報，這項更新是根據對這些通報的檢視。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航