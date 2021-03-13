香港或現「第5波」疫情，健身中心群聚感染已達99人

香港第4波新冠疫情仍未「斷尾」，又突然大量新增健身中心群聚的感染者。今新增43宗本土案例中，再有35人與健身中心Ursus Fitness有關。最令人關注的是，今日有1宗源頭不明個案曾到過其他的健身室，未知全港健身室會否已成為「第5波」疫情的爆發地。

香港昨日新增確診60例，創1月27日以來新高，主因就是健身中心Ursus Fitness爆發群聚感染。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在記者會公布，香港今天新增確診47例，包括本土43例及境外移入4例。

張竹君指出，新增的43例本土病例中，有35例與近日爆發群聚感染的健身中心Ursus Fitness有關，包括25名顧客及10名密切接觸者。群組至今99人感染，包括7個工作人員，75個顧客及17個緊密接觸者。

而4宗找不到源頭的個案中，亦有1人去過健身場所。24歲女患者居於海怡半島二期10座，在中環工作， 張竹君指她曾到過Pure Fitness Yoga，但在2月19日到訪後未再去過，她本月9日喉嚨不適，確診時病毒量少，未知是否與健身中心群組有關連，暫列作無源頭個案。

而「初步確診」暫時有十多宗，約6宗未找到源頭。其中1人也有到過健身場所，49歲女患者住荃灣愉景新城2座，前日接受測試為陽性。她曾於3月9日和10日到佐敦My Fitness上瑜伽班，張竹君指暫時未找到與西營盤健身室群組找到關連。

對於Ursus Fitness群組，不少患者有去過其他健身室。張竹君就表示有留意到健身室的顧客同時有去過其他健身室，故此昨日已要求所有健身室職員檢測，希望從中尋找出隱性傳播鏈。現時香港所有在健身房工作的人員須於14日以前接受檢測。

被問到健身室群組會否成為另一個跳舞群組，張竹君指難以將健身中心群組與早前的跳舞群組比較，目前健身群組感染者仍限於教練、客人及相關緊密接觸者。不過，張指健身群組的個案傳播速度快。

張竹君又說，留意到Ursus Fitness群組有個案2個人在同一辦公室工作，都有去過Ursus，但也有個案是2至3人在同一辦公室工作，但不是每人都去過Ursus，認為傳播出現在辦公室或家中。她指，情況與早前其他爆發差不多，「我覺得第四波未完，一直都不是已清零或是低個案，一直都有（個案），現在擔心有大反彈。」

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今天受訪時指，無法直接斷言這波疫情是第4波疫情的延續，或是第5波疫情的開始；但是從個案曝露史看來，從接觸至發病的1至3天內，病毒已經傳播了兩、三代，相當驚人。

他呼籲，曾到相關健身中心的民眾應積極配合檢測，在檢測結果尚未出爐前，盡量避免社交聚會，以免出現過去跳舞團體的群聚感染情況。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex