美股正邁向「史詩級泡沫」？進退間應借鏡墨基爾的穩健投資哲學

自新冠肺炎疫情以來，台灣股市不斷創高，於今年2月8日盤中到達16517.73頂點後拉回，而未來是否能再創高或泡沫化，成為股民最關切的焦點。投資人藉由分析線圖、財報營收或市場上的小道消息作為臆測依據。一時之間，各大論壇訪間，分析內幕滿天飛。但若好臆測，那應該人人是贏家，但事實卻非如此。

「投資」是一門藝術，是一種無法預測的社會集體行為，能影響的因素太多。著名經濟學者墨基爾（Burton G. Malkiel）[1]認為，股市無法預期，為避免風險，應有穩健的投資策略：一、多元布局分批買進，切勿短進短出；二、賣出市場過熱導致過高本益比[2]的股票；三、將資金轉入未來五年或以上，盈餘成長高於平均值的公司；四、尋找未來下一個具題材的成長股。

墨基爾說明，投資行為包含層面極廣，在精密的經濟計算中，仍包含行情人氣、社會心理以及媒體消息等各種因素。因此，他將投資理念，歸納成重心理層面的「技術面分析」，與偏向計算公司營利的「基本面分析」，在其成名代表作——《漫步華爾街》中，稱前者為「空中樓閣」，後者則是「磐石理論」。

信仰「空中樓閣」或「磐石理論」的兩派群眾亟欲找出線索，作為「上車」（買進）還是「下車」（賣出）的依據。其中，「磐石理論」鑽研每一種投資工具的「真實價值」，也就是說股利愈高、成長率越大就代表越有價值，著名的投資專家葛拉漢（Benjamin Graham）、股神巴菲特（Warren Buffett）都是「磐石理論」的遵行者。

另一方面，「空中樓閣」則強調心理因素，認為不應該將精力花費在估算股票的真實價值中，因為標的「價格」，往往是由買賣雙方所決定，簡言之，「標的價值，是他人願意付的價格」，應著重分析大眾未來的投資動向，尋找各種產業的「題材」，並且搶得先機，這也能說明某股業績不佳，仍能靠著題材不斷飆漲。

回顧過去台灣經濟泡沫化歷史，《今周刊》整理1980年代時金融業是台股領頭羊，國泰人壽創下天價1975元，台股來到12682點，正當市場期待著20000點來臨時，卻爆發了波斯灣戰爭、美元大漲等衝擊，在八個月內，台股從12682點一路狂跌至2485點，股市榮景宣告終結。

《今周刊》訪談一位股市資歷超過30年的資深投資人表示，「其實12682是沒有意義的，當年股市高點12682，幾乎全是散戶，沒有法人參與，也與基本面無關，完全不能從產業來看，就是盲目投機與熱錢炒出來的罷了！」。而根據林之航研究亦指出，投機氛圍跟當時流行的大家樂、六合彩的賭博風潮有相當大的關係，也代表著當時許多明牌股友社集體投機行為，可能是造成泡沫化的原因之一。

台股受美股影響大，近日不斷有專家重申美股面臨泡沫危機，其中包含「價值型投資大師」之稱的葛拉漢（Jeremy Grantham）警告，美國大量散戶投資人的進場，正在推動美股邁向「史詩級泡沫」。而有「商品大王」之稱的傳奇投資人羅傑斯（Jim Rogers）也警告，圍繞著熱門股票的炒作，散戶投資熱潮，借殼上市的公司數量激增，都是美股泡沫越吹越大的跡象。另一方面，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）也撰文警告，當前美股的市場狂熱將「含淚收場」，重演類似2008年那樣的崩盤慘劇。

金管會主委黃天牧則表示，國外、國內都在談資產泡沫化，實際上台灣股票上漲其實也有「基本面」，幾個重要半導體產業皆有亮麗表現。今天台灣的資產，不管是房地產與股票上漲，有一些是「實質」需求，比方說南部有新工廠，民眾到那邊去就業有購屋需求，不能以偏蓋全認為是量化寬鬆（Quantitative Easing, QE）造成現在的榮景，而產生資產泡沫，有資金成分也有實質成長的需求，產業去年獲利成長、台商的回流在台實體經濟的投資，都可構成今天股市與經濟的成長。

但國外專家頻頻示警美股下，應做好風險管控，台股可能受美國牽連，大幅度修正，但在實質上台灣卻也受惠台商回流，產業獲利成長，無論是「磐石理論」還是「空中樓閣」，進退間應借鏡墨基爾（Burton G. Malkiel）的投資哲學，當股市出現高點時，採取相較穩健的投資方法，買入至少五年以上盈餘成長超過平均的公司（扣除疫情年），賣出高本益比的股票，尋找具有題材基期較低之標的，分批分散投入，並減少進出市場，堅持到底才能成為投資贏家。

註釋

[1] 墨基爾（Burton G. Malkiel）是普林斯頓大學經濟學系退休教授，以及投顧機器人公司Wealthfront首席投資長，他曾是美國總統經濟諮詢委員會（Council of Economic Advisers）委員，而且曾經擔任幾家大公司的董事。《漫步華爾街》自1973年出版至今，已暢銷超過150萬冊。

[2] 本益比指每股市價除以每股盈餘，通常作為股票是便宜抑或昂貴的指標。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航