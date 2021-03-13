波蘭反同自稱「無LGBT意識形態區」，歐洲議會宣布全歐盟為「LGBTIQ自由區」

（中央社）歐洲議會前（11）天通過一項決議案，宣布歐盟為「LGBTIQ自由區」（LGBTIQ Freedom Zone），象徵性地反對波蘭地方當局自稱為「無LGBT意識形態區」。

《法新社》報導，歐洲議會以492人支持、141人反對與46人棄權，通過這項決議案。

搶先歐洲議會，波蘭政府將封殺同性伴侶領養的政策漏洞

來自德國的歐洲議會議員林特克（Terry Reintke）是提案人之一，她歡稱，「壓倒性多數」支持這項決議案。

林特克在推特（Twitter）上寫道：「讓我們利用這項決議，使之成為具體政治行動，也就是改善法律、執法和保護措施…我們可以合作實現此事。」

Wooohhhhhoooo 🌈



An overwhelming majority (492/141/46) in the European Parliament has voted in favour of declaring the EU an #LGBTIQFreedomZone



Let’s use it. Let’s put it into concrete political action: Better laws, better enforcement, better protection.



Together we can do it — Terry Reintke (@TerryReintke) March 11, 2021

波蘭各地方當局宣告，過去幾年來，已擺脫所謂的LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別）意識形態，而歐洲議會的決議是歐盟再次表態反對。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會辯論前，已表示支持這項決議案。LGBTIQ 最後2個字母分別意指雙性人（Intersex）和疑性戀（Questioning，尚未確定自己性向）。

范德賴恩10日發布推文指出，「做自己不是一種意識形態，而是一個身分，沒有人能夠奪走」；「歐盟是你的家，歐盟是#LGBTIQ自由區。」

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.



🇪🇺🏳️‍🌈The EU is your home.

The EU is a #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/Kt3m6W6TL2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2021

范德賴恩去年堅稱，所謂的無LGBT區「不見容於歐盟」，同時她矢言要促使所有歐盟會員國承認同性伴侶收養的子女。

波蘭去年度「歐洲彩虹地圖」表現最差，現任總統稱LGBT比共產意義還糟

《Euronews》報導，除了波蘭之外，另一個被點名的國家是匈牙利。決議案指出LGBT的基本權益在匈牙利嚴重受損，該國施行了一項法律在實質上禁止對跨性別（trans）與中性人（intersex）的性別認可。

同時，歐盟也注意到目前只有兩個成員國——德國與馬爾他——禁止了所謂的「（性向）迴轉治療」。

《上報》報導，波蘭為宗教保守的國家，約87%民眾信仰羅馬天主教、1.4%為東正教，0.4%為新教。國際同志聯合會（ILGA）公布的2020年度「彩虹歐洲地圖」（Rainbow Europe）顯示，波蘭為表現最差的歐盟國家。

現任總統杜達（Andrzej Duda）領導的法律與公正黨（Prawo i Sprawiedliwość，縮寫為PiS）反對墮胎和同性戀。他曾在競選連任的演講中稱，LGBT意識形態比共產主義還糟。此外，他還簽署《家庭憲章》（Family Charter），阻止同性婚姻、同性伴侶領養子女和學校教導LGBT議題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航