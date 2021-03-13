7女指控性騷擾、超過55位同黨議員逼宮，紐約州長古莫堅拒辭職

（中央社）美國紐約州長古莫遭7名女性指控性騷擾或言行不當，連他的民主黨同志都不相挺，數十名州議員連署呼籲他下台，但他昨（12）天再度堅稱不會辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。

紐約州選出的聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）和陸天娜（Kirsten Gillibrand）昨天聲明表示，古莫（Andrew Cuomo）顯然已失去執政夥伴和紐約民眾的信任。

同樣代表紐約州的聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）等多名民主黨籍國會議員昨天也齊聲呼籲古莫下台。

超過55名民主黨籍議員連署，7名指控者多是前助理

《路透社》報導，前天有超過55名民主黨籍紐約州議員連署呼籲古莫辭職。

7名指控古莫言行不當的女性大多是前助理，控訴內容包括他在職場上有討厭的調情行為及毛手毛腳。

昨天出面指控的第7名女性是為《紐約雜誌》（New York Magazine）撰稿的記者貝克曼（Jessica Bakeman ），她說古莫曾時常將手放在她身上，包括有一次在2014年一場假日派對上拍照時，當著她所有同事面前說「抱歉，我讓妳不舒服了嗎？我以為我們穩定交往中」。

貝克曼表示，她認為古莫當時是想羞辱她。她說：「我從不認為州長想和我發生性關係。這與性無關，而是與權力有關。他想讓我知道我無能為力、我很弱小。」

63歲的古莫在與媒體的電話中一再否認這些指控，並說其他政治人物在不知道所有事實前就要他辭職，是「很魯莽且危險」的行為。

他說：「女性有權出面發聲，我也非常鼓勵，但我也要表明，真相還沒水落石出，那些指控我的事我根本沒做過，就這樣。」

古莫拒絕向「取消文化」低頭，同黨的白思豪也籲辭職下台

古莫昨天被問到是否曾與其中任何一名女性發展兩廂情願的戀愛關係，他僅回答，他從未有意讓任何人感到不舒服，若有人覺得不適，他很抱歉。

古莫上週在記者會上表示，若他的言行曾被「誤解為討厭的調情」，他「真的很抱歉」，但他否認曾不當碰觸或向任何人求歡。

紐約州眾議會議長席斯堤（Carl Heastie）前天表示，已授權司法委員會對此展開「彈劾調查」。與此同時，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）早已宣布會領導另一項調查。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天表示，總統拜登「當然支持」調查，但也說拜登政府的防疫團隊會繼續與古莫在紐約州疫苗接種作業上合作。

《中央社》報導，古莫性騷醜聞在紐約政壇掀起波瀾，連古莫的民主黨同志都呼籲他下台，包括紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。白思豪前天表示，古莫「不能再當州長」。

古莫的長期政治對手白思豪前天說，最新的指控內容令人不安。白思豪告訴媒體：「具體指控州長把手下職員叫到私人地方然後性攻擊的說法，完全令人無法接受。對我來說這令人作嘔，而他不能再當州長。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航