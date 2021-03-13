前國策顧問邱垂亮辭世：自封「頑固的民主」，一生心繫台灣的自由、民主與主權

（中央社）總統府前國策顧問邱垂亮今（13）天於澳洲辭世，享壽84歲。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，深摯感念邱垂亮畢生奉獻於台灣民主運動，以其崇隆的國際學術成就，屢屢為台灣在國際領域堅定發聲。

邱垂亮1938年出生於台灣苗栗縣，畢業於台大外文系，後獲美國加州州立大學博士學位，1971年起任澳洲昆士蘭大學政治系教授，曾任美國史丹福大學胡佛中心客座研究員、加州州立大學客座教授。他畢生關心台灣的民主自由，曾受聘為總統府國策顧問。

賴清德稱邱垂亮懷有客家人硬頸本色，以滿腹文采投身倡議民主改革

張惇涵上午表示，總統也感念邱垂亮長年來作育英才無數，不僅致力於客家文化的傳承，更對促進台澳友好關係貢獻良多。

張惇涵說，總統盼望邱垂亮的家屬節哀珍重，並責請外交部及駐處給予家屬必要的協助。雖然邱垂亮已離大家遠去，但相信，邱垂亮摯愛台灣的精神將永遠與大家同在。

副總統賴清德也在臉書發文表示，聽聞邱垂亮驟逝消息，這是台灣重大的損失，十分不捨和難過，也請家屬節哀保重。

副總統表示，邱垂亮一生懷有客家人硬頸本色，以滿腹文采投身倡議民主改革之路，不畏艱難在國際間替台灣發聲、為民主自由奮鬥，心心念念都在為他所熱愛的土地拚搏。 謝謝邱垂亮留給台灣後輩的精神，邱垂亮的理想和堅持，「我們會接續完成，繼續守護台灣得來不易的自由和民主」。

客委會主委楊長鎮在臉書發文表示，邱垂亮一生為台灣民主自由發聲的奉獻已經功德圓滿。

楊長鎮說，大概是1996年，他以業餘研究者身分獲邀在台灣教授協會舉辦的學術研討會發表論文，他的題目是「民族工程學中的客家論述」，而評論人則是令他景仰的邱垂亮。

楊長鎮記得邱垂亮讚許他不同於客家人族譜學奠基者羅香林教授客家學路數的嘗試，並支持從國族主義建構的脈絡下談客家，但也關心他論文發表之後應有何種實際作為。

楊長鎮推崇，「邱老師一生都是介入的、行動的公共知識分子」。

揉合台灣的多元性，因一篇文章成為黑名單人物

（中央社）前總統府國策顧問邱垂亮因病辭世，享壽84歲。台大外文系畢業的他，未圓文學夢，成為享譽國際的政治學者，儘管長居澳洲，仍心繫故土民主，晚年大病纏身也筆耕不倦，自封「是頑固的民主，不是頑固的台獨」，堪為寫照。

邱垂亮1938年出生於台灣苗栗縣，畢業於台大外文系，後獲美國加州州立大學博士學位，1971年起任澳洲昆士蘭大學政治系教授，曾任美國史丹福大學胡佛中心客座研究員、加州州立大學客座教授。

台灣的多元性揉合在邱垂亮身上，他生於苗栗鄉下，在台南山上成長，有客家人、原住民血統，會說客語、閩南語、國語與英語，已故本土作家鍾肇政用客家話喚他「阿亮牯」，與他台大同期也出了多位大作家，包括白先勇、陳若曦、王文興等人，原本立志當文學家，最後到美國改念政治，筆下不寫文學改針砭政治，成為享譽國際的政治學者。

邱垂亮自美學成後，應澳洲昆士蘭大學政治系邀請至澳洲任教，開啟了旅居澳洲的生活。1970年代，台灣處於威權時期，他在由康寧祥等人創辦的《台灣政論》發表文章，因一篇「兩種心向」賈禍，雜誌被迫停刊，自己也成為黑名單之一。

邱垂亮的學生、澳洲MONASH大學博士許建榮回憶，邱垂亮一生關心台灣的自由、民主與主權，是自由派學者、作風開明，不論藍綠，只要到澳洲需要協助，他都竭力幫忙，與國民黨執政時期前行政院長李煥等人都有私交。

自封「我是頑固的民主」，生命最後的時光都致力於捍衛台灣

邱垂亮在澳洲昆斯蘭大學政治系執教40多年，經常在國際研討會上為台灣發聲，前總統陳水扁執政時期聘為國策顧問，2003年並獲澳洲聯邦政府頒發「澳洲建國百年特殊貢獻勳章」。

許建榮說，邱垂亮早期希望台灣與中國都能夠走向自由與民主，但中國發生天安門事件後，這個想法破滅，認為中國對台灣的威脅實在太大，生命最後這30多年來都致力於捍衛台灣的自由、民主與主權。

邱垂亮每次回到台灣，都會與前總統府資政彭明敏，學者李筱峰、許建榮等人餐敘關心台灣的前途與發展，許建榮說，罹患肺癌的邱垂亮前幾天回醫院進行化療安排，兩天前還傳訊息講在醫院的狀況，不料今天傳來不幸消息，讓他非常難過與不捨。

去年初邱垂亮因肩膀痛到醫院檢查後發現是肺癌，但天性樂觀的他，不是落淚哭泣，居然想到的是有沒有欠人家錢，還跑去買了MINI John Cooper跑車。

他在民報專欄文章〈我的「愛」的狂想曲〉中還寫到自己常把「台灣不獨立，死不瞑目」掛在嘴邊，但如今「夢中死去，也算美！我只能自我安慰」。

「我寫故我存在」，一生推動自由民主的邱垂亮，罹癌後仍筆耕不倦，去年初傳出中國把他列入「頑固台獨」，他寫下「信仰是民主。我是頑固的民主，不是頑固的台獨」，堪為他的寫照。

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