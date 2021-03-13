波蘭反同自稱「無LGBT意識形態區」，歐洲議會宣布全歐盟為「LGBTIQ自由區」
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波蘭執政當局正計畫要封殺一項允許同性伴侶領養的政策漏洞。波蘭政府比歐洲議會宣布對LGBT權益支持的幾個小時前，宣布了這項領養禁令。
（中央社）歐洲議會前（11）天通過一項決議案，宣布歐盟為「LGBTIQ自由區」（LGBTIQ Freedom Zone），象徵性地反對波蘭地方當局自稱為「無LGBT意識形態區」。
《法新社》報導，歐洲議會以492人支持、141人反對與46人棄權，通過這項決議案。
搶先歐洲議會，波蘭政府將封殺同性伴侶領養的政策漏洞
來自德國的歐洲議會議員林特克（Terry Reintke）是提案人之一，她歡稱，「壓倒性多數」支持這項決議案。
林特克在推特（Twitter）上寫道：「讓我們利用這項決議，使之成為具體政治行動，也就是改善法律、執法和保護措施…我們可以合作實現此事。」
波蘭各地方當局宣告，過去幾年來，已擺脫所謂的LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別）意識形態，而歐洲議會的決議是歐盟再次表態反對。
《BBC》報導，波蘭執政當局也計畫要封殺一項允許同性伴侶領養的政策漏洞。波蘭政府比歐洲議會宣布對LGBT權益支持的幾個小時前，宣布了這項領養禁令。
在波蘭，同性伴侶關係不止尚未獲得法律認可，政府也早已禁止同性伴侶共同領養小孩。然而，單身者是可以領養小孩的，因此有些人會以單身家長的方式繞過這項禁令。
新法施行後，波蘭的行政機關會被要求對那些以單身身份收養小孩的人進行身家背景的調查。如果單身申請者被發現他們有同性伴侶關係，將會受到法律懲罰。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會辯論前，已表示支持這項決議案。LGBTIQ 最後2個字母分別意指雙性人（Intersex）和疑性戀（Questioning，尚未確定自己性向）。
范德賴恩10日發布推文指出，「做自己不是一種意識形態，而是一個身分，沒有人能夠奪走」；「歐盟是你的家，歐盟是#LGBTIQ自由區。」
范德賴恩去年堅稱，所謂的無LGBT區「不見容於歐盟」，同時她矢言要促使所有歐盟會員國承認同性伴侶收養的子女。
波蘭去年度「歐洲彩虹地圖」表現最差，現任總統稱LGBT比共產意義還糟
《Euronews》報導，除了波蘭之外，另一個被點名的國家是匈牙利。決議案指出LGBT的基本權益在匈牙利嚴重受損，該國施行了一項法律在實質上禁止對跨性別（trans）與中性人（intersex）的性別認可。
同時，歐盟也注意到目前只有兩個成員國——德國與馬爾他——禁止了所謂的「（性向）迴轉治療」。
《上報》報導，波蘭為宗教保守的國家，約87%民眾信仰羅馬天主教、1.4%為東正教，0.4%為新教。國際同志聯合會（ILGA）公布的2020年度「彩虹歐洲地圖」（Rainbow Europe）顯示，波蘭為表現最差的歐盟國家。
現任總統杜達（Andrzej Duda）領導的法律與公正黨（Prawo i Sprawiedliwość，縮寫為PiS）反對墮胎和同性戀。他曾在競選連任的演講中稱，LGBT意識形態比共產主義還糟。此外，他還簽署《家庭憲章》（Family Charter），阻止同性婚姻、同性伴侶領養子女和學校教導LGBT議題。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 歐洲議會宣布歐盟為LGBTIQ自由區 波蘭反同踢鐵板（中央社）
- 槓上波蘭反同政府 歐洲議會宣布全歐洲為「LGBT自由區」（上報）
- EU declared 'LGBT freedom zone' in response to Poland's 'LGBT-free zones'（BBC）
- MEPs to debate making the EU an LGBT 'freedom zone'（Euronews）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航